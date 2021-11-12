Мог ли Наполеон Бонапарт являться сыном Екатерины Великой?

История – наука сложная, противоречивая, сотканная из множества течений, взглядов, подходов, среди которых имеют место, как достоверные факты, так и фальсификации, а так же белые пятна неизвестных событий, которые так и остались погребенными под пылью столетий. Чем дальше мы углубляемся в изучение истории, тем больше несоответствий находим. И одной из тем, которая сегодня вызывает особый интерес историков, разжигая горячие споры, является истинное происхождение главного злодея Отечественной войны, с которым так отчаянно боролся великий и непобедимый Кутузов.

Наполеон I в юности

Официальные данные

Во всех официально признанных источниках говорится, что Наполеон появился на свет в маленькой провинции на Корсике в 1869 году. Он был младшим сыном Летиции Рамолино, мужественной, сильной духом женщины, которая принимала активное участие в сражениях, даже будучи на сносях.

«В день Успения Богородицы, она родила своего четвертого сына в комнате под фресками, изображающими героические подвиги Илиады. Уже тогда эта сильная женщина чувствовала, понимала, что ее дитя ожидает великая судьба. И в этом не было никакого сомнения», - так описывали момент рождения будущего императора французские источники периода его правления, пытаясь путем символических переплетений, навести читателя на мысль о его великом предназначении.

И многие в те годы действительно верили написанному, с удивлением и восхищением передавая эту информацию из уст в уста.

Спустя годы, после разгрома Наполеона появились другие источники, которые не только указывали другую дату рождения, но и совершенно иначе описывали момент его появления на свет и детство. Были в ходу публикации, которые изображали «маленького великого человека» сущим монстром, с пеленок несшим смерть.

Неожиданная версия российских историков

Но жизнь не стоит на месте, и новые версии рождения врага Императорской России и всего мира продолжали появляться, обретая самые невероятные формы. Так, писатель, историк Андрей Стамболи утверждает, что имеются все основания думать, будто бы «разрушитель земель и ценностей» был никем иным, как внебрачным сыном Екатерины II. Эту версию поддерживает и Евгений Тарле, который посвятил этому вопросу одну из своих книг «Наполеон».

Итак, согласно этой точке зрения, не имевшая детей от законного мужа, слабого и бесхребетного Петра III, Екатерина заводила не только связи на стороне, но и отпрысков, которых заботливо прятала по всему миру, отсылая вместе с их законными отцами. Предположительно, что отцом Наполеона мог быть один из любимцев Екатерины, Григорий Орлов, который после рождения младенца, «бережно завернув его в пелены» отвез на Корсику и передал «одной семье». После, согласно этой версии, императрица следила за взрослением сына, всячески помогая ему встать на ноги и помогая материально, а когда он внезапно пришел с войском к Москве, то «сильное волнение охватило дворянство, многие считали, что истинный наследник престола пришел взять свою корону».

Действительно среди крестьянства периодически ходили такие слухи, ровно, как и миф, будто Наполеон готов освободить крестьян от многовекового рабства. Но, безусловно, все это было лишь громкими лицемерными лозунгами, прятавшими одну единственную цель – захвата власти жаждущего величия маленького узурпатора.

От любви до ненависти…

В разные периоды времени Наполеон был для России вражеским завоевателем, опасным реформатором, союзником и после вновь абсолютным злодеем, чье имя произносилось с проклятьем и презрением. А ведь действительно, было время, когда будущий «антихрист земли русской» был награжден двумя орденами – Александра Невского и Андрея Первозванного, и до рокового 1812 года сам Александр I отсылал Бонапарту «теплые и дружественные» письма:

«Брат мой, Пресветлейший Император, дражайший приятель…»

Встреча Александра I и Наполеона на реке Неман

С таких слов начинается одно из писем Александра по поводу смерти своей дочери, Елисаветы, на которой планировал жениться французский император, дабы породниться с одной из мощнейших держав.

Похожие перемены в умонастроениях политиков будут наблюдаться и спустя столетия. Также, Сталин отправлял Гитлеру поздравительные открытки по поводу захвата фашистами Польши, в то время, как сам Адольф тихонько готовил план по захвату СССР.

Итак, периоды дружественного отношения России к Наполеону были, но они вовсе не говорят о его родстве с Екатериной II. На самом деле нет ни одного подтвержденного факта, который указывал бы на эту версию. Безусловно, белые пятна в истории были, есть и будут, которые открывают широкое поле для пытливой мысли и возникновения всевозможных версий. Но в данном случае, распространяющаяся идея родства Наполеона с Российской короной является ложной, недоказанной и не находящей емких объяснений.

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