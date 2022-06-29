Ответ неадекватному русофобу Гудкову – кто будет виноват в случае ядерного удара по Украине

Недавно в СМИ появилось интервью неадекватного защитника бандеровских нацистов – бывшего сотрудника ФСБ в отставке господина Геннадия Гудкова, который цинично заявил, что в случае ядерного удара по Украине, США объявят войну России и первый ядерный удар произведут по Москве!

Ничего не скажешь – «мудрое» заявление от человека ,который своими суждениями и выступлениями в эфире угрожает своей родине, всецело продавшийся майданутым бандеровским нацистам!Любопытно, кто в свое время дал господину Гудкову погоны полковника ФСБ и каким образом, имея такой интеллект, ему удалось успешно продвигаться по служебной лестнице ?

Что касается его «гениальной» идеи фикс, то хотелось бы напомнить господину Гудкову и его друзьям, кровожадным бандеровским нацистам, о некоторых исторических «миролюбивых» аспектах американских «борцов за демократию», которые сегодня развязали кровопролитие на Украине! Особенно хотелось бы коснуться вопроса защиты членов НАТО в случае войны с Россией и возможностью нанесения Россией ядерного удара по Украине!

За 242 года существования США только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире. Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают деньги.

Как не парадоксально, но превращение «войны» в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы , как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие любого, даже выдуманного врага и отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы!

Скажу больше, именно из-за этой агрессивной политики Америка потерпела масштабный провал во внешней политике и её стали ненавидеть во многих странах мира, а преклоняются перед ней только русофобы , подобные Гудкову ! К примеру, из-за просчётов во внешней политике США , в Грузии , как и во многих странах, постепенно растёт недовольство проводимой ею политикой и многие мои соотечественники, которые раньше были весьма благодарны американским друзьям, теперь стали их открыто критиковать.Дело дошло уже до того, что в обиход вошла поговорка :«Хуже войны с Америкой — это дружба с ней ». Вдумайтесь в это высказывание и вы поймёте сколько в нём разочарования и недоверия!

Сегодня только провокаторы и слабоумные люди не верят в то, что НАТО уже давно не является лишь оборонным альянсом, а это крайне агрессивный инструмент политики Запада для нового мирового порядка и гегемонии во всем мире. Поразительно, но правительство США не в состоянии выделить 2 миллиарда на восстановление Детройта, а вот деньги на вооружение тратить не жалеет!

Любопытно также, что заместитель министра обороны США Майкл Карпентер в одном из интервью сообщил, что «в случае войны с Россией НАТО не сможет успешно защитить наиболее удалённых и уязвимых членов своего альянса – к примеру, в случае войны Россия захватит всю Прибалтику не более, чем за 60 часов».

Тогда возникает риторический вопрос: какой смысл США впустую тратить деньги своих налогоплательщиков, а этим странам сотрудничать с НАТО и, тем более, подвергать себя риску полного уничтожения в случае начала войны США с Россией, если эта организация не в состоянии обеспечить им элементарную безопасность?

Немаловажно также, что миф о всемогуществе НАТО и надёжности защиты своих партнёров от угрозы со стороны России развеян последними событиями в Грузии и в Турции. Как известно, после того, как турецкие ВВС сбили военный российский самолёт близ сирийской границы, американцы сразу же предупредили своих турецких союзников – члена НАТО Турцию - что в случае обострения обстановки они не примут участия в военном противостоянии с Россией.

Тоже самое произошло во время августовской войны 2008 года в Грузии, когда президент Джордж Буш - младший категорически отказал, дрожащему от испуга и жующего свой галстук президенту Саакашвили, разбомбить Рокский тоннель, чтобы российские войска не смогли проникнуть на территорию Грузии. Единственное, чем тогда НАТО смогло помочь своим союзникам, так это гуманитарной помощью с питьевой водой, которой в Грузии и так предостаточно, и памперсами (видимо, для слабонервных ).

Важно также отметить, что в 2008 году мир стоял на грани ядерной войны, поскольку на попытку НАТО 3 сентября 2008 года ввести в Черное море эсминец «Масон» в дополнение к трем военным кораблям, Россия впервые за 25 лет подняла в воздух 20 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС с полной боевой нагрузкой. В результате натовские корабли спешно покинули не только Черное море, но и Восточное Средиземноморье, а мирный план Медведева-Саркози был принят в первоначальной редакции, а не в том, что предлагала Кондолиза Райс.

Таким образом, в этом противостоянии НАТО не смогло защитить своего «стратегического союзника» – Грузию и остановить продвижение российских войск, что стало одной из причин потери Грузией части своей территории. Некоторым же амбициозным странам на этом примере следовало бы сделать соответствующие выводы, что неэтично и,главное, небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем более, если эта страна - великая держава, как Россия!

