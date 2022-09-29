 А вы знали об этом?(Статья 64)

1.

Выражение "А ты ,что свечку держал?" появилось в период существования царской России.Так, у каждого помещика существовали специальные крепостные, которые освещали помещение спальни и возле нее. Во времена царской Руси эти обязанности выполняли сенные девушки. Они ночевали возле царицы, и были обязаны выполнять любой ее приказ в ночи. В последующем у помещиков были специальные слуги для выполнения таких задач. Обычно этими людьми являлись крепостные, которые находились "на особом счету".

Помещики позволяли им гораздо больше, чем обычным слугам, часто освобождали их от "черной работы" и предоставляли другие послабления. Но ни один барин не шел бы на такие меры просто так. Помещики делали это взамен на молчание крепостного о том, что происходит в барской спальни. Иногда такой крепостной , держа свечку, видел и слышал все, что происходит в барской спальной комнате, когда барин звал к "себе в гости" не супругу, а постороннюю женщину. Отсюда и пошла фраза о том, что человек являлся свидетелем чего-то тайного и сокровенного, стоя под дверьми спальной комнаты со свечкой.

2.

Муравьиный меланерпес создает своеобразные кладовые — выдалбливает в стволах мертвых деревьев (в том числе на телефонных столбах или в деревянных домах) отдельное отверстие под каждый желудь.

3.

Чтобы оценить трудолюбие этой птички и ее запасливость, обратите внимание: в одной сосне было обнаружено около 60 тыс. спрятанных плодов.

Владимир Мартышин - это учитель истории, который преподавал у сына самого Сталина. Василий был отвратительным учеником с трудным характером. Он мог не отвечать на вопросы во время занятий и не делать домашние задания. Он знал, что все боятся его отца и вёл себя хамовато. Учителю Владимиру надоело терпеть выходки разбалованного ребёнка и он поставил ему в четверти двойку. Перепуганный директор вызвал учителя и приказал всё исправить. Но Мартышин был непреклонен. Тогда трусливый директор сам переделал 2 на 4, а учителя уволил. У Владимира было двое детей и теперь он не мог устроится никуда на работу. Видимо директор распространил нехорошую характеристику про хорошего учителя.

Доведенный до отчаяния Мартышин написал письмо лично Сталину и рассказал не только про свою ситуацию, а про всё что происходит в школе и как учителя заискивают перед Василием. Через какое-то время на пороге дома учителя стояли два человека из НКВД. Один из них протянул сильно испугавшемуся Владимиру письмо. Учитель не поверил своим глазам. В письме Сталин извинялся за своего сына и сетовал, что не может заниматься его воспитанием. Чуть позже учителя восстановили в должности, а трусливого директора уволили. Вот какие раньше были времена, вот какие люди были.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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