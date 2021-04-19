Пунтовый пистолет: жуткое оружие охотников XIX века

Думаете это карикатура? Нет! Это реальное оружие, популярное в США в XIX веке. С таким ружьем американцы охотились на бобров и уток и едва не истребили их.

Пунтовый пистолет (англ. – punt gun) в России получил название «уточница». Это ружье выглядит, как фантасмагория. Но такое ружье действительно было и активно использовалось для охоты.

В Америке в XIX веке был настоящий золотой век – бурное развитие экономики, приток мигрантов и, как следствие, резкий рост населения. И остро стоял вопрос еды, ведь пищевая промышленность и фермерское хозяйство были рассчитаны на совсем другие объемы.

Самой популярной едой была утятина, благо озер и рек, а вместе с ними и водоплавающих птиц в США хватало. А популярным и ходовым товаров был бобровый мех. Отсюда вывод – охота была очень перспективным и прибыльным занятием.

Вот тогда то и изобрели уточницу, которая в разы повышала эффективность охотника. Длина ружья – 2,5 метра. Ружье поражало по 50 птиц одним выстрелом!

Огромная уточница в сравнении с обычной двустволкой

Название «пунтовый пистолет» ружье получило из-за специфики использования. Пунт – так назвали плоскодонки с прямоугольным носом. Ружье было очень тяжелым, а отдача сильной, поэтому охотники использовали его только на этих лодках. Представьте, отдача была настолько мощной, что после выстрела лодка могла отлетать на 15-20 метров!

Тактика охоты была довольно примитивной. Охотник плавал по реке или озеру в поисках добычи. Замечал стаю уток, подплывал поближе и стрелял. После этого собирал туши уток по поверхности.

Охотник с пунтовым пистолетом на лодке

Часто охотники объединялись группами по семь-десять лодок, окружали большую стаю и одновременным выстрелом убивали до 500 птиц. Довольно кровожадный вид охоты, по сравнению с ними современные охотники – это первые кандидаты на вступление в Green Peace.

В итоге популяция уток сильно сократилась, и ученые стали бить тревогу. Вскоре они достучались и до политиков. В 1860-х правительство стало ограничивать использование жестокого оружия. Сперва запрет распространялся только на территории парков и заповедников, но дальше пошел по всем Штатам. Ну а окончательный запрет на пунтовые пистолеты в начале XX века ввел президент Теодор Рузвельт, который был ярым защитником природы.

А что в России?

У нас уточницы тоже использовали, но с куда меньшим размахом. Выпускал уточницы оружейный завод в Ижевске в начале XX века. Были они гораздо меньших размеров чем американские и в итоге не прижились.

Ну неинтересны такие пушки нашим охотникам. Все-таки у нас охота всегда была больше спортом, чем наживой. А уж с чем чем, а с природными богатствами у нас проблем никогда не было.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/puntovyj-pistolet

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