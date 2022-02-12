Проклятие Девятой симфонии: чего боятся все композиторы

Среди композиторов широко распространена вера в то, что те, кто после Бетховена напишет 9-ю симфонию, навлекут на себя страшные страдания и скорую смерть. И эта легенда появилась не на пустом месте.

Первоначально о Проклятии 9-ти симфоний упомянул Арнольд Шенберг, который в своих домыслах опирался на детальное исследование такой теории Густавом Малером. Тот считал, что «девятка» является неким «таинственным рубежом», преодолеть который для каждого композитора просто невозможно. И началась эта таинственная история из Людвига ван Бетховена, создавшего 9 легендарных симфоний. 10-ю он так и не успел завершить, ведь на пути стала смерть. Совпадение? Возможно, но после него еще многие композиторы не смогли преодолеть такой «роковой» рубеж.

Несколько младший современник Людвига – Шуберт также создал только девять симфоний (если учесть «Неоконченную», и незавершенную 7-ю симфонию). Столько же произведений оказалось в собрании известнейшего композитора Людвига Шпора.

Если же взять в расчет прочих композиторов-симфонистов 19 столетия, то они также не смогли преодолеть таинственный рубеж:

— Брамс, Шуман, Берлиоз – по 4 симфонии;

— Сен-Санс и Мендельсон – по 5;

— Чайковский – 6;

— Нильс Гаде – 8.

В конце XIX века роковой отметки достиг А.

Дворжак – 9 симфоний. Однако после этого он не написал ни единой новой композиции, хотя его творческая деятельность продолжалась более 10 лет. В полной мере ощутил на себе магическое влияние «девятки» и австрийский симфонист Антон Брукер, который по официальны данным написал 11 симфоний. Но по утверждению самого автора две первые композиции он считал ученическими опытами, а не полноценными произведениями искусства. Таким образом, его последней симфонией стала опять же 9-я. В похожей ситуации оказался и ученик Брукера – Густав Малер, которому до смерти удалось написать 9 композиций. Среди современников Малера максимально приблизиться к таинственной черте удалось:— К. Нильсен – 6 симфоний;— Ч. Айвз – 7;— Я. Сибелиус – 7;— А. Глазунов – 8.

Магический рубеж был впервые преодолен лишь Д. Шостаковичем, который в 1945 году выпустил в свет свою 9 симфонию, а через долгих 8-лет и десятую. Но проклятие и его не обошло стороной, ведь вскоре после написания девятой симфонии он попал в немилость со стороны Сталина. После Шостаковича композиторам стало несколько легче, и они один за одним преодолевали некогда запретный предел. Среди них: Д. Мийо, Э. Тубин, М. Вайнберг, С. Слонимский. При этом проклятие никуда не пропало и является преградой для многих современных композиторов.

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