Подросток построил ядерный реактор в собственном гараже

Можно ли построить реактор, который будет вырабатывать ядерное топливо, в обычном гараже? Оказывается, очень даже. Правда для этого необходимо иметь знания по физике и быть абсолютно бесстрашным. Дэвид Хан или, как его прозвали сотрудники ФБР, «Ядерный бойскаут» — был как раз таким человеком.

Первый вопрос, который возникает, когда знакомишься с историей Дэвида: где парень раздобыл столько радиоактивных веществ? Ведь без необходимого количества расходных материалов реактор просто не заработает. Дэвид Хан не грабил военный склад или лабораторию. Он добыл вещества другим путём.

Сарай, в котором Дэвид Хан проводил свои эксперименты Сарай, в котором Дэвид Хан проводил свои эксперименты

Детское увлечение Дэвида Хана

Жизнь Дэвида изменилась, когда ему исполнилось десять лет. Родня подарила мальчику интересную книгу: сборник химических опытов. Она перевернула сознание Дэвида и навсегда поселила в его душе одержимость экспериментами с разными веществами. Родители Дэвида развелись и, по сути, ребёнок был предоставлен самому себе. Основное время он проводил с отцом и мачехой, но на выходные ездил к матери. Мальчик поставил себе цель во что бы то ни стало собрать полную таблицу Менделеева. Несмотря на то, что в периодической таблице есть и довольно редкие радиоактивные элементы.

Дэвид Хан Дэвид Хан

Это не смутило молодого Дэвида, и он организовал свою первую «подпольную» лабораторию.

Первая лаборатория располагалась в доме отца. Мальчик довольно невнимательно отнёсся к технике безопасности. Он даже не пользовался защитными халатами и очками. В итоге первые эксперименты закончились плачевно. Однажды отец услышал взрыв, звуки которого донеслись из лаборатории сына. Когда он с женой пришёл удостовериться, что всё в порядке, то увидел Дэвида лежащим на полу. С обугленными бровями и без сознания. Позже выяснилось, что мальчик «обезглавил» несколько сотен спичек, собрав горючее красное вещество с головок. Эту смесь он пытался затолкать в контейнер из пластика. В ходе эксперимента что-то пошло не так, и вещество загорелось. Контейнер разлетелся на куски, а Дэвиду ещё очень повезло. Осколки запросто могли попасть в глаза и навсегда лишить химика-любителя зрения. Когда отец спросил мальчика, чего он пытался добиться своим опытом, тот признался, что стремился сделать себе искусственный загар. Можно сказать, что цели он добился. Его лицо после взрыва надолго окрасилось в морковный цвет.

Дэвид не был вундеркиндом или отличником. Хорошие отметки он имел только по одному предмету — по химии. По остальным предметам Дэвид получал сплошные неуды. Например, он однажды чуть не завалил контрольный тест по математике. Ничто так не интересовало мальчика, как химические эксперименты. Даже почётный значок скаута-орла Дэвид получил за любовь к химии. Он разработал научный проект, выбрав для этого тему «Атомная энергетика». Написал доклад, построил макет реактора. Скорее всего, именно во время сборки макета Дэвид задумался о настоящей установке.

Создание ядерного реактора в домашних условиях

Дэвид Хан решился на создание реактора из соображений, что другие источники энергии однажды иссякнут. К тому моменту он полностью перевёз лабораторию в сарай, который стоял возле дома матери. Дэвид задумал сконструировать реактор-размножитель. Если говорить простыми словами, подобная установка вырабатывает энергии больше, чем ей необходимо для работы. Конструкция не далась Дэвиду с первого раза. То часть реактора оплавлялась, то блоки вообще не функционировали. Мальчик, которому на тот момент было всего 16 лет, решил сначала собрать главный элемент реактора — нейтронную пушку. В устройстве он надеялся добиться регулярного столкновения изотопов с нейтронами, в результате чего выделялась бы энергия. Недостаток знаний юноша компенсировал оригинальным образом. Нет, он не пошёл в библиотеку. Он написал несколько писем видным учёным. Для того, чтобы получить ответ, он представлялся школьным учителем физики. Исследователи охотно делились с ним тонкостями сборки реактора, даже не потребовав подтвердить личность.

