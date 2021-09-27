5 знаков на ладони, которые указывают на вашу связь с магией

Хиромантия – мощный источник очень ценной информации. Она дает нам знаки, которые помогают больше узнать о том, что нас ожидает в любви, какое количество браков и детей у нас будет в будущем, какие успехи нас ожидают в работе.
А есть линии, которые указывают на то, в чем мы преуспеем в жизни. Наши способности и таланты «вырезают» на ладони своеобразные знаки.
Кроме того, существуют некие отпечатки, указывающие на мощную ведьминскую энергетику и силу. Итак, какие знаки на ладони говорят о том, что женщина рождена самой настоящей ведьмой?
К слову, вам не обязательно иметь все эти признаки. Однако чаще всего наличие таких знаков говорит о том, что их обладательница –ведьма.
1. Секретный Крест (Мистический Крест)
Возможно, одним из самых мощных признаков того, что вы являетесь ведьмой, является наличие секретного креста (или мистический крест). Этот X-образный знак расположен между линией сердца и линией головы.
Внимательно изучите свою ладонь. У вас есть этот секретный (мистический) крест?
Люди, у которых есть эти знаки, считаются обладателями магических способностей с самого раннего возраста. И, действительно, среди настоящих магов, ведьм и ясновидящих очень много тех, у кого присутствует этот знак на ладони.
Более того, их обладатели имеют естественную склонность к оккультным наукам и тайной мудрости. У них сильно развитая интуиция, делающая их могущественными ведьмами и колдунами.
2. Психический крест
Среди всех линий на ладони Психический крест является действительно важным знаком.
Он расположен у основания одного из пальцев.
Нужно иметь ввиду, что каждый палец представляет собой другую планетарную сущность. Поэтому, нужно сопоставить палец с соответствующей планетой и посмотреть, что означает этот знак на конкретном пальце.
Если психический крест найден у основания указательного пальца:
Указательный палец -это палец Юпитера. Поэтому психический крест на этом пальце означает, что удача Юпитера на вашей стороне. У вас появятся магические возможности, которые помогут вам достичь успеха.
Это также означает, что у вас есть сверхъестественная предрасположенность к магической мудрости. Вы можете стать очень мощным по своей силе человеком, поскольку у вас есть способность поглощать знания.
Вас привлекают такие же мощные по своей энергетике люди, которые могут стать вашими мудрыми учителями. В дальнейшем вам суждено стать одним из таких учителей самому.
Если психический крест найден у основания среднего пальца:
Средний палец -это палец Сатурна. Таким образом, если в этом месте обнаружен психический крест, вас благословляет сам Сатурн, считающийся планетой ведьм. Вы обладаете способностью учиться и усваивать легко всё, к чему вы прикасаетесь. Более того, вы были благословлены строгим учителем, но вы хотите познать Магию исключительно через свой опыт.
Вы сможете обнаружить свою чрезвычайно мощную энергетику сразу же, как только начнете уделять достаточно времени самому себе. Обратите внимание на медитацию. Она, действительно творит чудеса. Хороший здоровый сон также обладает поистине целительным эффектом.
Если психический крест обнаружен у основания безымянного пальца: Безымянный палец -это палец Солнца. Поэтому, если вы заметите крест там, значит, вы благословлены Солнцем и Аполлоном, Богом Магии и Пророчества.
У вас есть сила, чтобы привлечь то, что вам нужно в жизни. Вы настоящий чародей или волшебница.
Это означает, что ваша любовная жизнь может стать вдохновением в вашей магической деятельности. Когда вы сексуально активны, вы находите просветление через получаемое удовольствие. Зарядите себя позитивной солнечной энергией.
Если психический крест обнаружен у основания мизинца:
Мизинец- палец Меркурия. Именно Меркурий ассоциируют со всеми магическими делами и предсказаниями.
Если у вас есть такой знак, это значит, что вы с юного возраста окунулись в волшебный мир таинства и магии. Поэтому, если вы благословлены этим знаком, вы родились, чтобы любить магию и быть связанной с ней навсегда.
