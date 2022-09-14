Самые странные женские занятия в викторианской Англии

Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите «женщина викторианской эпохи»? Послушная жена, закованная в корсет и не имеющая права голоса?

Леди, прогуливающаяся в парке с кружевным зонтиков и в сопровождении горничной? А может быть миссис Хадсон – вдова, сдающая комнаты в аренду? Или натурщицы Ренуара и Тулуз-Лотрека?

Жены, матери, ученые, горничные, буфетчицы, художницы и даже первые врачи... Да, викторианская эпоха известна тем, что женщина была в очень зависимом от мужчины положении, но, в тоже время, дамы получили и новые возможности проявить себя. К конце концов, на троне была женщина, королева Виктория. А значит, женщина чего-то, да стоит!

Одно из Императорских Яиц Фаберже было создано 25-летней сотрудницей по имени Альма Пиль. Ада Лайвлес, дочь поэта Байрона, участвовала в создании первой в мире вычислительной машины, прообраз современного компьютера и написала первый язык программирования.

Ада Лайвлес

Были и множество более странных и нестандартных «профессий». В конце концов, все крутились как могли и старались обеспечить себя и свою семью, если таковая была.

Плакальщицы

Люди почти постоянно были в трауре. Смерть и похороны, как привычная часть жизни, породили целую индустрию людей, занимающихся этим профессионально.

викторианские плакальщицы

Несчастье одних позволяло другим немного заработать. За катафалком следовали женщины, одетые в черное, безутешно оплакивающие погибшего. Чем больше таких плакальщиц, тем выше статус человека, которого провожают в последний путь.

Женщина-сенсация

Пресса получила максимальное распространение и газетчики всегда были в погоне за сенсацией. А простые женщины были и рады заработать на любопытных, всегда готовых поверить в то, что написано в газете, читателях.

Мэри Тофт, карикатура

Так в 18 веке одна селянка провернула аферу, сделавшую ее по настоящему знаменитой: она рожала… кроликов! Целых 18 штук. Надеюсь, Мэри Тофт хорошо заработала, продавая эту историю, ведь потом ее разоблачили.

А вот в викторианской Англии можно было демонстративно голодать. Молли Фэнчер голодала целых четырнадцать лет, и ее так и не смогли поймать за употребление пищи. Хотя остальные случаи бесконечного поста были опровергнуты врачами.

Попрыгунчик

Особенно изящные и гибкие девушки могли попробовать себя в профессии помощницы фокусника.

Нужно было прятаться в коробке, а затем аккуратно и незаметно перепрыгивать из одной коробки в другую, чтобы провернуть иллюзию с исчезновением. А еще, тебя могли и распилить надвое, совершенно случайно…

Девушка продает кринолины

В соответствии с данными на 1881 г. среди странных, на наш взгляд, женских занятий значились: дезинфектор на железной дороге, ловец золотых рыбок, тестировщик лекарственных препаратов, тестировщица нижнего белья, следящая за электрической ванной.

Может быть это и не работа мечты, конечно, но найти себе занятие можно было.

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А вы знали об этом?

Красная Звезда - символ Красной Армии. Она была первой официальной эмблемой, свидетельствующей о том, что данный военнослужащий имеет отношение к Красной Армии. Эти звезды представляли определенную ценность для немецких солдат. После атаки, военнослужащие Вермахта часто, особенно в переломные годы войны, ходили и собирали с убитых советских солдат эти самые звезды, а потом отправляли их в тыл. Причиной тому был как раз тот материал, из которого делались звезды для солдат Красной Армии. Это был двойной или многокомпонентный сплав на основе меди - Латунь, и металл Алюминий.Все это в большом количестве представляло ценность для ресурсов Германии. Когда снабжение немецкой армии начало ухудшаться и приходить в упадок, а началось это после 1943-го года, тогда немцы стали использовать в производстве все, в том числе и звезды красноармейцев.

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