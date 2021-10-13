Топ-10: сногсшибательные факты про аксолотлей

Аксолотль (с ацтекского «водяная игрушка» или «водяная собака») является одним из самых странных и самых уникальных существ на Земле. Из-за своих крошечных темных глаз, кривой усмешки и необычного головного убора эти миниатюрные саламандры очень сильно отличаются от большинства животных нашей планеты. Но есть и то, чего не увидеть со стороны, а между тем эти неотенические личинки семейства амбистомовых (хвостатые земноводные) обладают невероятными способностями и справляются с непреодолимыми трудностями в течение своей жизни.



10. У них есть невероятные способности к регенерации





Многие амфибии обладают способностью к регенерации, но всем им далеко до талантов аксолотля. Эти восхитительные создания могут восстановить почти любую часть тела, включая спинной мозг, челюсти и конечности! Когда конечность или часть тела восстановлена, аксолотль помечает ее царапиной или оставляет любой другой знак, чтобы регенерированный орган можно было отличить от остальных.



Если на личинку нападает крупный хищник, маленькая саламандра откидывает один из своих придатков, чтобы отвлечь внимание агрессора и избежать смерти. Придаток вырастет снова и причем очень быстро. Аксолотли могут восстанавливать ту же самую конечность сотни раз, и каждый раз новый орган будет абсолютно безупречным.



9. Дикие аксолотли живут только в одном месте во всем мире





В условиях искусственного содержания в домашних аквариумах и в лабораториях аксолотлей можно найти практически по всему миру. Но когда речь заходит о вольных саламандрах этого вида, обнаружить их можно только в одном месте на Земле. Эти создания – эндемики горного озера Ксочимилко (Xochimilco), расположенного в Мексике.



К величайшему сожалению, местные власти и промышленники очень сильно пренебрегают уникальным бассейном, и в его воду сбрасывается огромное количество отходов. Со временем загрязненная вода стала идеальной средой для таких хищных рыб, как карп и телапия, которые питаются как раз нашими маленькими амфибиями, а также другими обитателями озера. Аксолотли в свою очередь предпочитают моллюсков, мелких ракообразных и прочую живность, которая только может влезть в их крошечные ротики.



8. Они постоянно подвергаются опасности





Аксолотлю угрожает много опасностей. Кроме того, что эти личинки страдают от промышленного загрязнения озера Ксочимилко, и вынуждены постоянно соперничать с переполнившими воду карпами и телапиями, им приходится иметь дело еще и с туристами.





Дело в том, что Ксочимилко является родиной больших красивых плавающих садов, что сделало озеро популярной достопримечательностью. Этот водоем даже назвали мексиканской Венецией. Но ринувшиеся сюда туристы представляют большую угрозу для местной флоры и фауны, включая и аксолотлей.



На выходные сюда приезжают тысячи шумных туристов, которые пьют газировку и едят фастфуд, выбрасывая банки, бутылки, окурки и обертки прямо в воду. Все это представляет серьезную угрозу для популяции диких аксолотлей.





Все настолько серьезно, что недавние исследования вообще не обнаружили в озере присутствия диких аксолотлей. Это означает, что эти удивительные и редчайшие на планете существа живут теперь только в частных аквариумах и научных лабораториях. Звучит жутко.



7. Аксолотли – ресторанное блюдо







Раньше коренные жители побережья Ксочимилко регулярно питались аксолотлями, и считали мясо этих животных настоящим деликатесом. Личинок издавна ели в чистом виде и подавали с кукурузными лепешками.





Сегодня, чтобы приготовить себе ужин, уже не нужно неделями охотиться на крупных зверей и добывать огонь, высекая его из камня. Кроме того аксолотль официально находится под угрозой полного вымирания, и хотя бы поэтому стоило бы отказаться от использования этих амфибий в кулинарных блюдах. Однако японский ресторан в Осаке (Osaka) до сих пор предлагает в своем меню жареных саламандр этого вида.





Среди посетителей заведения находится немало храбрецов, заказывающих диковинное блюдо. Говорят, что аксолотль вкусом похож на белое мясо рыбы, только чуть больше хрустит.



6. Аксолотли никогда не взрослеют





Эта очень необычная особенность аксолотлей известна как неотения, и она означает, что личинки никогда не развиваются во взрослых особей. Вместо классического онтогенеза (полноценного развития организма) они просто сохраняют свой юный облик и особенности.





Аксолотли успевают развиться до половозрелого состояния, чтобы воспроизвести новое потомство, но это не мешает им навсегда оставаться в личиночной стадии. Представьте себе головастика, который остался собой на всю свою жизнь, никогда не стал лягушкой и при этом спокойно размножается дальше…



Неотения также объясняет, почему аксолотли сохраняют жабры (забавно выглядящие мохнатые наросты, торчащие из их головы), и проводят всю свою жизнь под водой, в отличие от остальных саламандровых, которые в итоге выбираются на сушу.



