ТОП-25: Удивительные факты про Google, которые вам будет интересно узнать



После того, как стало ясно, что «Backrub» будет не лучшим названием, Сергей и Ларри решили назвать поисковик «Google» в честь математического термина «googol», который применяют к числу, состоящему из единицы и ста нулей.







Всем известно о Google Earth, приложении, которое позволяет вам исследовать практически все стороны нашей голубой планеты. Но у них также есть Google Sky, приложение, которое позволяет вам исследовать звезды, созвездия и нашу вселенную.



21. Вы можете играть в игру Atari Breakout в Google Images











Если вы перейдете в Google Images и введите в строку поиска Atari Breakout, это позволит вам играть в игру в браузере. Используйте этот шанс!



20. Google помогает предотвратить самоубийства











Если кто-то ищет нечто, что потенциально может сигнализировать о самоубийстве, Google подключает горячую линию по предотвращению самоубийств, чтобы помочь людям.



19. Для привлечения людей Google использует веб-инструмент под названием foo.bar











Google постоянно рекрутирует и нанимает людей в свою крупную корпорацию. Один из способов сделать это - использование инструмента под названием «foo.bar», который проверяет людей, которые ищут конкретные термины, используемые в программировании. Если вы подойдете под некоторые из этих критериев, вам могут предложить подать заявку для работы в компании.



18. Офисы Google спроектированы таким образом, чтобы никто не находился на расстоянии более 60 метров от еды











Когда Сергей Брин работал с архитекторами, участвующими в создании офисов компании, он потребовал, чтобы «никто из сотрудников не находился от еды дальше, чем на 60 метров». Некоторые думали, что это просто умная уловка, чтобы держать сотрудников в офисе дольше, но, по-видимому, это, действительно, помогло в создании инновационного мышления и объединило разные отделы.



17. Google находится в первом ряду в технической отрасли по расходам на исследования и научно-технические разработки











В 2016 году Google потратил 14 миллиардов долларов на расходы на исследования и научно-технические разработки, обогнав многих других технологических гигантов, таких как Apple и Microsoft.



16. Они «нанимают» коз, чтобы те «подстригли» лужайку









Несмотря на то, что компания является лидером в технологическом секторе, Google по-прежнему доверяет работу по приведению своих лужаек в порядок обычным козам. Они нанимают пастуха и 200 коз, чтобы те съели и опылили траву «природным» методом.



15. Google любит собак







В руководстве для сотрудников Google есть раздел «Политика для собак», в котором сотрудникам позволено приносить своих собак на работу. Конечно, у них есть кинологи для собак. Администрация компании считает, что сотрудники, которые могут принести собаку с собой на работу, намного счастливее.



14. Первое компьютерное хранилище Google было построено с помощью конструктора Lego











Сергей Брин и Ларри Пейдж построили свой первый компьютерный блок памяти из разноцветных блоков Lego Duplo. Теперь логотип Google становится более понятным.



13. Для самолетов Брина и Пейджа выделены взлетно-посадочные полосы в NASA











NASA не разрешает частным самолетам приземляться на своих взлетно-посадочных полосах, но они сделали исключение для Пейджа и Брина. Почему? Потому что они заключили эксклюзивную договоренность о размещении научных приборов на частных самолетах Пейджа и Брина.



12. Google выделяет своим сотрудникам щедрые посмертные пособия











Если работник Google умирает, то оставшийся в живых супруг каждый год в течение 10 лет получает чек на 50% от зарплаты умершего, вне зависимости от того, сколько времени тот работал в компании.



11. С 1998 года Google приобрела более 170 компаний











Как неудержимый, постоянно растущий организм, пожирающий любую другую компанию на своем пути, компания Google приобрела безумное количество других компаний. 170, если быть точным.



10. В головном офисе компании в Калифорнии есть тираннозавр









В кампусе Google, расположенном в Калифорнии, есть скелет тираннозавра в натуральную величину, который, как говорят, был собран из реальных окаменелостей. Его зовут Стэн.



9. Владельцы Google хотели, чтобы их компанию купила компания Excite за 1 миллион долларов











Еще в 1999 году Пейдж и Брин пришли к директору Excite Джорджу Беллу (George Bell), чтобы продать ему Google за 1 миллион долларов. Даже после того, как они сговорились до 750 000 долларов, Белл все же решил не покупать Google. Теперь Google стоит где-то около 167 миллиардов долларов, а Excite, похоже, застрял в 1999 году.



8. Первый твит Google был в двоичном коде











Google решил выпустить свой первый твит в двоичном коде, написав: «Я 01100110 01100101 01100101 01101100 01101001 01101110 01100111 00100000 01101100 01110101 01100011 01101011 01111001 00001010». Это означает: «Я чувствую себя счастливым».



7. Первым логотипом поисковой системы Google Doodle была сделанная из палочек деревянная фигура Burning Man











В 1998 году Пейдж и Брин хотели отправиться в пустыню Невада, чтобы присутствовать на фестивале Burning Man, и, чтобы сообщить об этом людям, на первом логотипе Google они изобразили фигурку Burning Man.



6. Минималистский дизайн появился потому, что Брин не знал HTML









Google начался с минималистского дизайна, потому что у ребят не было веб-мастера, а Сергей Брин заявил: «Я не делаю HTML». Результат оказался таким, каким мы его знаем сегодня, поскольку они соблюдают эту традицию до сих пор.



5. Google владеет и другими именами, представляющими собой название «Google», написанное с ошибками











Google владеет большим количеством доменов, в том числе теми, названием которых является написанное с орфографическими ошибками слово «Google», поэтому поисковик может перенаправлять людей на свой сайт.



4. Новых сотрудников называют «Нуглерами»









Если вы работаете в Google, вас называют «гуглером», но, если вас только наняли на работу, то вас будут называть «нуглером». Смешно.



3. В 2006 году слово «Google» было добавлено в словарь











Потребовалось совсем немного времени для того, чтобы слово «Google» внесли в настоящий словарь. Оно было добавлено в словарь Merriam-Webster в 2006 году.



2. Google обеспечивает всех сотрудников бесплатными обедами











Когда в последний раз ваш босс кормил вас бесплатным обедом? Если же вы работаете в Google, то каждый день обедаете бесплатно.



1. Один поиск Google использует больше вычислительной мощности, чем потребовалось, чтобы отправить космический корабль Апполон-11 (Apollo 11) на Луну









Технология прошла долгий путь в своем развитии. Как далеко она зашла? В любой момент, когда вы задаете простой поиск Google, вы используете больше мощности, чем НАСА, когда они запустили миссию Апполон-11 на Луну.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2276265074504239135/

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