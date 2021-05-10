Эдвард Радзинский винит себя в аресте сына

Эдвард Радзинский — знаменитый российский писатель и историк. На его счету множество литературных работ, в том числе пьесы «Беседы с Сократом», «Обольститель Колобашкин», «Турбаза», «Чуть-чуть о женщине» и многие другие произведения.

Уже в 25 лет он был чуть ли не самым известным литератором Советского Союза. Его работы использовали не только для постановки пьес, но и в качестве сценариев для фильмов. В конце 1980-х Радзинский стал автором и ведущим исторической программы «Загадки истории».

Личная жизнь Эдварда Станиславовича всегда интересовала его многочисленных поклонников. Радзинский был женат трижды. Первой супругой писателя стала молодая артистка и писательница Алла Гераскина, которая в 1958 году родила сына Олега — единственного ребенка Радзинского.

Через 8 лет они расстались и Эдвард Радзинский ушел к актрисе Татьяне Дорониной. Свое счастье же Радзинский обрел лишь в третьем браке, женившись на бывшей актрисе Елене Денисовой, которая младше него на 24 года, но разница в возрасте ничуть не мешает влюбленным.

Сын Радзинского, вдохновленный примером отца, который становился известным писателем на его глазах, окончил элитную школу, в которой углубленно изучали иностранные языки, а затем — филологический факультет МГУ. Впереди была аспирантура и блестящее будущее: Олег стремился стать писателем, как отец.

Олег Радзинский

Но однажды молодой человек оказался за решеткой. Его арестовали, обвинив в «антисоветской агитации и пропаганде», поскольку Олег еще студентом не скрывал своих антисоветских взглядов, интересовался запрещенной литературой и осуждал войну в Афганистане!

Конечно, Эдвард Станиславович немедленно подключил всех, кого только мог, для смягчения участи сына. А участь обещала быть суровой: в ходе следствия выяснилось, что Олег был участником пацифистской «Группы доверия» — диссидентской организации, которая выступала за улучшение отношений между Советским Союзом и Америкой.

Поначалу ожидалось, что молодой человек получит 10 лет тюрьмы. Благодаря усилиям отца, располагавшего связями в высших кругах, суд ограничился одним годом тюрьмы и пятью годами ссылки в Сибирь. Причем год он уже отсидел — в Лефортовском СИЗО, пока шло следствие.

Молодого человека из интеллигентной семьи, с высшим философским образованием, начинающего писателя, отправили на лесоповал в Сибирь, в Томскую область. Стоит ли говорить, как тяжело ему там пришлось! Изнуряющая физическая работа, холод и недоедание выматывали Олега, он сильно похудел, скоро стал весить меньше 50 килограммов... Конечно, все это мучило его отца.

Когда Олег, наконец, вышел на волю, его здоровье было серьезно подорвано. Но не это было самым страшным, а то, что теперь он был лишен возможности работать. Философ с судимостью не имел права преподавать, с мечтой о писательстве приходилось проститься. Казалось, это конец — жизнь сломана бесповоротно.

В 1987 году указом первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева Олег Радзинский, отбывший ссылку в течение 4 лет, был помилован и выслан из страны — в числе других диссидентов. Так сын известного писателя оказался в Израиле, а затем — в Америке.

Там Олег окончил университет, получил образование финансиста. В начале 2000-х он вернулся на родину и несколько лет возглавлял Совет директоров Rambler Media Group, но в 2006-м снова уехал на Запад. Теперь он с семьей (у Олега Радзинского четверо детей) живет в Лондоне, он стал влиятельным банкиром, а в свободное время пишет книги.

Интересно, что эмиграция, которая для большинства в те годы обернулась стрессом, для Олега Эдуардовича, по его признанию, вовсе не была чем-то страшным: все самое страшное в своей жизни он к тому моменту уже испытал. Более того — писатель благодарен КГБ за горький, но необходимый жизненный урок.

Кроме того, тюрьма и ссылка, по словам писателя, позволили ему определить собственные границы «физической и психической выносливости», что помогло ему в будущем адаптироваться на чужбине. Словом, он остается подлинным философом — относится даже к такому страшному опыту по-философски, отыскивая положительные моменты. А еще Олег Радзинский продолжает считать своей родиной Советский Союз, пусть даже такой страны больше нет на карте.

Как не парадоксально, но 82-летний писатель и драматург Эдвард Радзинский только недавно рассказал о своей вине в аресте сына в эфире телепередачи Бориса Корчевникова «Судьба человека».По его словам, 19-летний юноша стал политзаключенным из-за намерения отца поехать в США!

Источник : https://versiya.info/obschestvo/104481

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

За что Николаю II хотели дать Нобелевскую премию https://otari.mirtesen.ru/blog/43013450409/

Кто считался юридически мёртвым в СССР https://otari.mirtesen.ru/blog/43822589014

Почему в СССР женщины носили мужское белье https://otari.mirtesen.ru/blog/43185581921