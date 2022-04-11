Последняя тайна Лаврентия Берии

Он был расстрелян 60 лет назад. Но никто до сих пор не знает, где могила кровавого наркома.

Первый предполагает, что Берии как-то удалось не попасть в ловушку подготовленного против него заговора или даже уйти из-под уже случившегося ареста и скрыться в Латинской Америке, куда после 45-го года бежали почти все нацистские преступники. И таким образом он смог до поры до времени остаться в живых...

Второй гласит, что при аресте Берии он и его охрана оказали сопротивление и были убиты. Называют даже автора рокового выстрела, а именно - Хрущева... Есть и такие, кто говорит, что досудебный расстрел произошел в уже упоминавшемся бункере почти сразу после ареста в Кремле. И вот этот слух неожиданно получил подтверждение.

В архивах Старой площади мною были обнаружены документы, собственноручно завизированные Хрущевым и Кагановичем. Согласно им Берия был ликвидирован еще до июльского 1953 года чрезвычайного Пленума ЦК, собранного по случаю разоблачения преступной деятельности зловещего человека в пенсне...

Где похоронен главный враг народа?

Мои коллеги - исследователи Н. Зенькович и С. Грибанов, с которыми мы периодически перезваниваемся для обмена информацией, - собрали ряд документально оформленных фактов о судьбе Берии после сообщения о его аресте.

Но особенно ценные свидетельства на этот счет обнаружил Герой Советского Союза, разведчик и бывший глава писателей СССР Владимир Карпов. Изучая жизнь маршала Жукова, он поставил точку в споре: участвовал ли Жуков в аресте Берии? В найденных им секретных собственноручных воспоминаниях маршала говорится прямо: не просто участвовал, но и руководил группой захвата. Так что утверждение сына Берии Серго, дескать, Жуков к аресту отца не имеет отношения, не соответствует действительности!

Последняя находка оказывается важной еще и потому, что опровергает слух о геройском выстреле Никиты Сергеевича при задержании всесильного министра внутренних дел и госбезопасности.

Что было после ареста, Жуков лично не видел и поэтому написал то, что узнал с чужих слов, а именно: "В дальнейшем я не принимал участия ни в охране, ни в следствии, ни в судебном процессе. После суда Берия был расстрелян теми же, кто его охранял. При расстреле Берия держал себя очень плохо, как самый последний трус, истерично плакал, становился на колени и, наконец, весь обмарался. Словом, гадко жил и еще более гадко умер". Заметим: так рассказывали Жукову, но сам Жуков этого не видел...

А вот что, как говорится, из первых рук удалось узнать С. Грибанову от настоящего автора пули для главного врага народа, тогдашнего генерал-полковника П.Ф. Батицкого: "Повели мы Берию по лестнице в подземелье. Он обос... Вонища. Тут я его и пристрелил, как собаку".

Все бы ничего, если бы другие свидетели расстрела, да и сам генерал Батицкий, везде говорили одно и то же. Впрочем, нестыковки могли произойти по причине небрежности и от литературных фантазий исследователей, один из которых, сын революционера Антонова-Овсеенко, написал так: "Казнили приговоренного к расстрелу в бункере штаба МВО. С него сняли гимнастерку, оставив белую нательную рубаху, скрутили веревкой сзади руки и привязали к крюку, вбитому в деревянный щит. Этот щит предохранял присутствующих от рикошета пули. Прокурор Руденко зачитал приговор. Берия: "Разрешите мне сказать..." Руденко: "Ты уже все сказал" (Военным): "Заткните ему рот полотенцем". Москаленко (Юфереву): "Ты у нас самый молодой, хорошо стреляешь. Давай". Батицкий: "Товарищ командующий, разрешите мне (достает свой "парабеллум"). Этой штукой я на фронте не одного мерзавца на тот свет отправил". Руденко: "Прошу привести приговор в исполнение". Батицкий вскинул руку. Над повязкой сверкнул дико выпученный глаз, второй Берия прищурил, Батицкий нажал на курок, пуля угодила в середину лба. Тело повисло на веревках. Казнь свершилась в присутствии маршала Конева и тех военных, что арестовали и охраняли Берию. Подозвали врача... Осталось засвидетельствовать факт смерти. Тело Берии завернули в холстину и отправили в крематорий". В завершение Антонов-Овсеенко рисует картину, похожую на фильмы ужасов: якобы, когда исполнители задвинули тело Берии в пламя крематория и прильнули к стеклам печи, их охватил страх - тело их кровавого начальника на огненном подносе вдруг задвигалось и постепенно стало садиться... Позже выяснилось, что обслуживающий персонал "забыл" перерезать сухожилия, и те под воздействием высокой температуры начали сокращаться. А ведь всем вначале почудилось, что в адском пламени мертвый палач ожил...