Это означает, что Меркурий – Гермес, мудрый бог, благословил ваше рождение, сделав вас могущественным магом / ведьмой. Обязательно используйте мозг и сердце, чтобы развивать свои магические способности, но только в мирных и добрых целях.
3. Психический треугольник
Знак пирамиды, похожий на треугольник у основания безымянного пальца – это Психический треугольник. Внимательно присмотритесь, чаще всего такой знак является нечетким или ярко выраженным. Важные линии на ладони, как правило, бывают бледными и трудно распознаваемыми.
Вы нашли такой знак? Если он присутствует, это означает, что по какой-то причине, намеренно или непреднамеренно, вы блокируете в себе свои магические способности.
Иногда мы блокируем свои магические способности. Так происходит, если в прошлых жизнях мы совершали что-то плохое и использовали магию для темных целей. Это защитный механизм, срабатывающий таким образом, чтобы мы больше не причиняли боль себе и другим людям.
Каждый раз, когда мы используем черную магию, чтобы навредить кому-то и / или вмешаться в чью-то свободную волю, мы создаем плохую карму. Эта плохая карма, в конце концов, возвращается к нам самим.
Психический Треугольник – больше похоже на психическую тюрьму, в которую заключены наши магические способности. Этот знак также может говорить о том, что кто-то еще связал наши силы. Это также может означать то, что в прошлых жизнях мы создали себе врагов.
Ключом к высвобождению наших сил и способностей является любовь и принятие себя и других. Мы снова можем стать сильными магами, если научимся прощать окружающих, а главное, самих себя.
4. Знак целителя
Четыре и более параллельных линии на нижней части мизинца являются индикаторами того, что человек является мощным целителем и обладает сильнейшими способностями.
Это означает, что люди с такой отметкой на своем теле обладают большими возможностями, они могут прикасаться к сердцам людей и исцелить их шрамы как эмоциональные, так и физические.
В наши дни такие люди, это, как правило, врачи, психологи или тренеры. Они выбрали этот сложный путь, чтобы помогать другим людям восстанавливаться и жить счастливо.
Можно с уверенностью говорить о том, что эти знаки на наших руках похожи на отметки Меркурия – Гермеса, бога общения и исцеления.
4-5 параллельных линии указывают на мощного целителя, 6-7 линий указывают на того, кому суждено стать целителем.
А вот 8 и более линий указывают на то, что этот человек обладал способностью исцелять в своих прошлых жизнях. Чем больше линий, тем больше развит этот дар исцелять других и помогать окружающим.
Конечно, чтобы овладеть искусством исцеления, требуется практика, невероятное терпение и внимание. Важно уметь слушать окружающих, а также тех, кого по праву можно назвать учителями.
5. Астральные линии
Эти знаки на вашей ладони указывают на естественную способность преодолевать время и пространство. В астральном плане вы путешествуете больше, чем сами это осознаете!
Если на ладони человека присутствует подобная отметка, значит, человек родился, чтобы путешествовать как в физическом, так и в астральном теле.
Кроме того, обладатель таких линий на ладони, обладает всеми шансами на то, чтобы стать великим магом / ведьмой, поскольку он умеет делать то, что не дано другим людям.
Шаманы, ведьмы и маги путешествуют в астральном мире, они могут исцелять окружающих, а также обладают рядом других невероятных способностей, которые просто поражают обыкновенного человека, не наделенного сверхспособностями.
Самое главное, вовремя развить свой необычный дар в правильном направлении, не вредя, а напротив, помогая тем, кто нуждается в помощи.
Кроме знаков на ладони, существует ряд других признаков, указывающих на то, что вы рождены настоящей ведьмой. Эти признаки заключаются в восприятии мира, в манере поведения, во взаимодействии с окружающими людьми и т.д.
Обязательно обратите на них внимание. Ведь вполне возможно, что вы заглушаете в себе способности, которые вам даны от рождения.
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
«Герой Гражданской войны, который лошадям предпочитал роскошные автомобили(https://otari.mirtesen.ru/blog/43652588240/)
Истерический пароксизм» женщин и изобретение вибраторов (https://otari.mirtesen.ru/blog/43597951668/)
Великий мингрел и величайший менеджер современности(https://otari.mirtesen.ru/blog/43309856278/)
Свежие комментарии