Не надо также забывать о бесполезности НАТО в урегулировании конфликтов даже между своими же членами,например, десятилетнего конфликта между Турцией и Грецией! Все это время в НАТО не только не сумели урегулировать напряжение между двумя членами альянса, но и ,напротив, только усилили его неуместным вмешательством, а то и поддержкой то одной, то другой противоборствующей стороны.

Судя по всему, американцы намерены также воспользоваться ситуацией, чтобы попытаться столкнуть Польшу и Россию в вооруженном конфликте. К вводу польских вооруженных сил и столкновению их с российскими войсками напрямую подталкивает президент США Джо Байден, двухдневный визит которого в Варшаву досрочно завершили российские ракеты, поразившие 26 марта военные цели во Львове!

Однако прошедший саммит НАТО очень разочаровал амбициозное польское руководство, поскольку панам хотелось получить мандат на гуманитарную вооружённую миссию под эгидой Альянса, но «верные» союзники высказались: мы обеспечим вас любым смертоносным оружием, но из-за вас мы не можем подвергать опасности весь блок НАТО, объявляя ядерную войну России. Именно поэтому бывший командующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Уэсли Кларк уже смакует, надеясь на то, что Польша откроет «второй фронт» против РФ .

А ведь Польша давний член НАТО. Вот она – реальная сущность мифа о защите членов НАТО в случае войны с Россией! И после всего этого господину Гудкову хватает наглости и подлости, помогать бандеровским нацистам внушать оболваненным украинцам продолжать напрасно гибнуть, поскольку якобы из-за страха перед НАТО, Путин в случае затягивания спецоперации не произведет ядерный удар по Украине?

Немаловажно также, что Украина уже получила от США ядерное оружие. На высланные американцами пушки-гаубицы можно поставить ядерную боеголовку, пусть и небольшой мощности, но мини атомную бомбу !Кроме того, после распада СССР на территории Украины остались 130 межконтинентальных баллистических ракет (МБР)УР-100Н с шестью боеголовками каждая , 46 МБР РТ -23 «Молодец» с десятью боеголовками каждая, а также 38 тяжелых бомбардировщика – всего около 1700 боеголовок.Безусловно, все это рано или поздно может стать причиной сокрушительного ядерного удара по Украине!

Безусловно, сегодня нереально говорить о применении Россией ядерного оружия против майданутых бандеровских нацистов, однако ситуация на Украине все больше накаляется из-за неограниченных поставок Западом смертоносного оружия бандеровской швали и поверьте, эти кровожадные западные неоколонизаторы готовы поставлять оружие до последнего уничтоженного майданутого бандеровца, тем более что военная операция на Украине продолжится до тех пор , пока Россия не достигнет главной цели – защитить страну от внешней военной угрозы со стороны Запада, недопустив размещения баз НАТО на украинской территории!

И в этом ,на мой взгляд, нет ничего удивительного, особенно если вспомнить события во время «Карибского кризиса», когда после размещения США ядерного оружия в Турции, СССР, стремясь обезопасить себя, вынужден был разместить ядерное оружие на Кубе. К счастью, тогда ядерную войну удалось предотвратить!

Вместе с тем только антинародный и кровавый коллективный Запад способен был развязать войну Украины с ведущей ядерной державой в лице России, толкая одурманенных украинцев на полное уничтожение и не задумываясь о том, что уже с самого начала этого противостояния они были обречены на жестокое поражение, поскольку в случае затягивания этой войны из-за беспрецедентных военных поставок НАТО, российское руководство будет просто вынуждено применить ядерное оружие. Мало того, именно из-за этого может возникнуть Третья мировая война,которая однозначно уничтожит жизнь на земле!

Именно поэтому русофоб Гудков и его бандеровские друзья сегодня так настойчиво пытаются доказать украинскому народу, что якобы из-за страха перед США и за возможного перемещения ядерного облака в случае ядерного удара на соседнюю российскую территорию, Путин никогда не решится на ядерный удар по Украине! Мало того, они цинично заявляют, что американцы уже давно точно знают места хранения в РФ ядерных боеголовок и в случае чего сразу уничтожат их. Видимо поэтому, окрыленные этим заявлением Гудкова, даже украинские гомосеки стали записываться на передовую !

Вместе с тем они скрывают от украинцев возможность использования российским руководством ядерного оружия с малой мощностью ядерного заряда,что предотвратит превращение территории Украины в радиоактивный пепел! Ведь подобное ядерное оружие не стирает города или страны с лица земли, как это ,например, произошло при ядерной бомбардировке американцами Хиросимы и Нагасаки(см. ниже).

Как известно, ядерное оружие бывает тактическим и стратегическим, что зависит от мощности заряда. В отличие от стратегического ядерного оружия, тротиловый эквивалент тактических боезарядов обычно не превышает нескольких килотонн, а часто бывает меньше одной . Любопытно, что Великобритания ,исходя из своей кровавой истории, единственная страна в мире, у которой нет тактического ядерного оружия, а есть только разрушительное стратегическое. В российской же армии есть даже большое количество ядерных снарядов до 0, 4 мегатонны, использование которых в случае ядерного удара полностью не уничтожит все живое.

