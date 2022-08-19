Иван Земнухов: почему лидер «Молодой гвардии» сам пришёл к полицаям

Как известно, подпольная организация «Молодая гвардия» появилась в оккупированном немцами украинском городе Краснодоне. Именно там жили ее руководители. Одним из них и был Иван Земнухов. Всего через несколько месяцев после создания «Молодой гвардии» Земнухова убили.

Подполье

На самом деле Иван Александрович Земнухов родился в Рязанской области. На Украину его родители, обычные крестьяне, решили перебраться, когда Ивану было около 8-ми лет. Именно там Земнуховых и застала новость о том, что началась война. Их сын тут же отправился в военкомат, но по состоянию здоровья на фронт его так и не взяли. Вместо этого Ивана определили на работу в местную школу.

Вскоре шахтерский Краснодон оккупировали немцы. Горожане (в основном молодежь) развернули активную подпольную деятельность, направленную против захватчиков. Земнухов тоже не остался в стороне. Когда в сентябре 1942 года небольшие и разрозненные группы подпольщиков объединились в «Молодую гвардию», Иван стал одним из ее руководителей, а именно начальником штаба. Он заведовал Краснодонским клубом, в котором и собирались молодогвардейцы.

Пытки

В самом начале 1943 года немцам удалось выйти на подпольщиков и арестовать 2-х из них. Узнав об этом, Земнухов сам пошел в полицию в надежде выручить товарищей. Он был уверен в том, что оккупанты ни в чем его не подозревают. Домой он уже не вернулся.

Допросом Ивана Земнухова занимался полицай Василий Александрович Соликовский (по другим данным его фамилия была Суликовский), который даже среди своих коллег прослыл мастером изощренных пыток. Он сам придумывал и осуществлял различные методы истязания задержанных, а также расстреливал их.

Василий Александрович практически никогда не расставался с плетками, которых у него было великое множество. Ими он и избивал Ивана Земнухова. Кроме того, Соликовский подвешивал Земнухова за ноги, и тот находился в положении вниз головой долгое время. По свидетельствам очевидцев, а в частности сестры молодогвардейца, ему загоняли под ногти иглы. Тем не менее Земнухов никого так и не выдал, лишь плюнул напоследок в лицо Соликовскому.

Смерть

Несмотря на пытки, Иван отправлял домой бодрые записки, сообщал родным, что с ним все хорошо. Январской ночью истерзанного Земнухова и его товарищей полицаи выбросили в одну из вертикальных шахт города. Оттуда их тела извлекли местные жители. 19-летнего Ивана Земнухова, которому впоследствии присвоили звание героя Советского Союза, вместе с другими молодогвардейцами похоронили в братской могиле.

Всего через несколько недель после смерти Земнухова советские войска освободили Краснодон от немецких оккупантов. Вместе с отступающими гитлеровцами скрылся и начальник Краснодонской полиции Василий Соликовский.

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А вы знали об этом?

Красная Звезда - символ Красной Армии. Она была первой официальной эмблемой, свидетельствующей о том, что данный военнослужащий имеет отношение к Красной Армии. Эти звезды представляли определенную ценность для немецких солдат. После атаки, военнослужащие Вермахта часто, особенно в переломные годы войны, ходили и собирали с убитых советских солдат эти самые звезды, а потом отправляли их в тыл. Причиной тому был как раз тот материал, из которого делались звезды для солдат Красной Армии. Это был двойной или многокомпонентный сплав на основе меди - Латунь, и металл Алюминий.Все это в большом количестве представляло ценность для ресурсов Германии. Когда снабжение немецкой армии начало ухудшаться и приходить в упадок, а началось это после 1943-го года, тогда немцы стали использовать в производстве все, в том числе и звезды красноармейцев.

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