ФСБ раскрыла убийство Дугиной

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Убийство журналистки Дарьи Дугиной раскрыто, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецслужба установила, что «преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами», а его исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 года рождения.

Она прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной 2010 года рождения. «В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале “Традиция”, где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — сообщили в ФСБ.

В спецслужбе уточнили, что для организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая.

Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомашину Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера 172AJD02, а при выезде — украинские AH7771IP. «Материалы расследования переданы в Следственный комитет», — добавили в ФСБ.