В этом отношении заслуживает внимания беспощадное решение президента Гарри Трумэна сбросить тактические атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, в результате чего японский народ, несмотря на большие потери, все еще процветает. Ослабить же радиацию японцам удалось путем полной замены почвы на территории взрыва атомных бомб.

Хотелось бы также отметить, что тогда США продемонстрировали свою авантюрную и крайне агрессивную сущность, поскольку Япония и так капитулировала бы из-за страха вступления СССР в войну. Главной же целью тогда американцев было нанесение ядерного удара не из-за предотвращения своих потерь, а просто показать всему миру разрушительную силу нового оружия для утверждения своей гегемонии в мире!

Таким образом, исключить возможность ядерного удара России по Украине ,как это активно пытается Гудков и его западные и бандеровские хозяева, к ,сожалению,полностью нельзя.Единственное, что точно сегодня хотят россияне, так это безопасность своих границ от баз НАТО, тем более что именно Запад повинен в возникновении двух мировых войн и не исключено, что и третьей.Причём, каждый второй погибший во Второй мировой войне россиянин, поэтому, господа бандеровцы, сделайте соответствующие выводы – хотят ли русские войны и кому сейчас выгодно прибрать к рукам Украину? .Не надо также забывать, что исторически именно Россия спасала Европу от самой Европы в 1812 и 1945 г.. Я уже ничего не говорю о Первой мировой войне (1914-1918), когда разрушились сразу три империи..

Безусловно, НАТО – это архаичная союзная система, которая, возможно, и имела смысл в 50-60-е годы XX века, но сегодня механически объединяет десятки государств с различными интересами и взглядами на союз, где только двум или трем участникам удается следовать своим национальным целям. Однозначно сегодня Россия уже не представляет угрозы европейским государствам с точки зрения «вооруженного экспорта революции», чем был когда-то, по мнению Запада, СССР. С чисто геополитической точки зрения, единственное, что превращает Россию в угрозу для европейских держав, это как раз… само же НАТО.Как раз опасность расширения НАТО стала причиной конфликтов в Грузии и на Украине. Без угрозы со стороны альянса и цветных революций, им организованных, наверняка эти страны имели бы не только мирные, но и добрососедские, прагматичные отношения с Россией.

В заключение хотелось бы посоветовать господину Гудкову прикусить свой лживый язык, заявляя о якобы неадекватном психоэмоциональном состоянии Путина, и запомнить навсегда:

Однозначно в новейшей истории России ,пожалуй, не было столь выдающегося руководителя страны, как В.В. Путин , поскольку именно он вернул былое величие ДЕРЖАВЕ РОССИЙСКОЙ, единственной уцелевшей части Великой страны, которую в виде сателлитных осколков с лакейским энтузиазмом пытался преподнести Западу «товарищ» Горбачев и ему подобные западные марионетки!

Именно они способствовали распаду СССР, изолировав Россию от союзных республик, а сейчас пытаются обложить ее НАТОвскими базами, чтобы впоследствии поделить ее территорию (подобная карта России уже составлена западными врагами России). Если бы не целеустремленная и последовательная политика Путина , этот план давно уже осуществился бы.

Именно поэтому с презрением и недоверием отношусь к прозападным недальновидным оппозиционерам, в числе которых некоторые, похоже, выжившие из ума актеры кино, музыканты, журналисты и даже известный когда-то амбициозный шахматист Каспаров, не выражавший никакого протеста против коммунистической диктатуры и произвола, а теперь почему-то его русофобия прямо зашкаливает.

Всем этим оголтелым русофобам трудно понять, что Путин уже дано стал легендарной исторической фигурой и после того, что сделали для России , любые нападки со стороны политических противников смотрятся просто жалко!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Одной из наиболее медленных и мучительных казней у предков россиян было сажание на муравейник. Причем практиковалась она не в качестве официального наказания, а как самосуд. Чаще всего ей подвергали воров. енных и мучительных казней у наших предков было сажание на муравейник. Представители власти прибегали к этой казни редко, в основном в Сибири. Эта казнь, с точки зрения исполнителей, имела немало преимуществ. Во-первых, не приходилось брать грех на душу и убивать злодея своими руками. Чаще всего обреченного привязывали к дереву, усадив на муравейник. Реже, чтобы ускорить процесс, несчастного обмазывали медом, чтобы быстрее привлечь насекомых. Муравьи сначала набрасывались на мед, а затем принимались за человека. Особенно страшными палачами были рыжие муравьи, укусы которых невероятно болезненны. Осужденный умирал через несколько часов от болевого шока и отравления муравьиной кислотой. Тот, кого хотя бы раз кусал в лесу муравей, может представить, насколько мучительной была такая смерть.

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