Любопытный рассказ. Однако, сообщая жуткие физиологические подробности, рассказчик не дает ссылки ни на один документ. Где, например, акты, подтверждающие расстрел и сожжение Берии? Это не пустая придирка, ибо, если кто читал акт о расстреле, не мог не обратить внимания на то, что обязательный в таких случаях врач при расстреле Берии не присутствовал, да и вообще не засвидетельствовал ее... Так что встает вопрос: "А был ли там именно Берия?" Или еще один: "А может, акт составили задним числом и без врача?" Да и обнародованные разными авторами списки присутствовавших при расстреле не совпадают. В доказательство этих слов приведу акт казни от 23.12.1953.

"Сего числа в 19 часов 50 минут на основании предписания председателя специального судебного присутствия Верховного суда СССР от 23 декабря 1953 года N 003 мною, комендантом специального судебного присутствия генерал-полковником Батицким П.Ф., в присутствии Генерального прокурора СССР, действительного государственного советника юстиции Руденко Р.А. и генерала армии Москаленко К.С., приведен в исполнение приговор специального судебного присутствия по отношению к осужденному к высшей мере наказания - расстрелу Берия Лаврентию Павловичу". Три подписи. И никаких больше охранявших генералов (как рассказывали Жукову); никакого Конева, Юферева, Зуба, Баксова, Неделина и Гетмана, и никакого врача (как рассказывали Антонову-Овсеенко).

На эти несовпадения можно было бы не обращать внимания, если бы сын Берии Серго не настаивал, что лично ему член того самого суда Шверник сказал:" Я входил в состав трибунала по делу твоего отца, но его ни разу не видел". Еще больше сомнений вызвали у Серго признания члена суда Михайлова: "Серго, я не хочу рассказывать тебе о деталях, но живым твоего отца мы не видели"... Как расценивать это загадочное заявление, Михайлов распространяться не стал. То ли вместо Берии на скамью подсудимых посадили актера, то ли сам Берия за время ареста изменился до неузнаваемости? Не исключено, что могли быть у Берии и двойники...

Это что касается акта расстрела. Еще одного акта - кремации, насколько мне известно, вообще никто не видел, как и тела самого расстрелянного. Разумеется, за исключением тех троих, что подписали акт. Подписать-то подписали, а дальше-то что? Где Акты о захоронении или кремации? Кто кремировал? Кто хоронил? Получается, как в песне: и никто не узнает, где могилка твоя... Действительно, никто еще не привел никаких свидетельств о месте захоронения Берии, хотя у "могильной бухгалтерии" органов госбезопасности учет и в этом отношении поставлен так, что при необходимости можно быстро получить всю информацию.

Почему молчал Маленков

Начну с писем, которые писал арестованный Берия своим бывшим "сподвижникам". Их было несколько. И все они, насколько мне известно, написаны до июльского Пленума, т.е. с 26 июня по 2 июля. Некоторые я читал. Наибольший интерес представляет, по-видимому, самое последнее письмо, адресованное "В Президиум ЦК КПСС. Товарищам Маленкову, Хрущеву, Молотову, Ворошилову, Кагановичу, Микояну, Первухину, Булганину и Сабурову", т.е. тем, кто принимал решение об аресте. Но, прежде чем полностью привести его текст, необходимо сделать пояснение.

Голосование по поводу ареста Берии было очень напряженным и проходило дважды. Первый раз "за" были, по словам помощника Маленкова Д. Суханова, только Маленков, Первухин и Сабуров, а Хрущев с Булганиным и, разумеется, Микоян воздержались. Ворошилов, Каганович и Молотов вообще были "против". Причем Молотов якобы заявил, что арестовывать без ордера на арест одного из первых руководителей партии, правительства и законодательной власти - это не только нарушение депутатской неприкосновенности, но и вообще всех главных партийных и советских законов. Однако, когда в зал заседания вошли военные с оружием и было предложено проголосовать снова, все сразу высказались "за", словно почувствовав, что если будут нарушать положенное в таких случаях "единодушие", то и их причислят к сообщникам Берии. Верить записанным спустя годы воспоминаниям Суханова склонны многие, хотя нельзя забывать, что сам он находился вне кабинета, в котором происходили события. Поэтому о случившемся мог узнать только с чужих слов. И скорее всего в изложении своего хозяина Маленкова, который не очень-то жаловал соперников в борьбе за первое место во власти - Молотова, Хрущева и Булганина.

Впрочем, если верить не Суханову, а упомянутому письму Берии, то в день ареста кто-кто, а Маленков и Хрущев были как никогда единодушны. Чтобы убедиться в этом, прочитаем прямо-таки кричащее письмо Берии.

"Дорогие товарищи, со мной могут расправиться без суда и следствия, после 5-дневного заключения, без единого допроса, умоляю вас всех, чтобы этого не допустили, прошу немедленного вмешательства, иначе будет поздно. Прямо по телефону надо предупредить...

Почему делать так, как сейчас делается, посадили в подвал, и никто ничего не выясняет и не спрашивает. Дорогие товарищи, разве только единственный и правильный способ решения без суда и выяснения дела в отношении члена ЦК и своего товарища после 5 суток отсидки в подвале казнить его. Еще раз умоляю вас всех...