5. У них есть потенциал для лечения многих серьезных заболеваний





Как мы знаем, аксолотли очень хорошо восстанавливаются после травм. Ученые надеются, что однажды человечество научится использовать эту способность и для лечения тяжелобольных пациентов. Сможем ли мы регенерировать утраченные конечности или органы, как аксолотли? Многие лаборатории во всем мире исследуют эти удивительные личинки, чтобы выяснить, что же именно делает их такими эффективными в регенеративных процессах. Благодаря прикладному интересу со стороны медицинского сообщества аксолотли фактически стали наиболее изучаемыми саламандрами в мире. Например, оказывается, что они, минимум, в 1 000 раз более стойкие к раку, чем млекопитающие!



Ученые пытаются определить гены аксолотлей, которые отвечают за восстановление после утраты конечностей и повреждения органов. Впереди нас ждет длинный и тернистый путь, но профессор Стефан Рой (Stephane Roy), один из многих ученых, изучающих аксолотлей, уверен, что благодаря этим удивительным мексиканским амбистам мы научимся заживлять ожоги намного быстрее и эффективнее, а также сможем свести к минимуму осложнения после трансплантации органов и даже поборем злокачественные опухоли. Все это может произойти уже в течение следующих 10 - 20 лет, как считает профессор.



4. Аксолотль упоминается в ацтекской мифологии





Древние ацтеки тоже интересовались природой аксолотлей из-за их уникального внешнего вида и регенеративных способностей. Они полагали, что аксолотль был воплощением мифического бога Ксолотля (Xolotl), который на своей лодке переправлял души в подземное царство мертвых.





У Ксолотля была собачья голова, и согласно легенде он боялся быть изгнанным или убитым, и поэтому иногда скрывался ото всех под водой в обличии аксолотля. Именно так эти милые личинки и получили свое название – в честь древнего ацтекского божества.



3. Их содержат в качестве домашних питомцев





Вопреки тому, что аксолотли находятся на грани полного вымирания, и в диких условиях они встречаются в одном единственном озере в мире, многие коммерческие компании успешно разводят аксолотлей для перепродажи в частные аквариумы. Да, мексиканские личинки – популярные домашние животные. Однако аксолотлей очень важно содержать с тщательным соблюдением строгих правил, иначе в неволе они быстро погибают.





Этим зверькам необходим просторный аквариум, поскольку они производят много отходов, а вода должна быть как можно дольше чистой и прозрачной. Кормить их можно большими червями и кубиками из замороженного мотыля.



Скелет аксолотлей в большей степени состоит из хрящей, что делает этих саламандр очень хрупкими созданиями, и их нельзя трогать или брать в руки. Также не стоит держать их под прямыми солнечными лучами или ярким светом, потому что в природе эти существа предпочитают укромные и темные уголки и боятся солнца.



Некоторые коммерческие компании пошли намного дальше остальных – они научились выращивать аксолотлей, которые светятся в темноте. Любой желающий может купить себе личинку прямо в интернете, и одна особь обойдется примерно в 20-25 долларов.



2. Дикие аксолотли не белые





На большинстве фотографий аксолотли обычно розовато-белого цвета, но на самом деле дикие аксолотли намного темнее, даже черные или зеленовато-коричневые. Белые аксолотли – это личинки, известные под названием «leucistic», и представители этой разновидности никогда не встречаются в дикой природе.



Все аксолотли leucistic происходят от одного единственного самца-мутанта, который был завезен в Париж еще в 1963 году. С тех пор ученые начали разводить аксолотлей белого цвета целенаправленно. Именно так и появилась искусственно выведенная белая амфибия leucistic.



1. Многие исследовательские группы и сообщества натуралистов пытаются спасти аксолотлей





Аксолотли приобрели немалую популярность, как среди любителей деликатесов, так и среди владельцев домашних аквариумов. Но поскольку этот вид находится на грани вымирания, все больше инициативных групп стали объединять свои усилия для спасения хрупких амфибий.



Помимо мероприятий по сбору денег и благотворительных организаций, поддерживающих вымирающие виды, существует и несколько отдельных крупных проектов, посвященных спасению аксолотлей. Одной из таких инициатив стал Проект Дарвин (Darwin Project) под руководством Дареллского Института по Охране природы и Экологии (Durrell Institute of Conservation and Ecology). Рабочая группа института намеревается провести очистку озера, чтобы сделать его более пригодным для восстановления популяции аксолотлей.



Существует и более интересный вариант решения проблемы: переселить существующих аксолотлей в заповедную зону за пределами их изначального ареала обитания, где уязвимому виду не придется преодолевать трудности, возникшие в районе их родного озера Ксочимилко. Ученые хотят отправить колонию аксолотлей в среду, схожую с условиями мексиканского горного озера, но не обремененную известными факторами риска. А пока переселенные личинки будут жить в новом водоеме, можно вплотную заняться чисткой и восстановлением естественного состояния озера Ксочимилко, чтобы впоследствии вернуть амфибий домой. У этих маленьких саламандр все еще есть шанс и надежда на выживание!

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2321330964649740894/

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