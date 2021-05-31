10 интересных фактов о России

Россия – самое большое государство в мире, на территории которого есть всё, что может заинтересовать путешественников всех возрастных групп и индивидуальных предпочтений. Здесь раскинулись самые обширные лесные массивы, расположены горы и самые глубокие озера в мире, а береговая линия омывается двенадцатью морями. Россия – страна-загадка, страна- «распахнутая душа», а интересные факты о России – это лишь часть того, что ждет гостей этого необъятного государства.

Факт 1. Самый длинный железнодорожный путь!

Да, этот рекорд принадлежит именно России! Речь идет о транссибирской железнодорожной магистрали, рельсы которой проложены через всю страну, от Владивостока до Москвы. Чтобы хоть немного представить масштаб проложенной руками людей железной дороги, стоит упомянуть, что она пересекает восемь часовых поясов, восемьдесят семь городов и имеет длину более 9 000 километров!

Факт 2. Самое глубокое озеро в мире!

Продолжая тему рекордов, уделим внимание озеру Байкал, которое считается самым крупным источником чистейшей пресной воды на нашей планете! Глубина озера Байкал составляет 1642 метра, а общий объем водного пласта составляет более 20 кубических километров. В цифрах этот объем не очень понятен, но чтобы внести ясность, приведем вот какое сравнение: если все самые крупнейшие реки мира, начиная от Волги и Енисея и заканчивая Амазонкой и Нилом, будут наполнять впадину озера Байкал, то они ее наполнят спустя целых 365 дней!

Факт 3. Крупнейший музей в мире!

Россия – огромная страна, возможно, это и определяет многие фундаментальные достижения, а также особый размах, с которым подходят к воплощению идей ее жители. К примеру, в Петербурге, северной столице России, расположен известный на весь мир музей, где собрано более трех миллионов экспонатов. Речь идет, конечно же, об Эрмитаже.

Для того чтобы осмотреть все экспонаты, что выставлены в многочисленных залах, понадобится более 8 лет, и это при условии, что вы не будете задерживаться около каждого более минуты. Есть еще один дополнительный интересный факт об этом месте. Дело в том, что для защиты экспонатов от вездесущих грызунов в Эрмитаже «работает» штат кошек, на каждую из которых заведен паспорт со вклеенной фотографией.



Факт 4. Откуда пошло понятия «дача»?

Несложно догадаться, раз речь идет о России, то и понятие «дача», скорее всего, так или иначе связано с историей этой страны. Так и есть! Во времена Петра Великого придворным раздавались загородные участки для того, чтобы свои архитектурные пристрастия они могли выразить за пределами города. Оттуда и пошло понятие, что «данное царем» зваться будет никак иначе, как «дача».

Факт 5. Первый в мире воздушный гольф!

Россия – загадочная страна, способная выкинуть действительно оригинальный номер. На этот раз речь идет об игре в гольф, но с одним огромным отличием. Игроки летают на вертолетах! В каждом вертолете находятся по пять участников, которые меняют друг друга по мере необходимости. Принцип игры остался прежним, вот только вес мяча равняется двадцати килограммам, по которому бьют четырехметровой клюшкой весом десять килограммов. Конечно же, любой скажет, что это чудачество, но факт остается фактом, поэтому такой вот смеси поло с высшим пилотажем быть!

Факт 6. Нет улыбки?

Агрессия тут не причем! Россия занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге самых недружественных стран. Хотя, как утверждают сами россияне, их с детства не обучают улыбкам, так как считают это проявлением легкомыслия. Но на самом деле россияне достаточно открыты и в большинстве случаев не откажут в просьбе помочь.



Факт 7. Самый обширный лесной массив!

Несмотря на то, что в России проживает более 146 миллионов человек, здесь есть территории, на которые никогда не ступала нога человека! Именно в этой стране раскинулась таинственная и пугающая, красивая и манящая тайга, площадь которой равняется 15 000 000 километров! Это практически треть всех лесов на планете!



Факт 8. Необычный, но интересный факт о России

На этот раз перенесемся в один из городов России, а именно в Екатеринбург, который был занесен в книгу рекордов Гиннеса благодаря самому большому потреблению майонеза на единицу населения. Ну и завершая речь о Екатеринбурге, упомянем, что именно в этом городе установлен необычный памятник человеку-невидимке. Вы спросите, как это возможно, ведь он невидим? Но и тут изворотливые россияне нашли выход: памятник представляет собой отпечатки босых ног.

Факт 9. Самая дорогая дорога в мире!

Еще один рекорд принадлежит России, и опять связан с дорогой, только на этот раз с автомобильной. Речь идет о дороге, ведущей от Красной Поляны до Адлера, которую строили к Олимпиаде 2014 года. При ее постройке было потрачено почти 230 миллиардов рублей, учитывая, что протяженность дороги составляет всего 48 километров.



Факт 10. Родина игры Tetris

Оказывается, столь любимая многими компьютерная игра Тетрис была создана в России в 1985 году. Ее автор – программист Алексей Пажитнов.

Россия – это страна с бескрайними просторами, объехать которые не удастся и за несколько жизней. В этой стране вы найдете массу удивительных мест для детей и для взрослых. Ну а если хотите совет напоследок, то начните путешествие с Москвы – столицы России, являющейся культурным и историческим центром этого огромного государства.



Источник: https://kidpassage.com/publications/10-interesnyih-faktov-o-rossii

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Россияне владеют самой большой территорией из всех существующих в мире – 17 млн. кв. км или 1/8 часть суши. Это почти вдвое больше территорий двух самых богатых и сильных держав современности Китая и США, которые довольствуются менее, чем 10 млн. каждая.

Причем средняя плотность населения России получается 9 человек на квадратный километр, в то время, как в США 35-40, а в Китае и вовсе 160-170. На каждого русского по праву рождения приходится 11 га земли, в то время, как наследникам ковбоев приходится скакать на 2,5 га, а жителю поднебесной тесниться на половине.

По запасам руд цветных металлов и серебра Россия находится на первом месте, по запасам ниобия, германия и вольфрама на втором, платины на третьем, золота на четвертом. На территории России находится 12 морей, 2,5 млн. рек и 2 млн. озер, одно из которых Байкал. По запасам пресной воды страна на 2 месте – 4,5 млн. куб. км, а по площади пахотных земель и земель, пригодных для сельского хозяйства, на первом (10% мировой пашни).

За четверть века после развала Советского Союза из России вывезено сырья примерно на 5 трлн. долларов. По данным Российской Академии Наук, подтвержденных Международным Валютным фондом и Всемирным банком, а также Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия в настоящее время владеет примерно 40% всех возобновляемых и не возобновляемых природных ресурсов планеты.

Богатство страны оценивается в 300-350 трлн. долларов. Грубо говоря, на каждого россиянина потенциально приходится по $2-2,5 млн. При рачительной и технологически эффективной эксплуатации природных ресурсов и справедливом распределении доходов, в первую очередь природной ренты, Россия уже сегодня могла бы всерьез прикидывать схему и сроки введения для населения безусловного базового дохода.

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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