...Утверждаю, что все обвинения будут сняты, если только это захотите расследовать. Что за спешка и притом подозрительная.

Т. Маленкова и т. Хрущева прошу не упорствовать. Разве будет плохо, если т-ща реабилитируют.

Еще и еще раз умоляю вас вмешаться и невинного своего старого друга не губить. Ваш Лаврентий Берия".

Вот такое письмо. Однако, как ни умолял Берия, произошло именно то, чего он безумно боялся...

На закрытом Пленуме, который проходил со 2 по 7 июля 1953 года, в многочисленных обличительных речах прозвучали и такие слова, на которые тогда в общей суматохе и победной эйфории никто (!) не обратил внимания. Первым проговорился Хрущев. Войдя в азарт рассказа, как они ловко расправлялись с Берией, он между прочими восторженными фразами вдруг выпалил: "Берия... дух выпустил".

Еще определеннее высказался Каганович: "...ликвидировав этого предателя Берию, мы должны полностью восстановить законные права Сталина..." И уж совсем определенно: "Центральный Комитет уничтожил авантюриста Берию..." И точка. Точнее не скажешь.

Конечно, эти слова первых лиц можно воспринимать и в переносном смысле. Но почему тогда никто из них даже не обмолвился, что на предстоящем следствии необходимо как следует расспросить именно Берию о всех его черных делах? Не случайно, видимо, никто из них даже не намекнул, что следовало бы и самого Берию доставить на Пленум, чтобы все могли выслушать его признания и задать накопившиеся вопросы, как это, например, сделал Сталин в отношении Бухарина. Скорее всего не намекнули потому, что и доставлять-то уже было некого... Не исключено, правда, и другое: боялись, что Берия разоблачит их самих и в первую очередь своих "старых друзей" Хрущева и Маленкова...

Не по этой ли причине молчал о событиях тех лет Маленков? Даже его сын Андрей сокрушается, что и через треть века отец предпочитал уходить от разговора на эту тему.

Особая кухня Кремля

С Геннадием Николаевичем Коломенцевым, бывшим начальником Особой кухни Кремля, у меня сложились хорошие отношения. Воспоминания почетного (теперь уже покойного) чекиста СССР помогли исправить немало ошибок исследователей и историков, но одно его признание заставляет особенно задуматься.

Началось с того, что я сообщил ему ряд подробностей об аресте Берии, исходивших от уже упоминавшегося сына Антонова-Овсеенко, который, в частности, рассказывал, что "Берии пришлось сменить свой костюм на солдатское обмундирование - хлопчатобумажную гимнастерку и брюки. Еду арестованному доставляли из гаража штаба МВО - солдатский паек, солдатская сервировка: котелок и алюминиевая ложка...".

Услышав это, Коломенцев буквально взорвался: "Галиматья все это! Берию мои люди обслуживали. Так что я его часто видел. Он мне не нравился. Через вот это его пенсне взгляд у него был какой-то змеиный... Когда его арестовали, мы ему на улицу Осипенко, в бункер бомбоубежища, где он сидел, еду возили. Боялись, что есть заинтересованные, чтобы его отравить. Все продукты провозились туда под пломбой. Приезжал специальный официант с посудой. Покормит и уезжает..."

- Чем же кормили Берию? - спрашиваю я. - Обычным солдатским пайком?

- Да что вы! Ему давали специальное меню, в котором он отмечал, что ему нужно. Даже будучи арестованным, Берия сам составлял себе меню из того списка, который мы ему предлагали. А список был не на уровне солдата или офицера и даже не на уровне генерала, а еще выше... Берию расстреляли там же, в подземелье. Единственное, что я видел - нет... это мне мой зам рассказывал, - как труп Берии выносили в брезенте и грузили в машину. А где уж там его сожгли и похоронили, этого я не знаю".

Казалось бы, ничего особого в этом воспоминании нет. Однако в мемуарах военных, которые арестовывали и охраняли Берию, категорически подчеркивается, что во избежание организации побега к Берии (во всяком случае до Пленума) и близко не подпускали его бывших подчиненных.

Из этого можно сделать логический вывод: кормить Берию Коломенцева допустили лишь тогда, когда там, в бункере, сидел уже не Берия, а некто, исполнявший его роль. Поэтому ни возможный побег двойника, ни его отравление уже не волновали "старых друзей" и прежде всего Маленкова и Хрущева.

Что же касается трупа, то мало ли кого могли выносить завернутым в брезент. Подобную сценку мы имели возможность наблюдать и в наши дни, когда телевидение показывало вынесение бездыханного тела преступного авторитета Паши-Цветомузыки после совершенного на него нападения со стороны заказного киллера. А через некоторое время все вновь увидели живую и невредимую физиономию Паши.

...Так где же все-таки находится могила Берии?

Источник : https://rg.ru/2003/12/20/beria.html

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Великий мингрел и величайший менеджер современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43309856278 )

Жуков—сталинский мясник(https://otari.mirtesen.ru/blog/43234875086/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!