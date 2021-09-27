5 знаков на ладони, которые указывают на вашу связь с магией

Хиромантия – мощный источник очень ценной информации. Она дает нам знаки, которые помогают больше узнать о том, что нас ожидает в любви, какое количество браков и детей у нас будет в будущем, какие успехи нас ожидают в работе.

А есть линии, которые указывают на то, в чем мы преуспеем в жизни. Наши способности и таланты «вырезают» на ладони своеобразные знаки.

Кроме того, существуют некие отпечатки, указывающие на мощную ведьминскую энергетику и силу. Итак, какие знаки на ладони говорят о том, что женщина рождена самой настоящей ведьмой?

К слову, вам не обязательно иметь все эти признаки. Однако чаще всего наличие таких знаков говорит о том, что их обладательница –ведьма.

1. Секретный Крест (Мистический Крест)