Получив ценную информацию, Дэвиду предстояло раздобыть не менее ценные компоненты для пушки. Ему требовались редкие и запрещённые вещества: торий, аммерций, бериллий, радий и уран. Парадоксально, но все эти элементы он получил без особых проблем. Аммерций Дэвид извлёк из датчиков дыма. Он скупил сотню неработающих устройств в небольшой частной фирме. Торий парень извлёк из калильных ламп. Однако для получения достаточного количества вещества ему пришлось «прожарить» сетки ламп горелкой и покрыть их литием из батареек. В награду Дэвид получил высококлассный торий: в несколько раз чище того, что встречается в природе. Берилий для опытов Хана из научной лаборатории свистнул его лучший друг.

Сложнее всего было найти радий и уран. Дэвиду помогла удача. Долгое время он рыскал по свалкам в поиске устройств, которые бы содержали достаточное количество радия. Например, для этого подходили стрелки от автомобильных циферблатов-спидометров. Однажды счётчик Гейгера, который Дэвид носил с собой, затрещал возле антикварного магазина. Излучение шло от старинных настольных часов. Дэвид приобрёл их за десять долларов и сразу же разжился достаточным количеством радия. Уран юноша получил благодаря халатности и жадности компании, которая его продавала. Он написал письмо в Чехословакию и попросил прислать образцы. Конечно, Дэвид соврал, что является научным сотрудником и уран ему необходим для экспериментов. Но компания даже не проверила слова Дэвида. После оплаты европейская фирма отправила юноше образцы руды.

«Лаборатория» Дэвида «Лаборатория» Дэвида

Как поймали «Ядерного бойскаута»?

С помощью пушки Хан изготовил урановый порошок. Теперь можно было приступать к сборке полноценного реактора, о котором он мечтал. Парень перемешал все компоненты, выложил их на фольгу и скатал небольшой шарик. Получившееся ядро будущей установки он окружил торием и ураном. Конструкцию зафиксировал клейкой лентой. Однако реактор не оправдал ожиданий. Всё, что умело устройство — вырабатывать радиацию в огромных дозах.

Постоянно растущий уровень радиации нисколько не пугал Дэвида. Он не озаботился ни защитной экипировкой, ни средствами для предотвращения утечки. Парень даже пытался стабилизировать реактор стержнями, изготовленными из кобальтовых свёрел. Однако это не помогло, и радиация продолжала расти. По-настоящему мальчик запаниковал, когда счётчик Гейгера начал трещать за шесть зданий от его лаборатории в сарае. Дэвиду стало ясно, что устройство может навредить соседям и стать источником грандиозных проблем. Поэтому Дэвид решил утилизировать своё детище.

Парень разобрал конструкцию и сложил в багажник маминого автомобиля. Затем он направился в лес, чтобы закопать фонившее изобретение. Но для реализации плана он выбрал не совсем удачный момент — глубокую ночь. В итоге соседи заподозрили неладное и вызвали полицию. Когда копы увидели странную конструкцию в багажнике, которая, по словам мальчика, была радиоактивной, они вызвали сапёров. Следом за сапёрами приехали и люди из ФБР. Через три месяца сотрудники ФБР нашли тайную лабораторию, уровень радиации в которой превышал норму в тысячу раз.

Дэвид Хан со своим сводным братом за несколько месяцев до смерти

Люди в защитных костюмах немедленно вывезли всё оборудование и закопали на полигоне. Его семье выписали внушительный штраф в размере 60 тысяч долларов. После этого Дэвид так и не смог найти себя в жизни. Он поступил в колледж, но не доучился. Затем отправился добровольцем на флот. После демобилизации перебивался подсобной работой и даже три месяца отсидел за кражу пожарных сигнализаций. В 2016 году Дэвид скончался от отравления алкоголем. Несмотря на то, что парень тесно контактировал с радиоактивными материалами, серьёзных проблем со здоровьем у него не было. Единственное последствие опытов — многочисленные язвочки на коже.

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