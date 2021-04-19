Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Учитывая, сколько рискованных экспериментов над собой пришлось пережить нашей многострадальной планете, удивительно, ...5 самых известных...
  • Отари Хидирбегишвили
    --Фима,я таки завтра пойду на Привоз за новой расчёской, у старой сломался зубчик. --Сарочка, ты стала совсем расточи...Самые смешные "Ан...
  • Алексей Bristlie
    Вовочка: — Марья Ивановна, а можно, я вам вопрос задам? — Можно. — Что за слово – состоит из пяти букв, вторая "и", о...Самые смешные "Ан...

Пунтовый пистолет: жуткое оружие охотников XIX века

Пунтовый пистолет: жуткое оружие охотников XIX века

Думаете это карикатура? Нет! Это реальное оружие, популярное в США в XIX веке. С таким ружьем американцы охотились на бобров и уток и едва не истребили их.

Пунтовый пистолет (англ. – punt gun) в России получил название «уточница». Это ружье выглядит, как фантасмагория. Но такое ружье действительно было и активно использовалось для охоты.

В Америке в XIX веке был настоящий золотой век – бурное развитие экономики, приток мигрантов и, как следствие, резкий рост населения. И остро стоял вопрос еды, ведь пищевая промышленность и фермерское хозяйство были рассчитаны на совсем другие объемы.

Самой популярной едой была утятина, благо озер и рек, а вместе с ними и водоплавающих птиц в США хватало. А популярным и ходовым товаров был бобровый мех. Отсюда вывод – охота была очень перспективным и прибыльным занятием.

Вот тогда то и изобрели уточницу, которая в разы повышала эффективность охотника. Длина ружья – 2,5 метра. Ружье поражало по 50 птиц одним выстрелом!

Огромная уточница в сравнении с обычной двустволкой

Огромная уточница в сравнении с обычной двустволкой

 

Название «пунтовый пистолет» ружье получило из-за специфики использования. Пунт – так назвали плоскодонки с прямоугольным носом. Ружье было очень тяжелым, а отдача сильной, поэтому охотники использовали его только на этих лодках.

Представьте, отдача была настолько мощной, что после выстрела лодка могла отлетать на 15-20 метров!

Тактика охоты была довольно примитивной. Охотник плавал по реке или озеру в поисках добычи. Замечал стаю уток, подплывал поближе и стрелял. После этого собирал туши уток по поверхности.

Охотник с пунтовым пистолетом на лодке

Охотник с пунтовым пистолетом на лодке

Часто охотники объединялись группами по семь-десять лодок, окружали большую стаю и одновременным выстрелом убивали до 500 птиц. Довольно кровожадный вид охоты, по сравнению с ними современные охотники – это первые кандидаты на вступление в Green Peace.

В итоге популяция уток сильно сократилась, и ученые стали бить тревогу. Вскоре они достучались и до политиков. В 1860-х правительство стало ограничивать использование жестокого оружия. Сперва запрет распространялся только на территории парков и заповедников, но дальше пошел по всем Штатам. Ну а окончательный запрет на пунтовые пистолеты в начале XX века ввел президент Теодор Рузвельт, который был ярым защитником природы.

А что в России?

У нас уточницы тоже использовали, но с куда меньшим размахом. Выпускал уточницы оружейный завод в Ижевске в начале XX века. Были они гораздо меньших размеров чем американские и в итоге не прижились.

Ну неинтересны такие пушки нашим охотникам. Все-таки у нас охота всегда была больше спортом, чем наживой. А уж с чем чем, а с природными богатствами у нас проблем никогда не было.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/puntovyj-pistolet

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Зачем Сталин помог евреям создать Израиль https://otari.mirtesen.ru/blog/43736405464                 

Станислав Петров: советский офицер, который предотвратил Третью мировую https://otari.mirtesen.ru/blog/43164832551

Как в 1962 году американский капитан предотвратил ядерный апокалипсис (https://otari.mirtesen.ru/blog/43591436147/)

11
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

«Орланы» уходят в небытие. Как Россия теряет свои атомоходы?

Читать
СК Башкирии провел персональный парад для 94-летнего ветерана войны во дворе его дома
Материал, выбранный редакторами Миртесенmkset

СК Башкирии провел персональный парад для 94-летнего ветерана войны во дворе его дома

«Скоро будет не на чем воевать»: армия США столкнулась с новой проблемой
Материал, выбранный редакторами МиртесенДискуссии о политике "Не в стороне"

«Скоро будет не на чем воевать»: армия США столкнулась с новой проблемой

Выстрел из пушки Петропавловки посвятили вкладу вологжан в победу в ВОВ
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Выстрел из пушки Петропавловки посвятили вкладу вологжан в победу в ВОВ

Николай Багаев: «Не хотел в училище, постоянно рвался обратно на фронт»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Николай Багаев: «Не хотел в училище, постоянно рвался обратно на фронт»

НАТО проведет учения с участием 9 тысяч военных
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

НАТО проведет учения с участием 9 тысяч военных

Саперы ЗВО обследуют более 5 тыс. кв. м. территории Санкт-Петербурга перед Парадом Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Саперы ЗВО обследуют более 5 тыс. кв. м. территории Санкт-Петербурга перед Парадом Победы

В НАТО заявили, что учения Steadfast Defender 2021 не несут угрозы другим странам
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

В НАТО заявили, что учения Steadfast Defender 2021 не несут угрозы другим странам

Страх и слезы в «Севкабеле». Выставку «Дорога через войну» посетили 250 тысяч человек
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

Страх и слезы в «Севкабеле». Выставку «Дорога через войну» посетили 250 тысяч человек

НАТО назвала сроки масштабных учений с участием девяти тысяч военнослужащих
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

НАТО назвала сроки масштабных учений с участием девяти тысяч военнослужащих

В Подмосковье командующий танковой армии ЗВО поздравил участника парада 24 июня 1945 года с 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

В Подмосковье командующий танковой армии ЗВО поздравил участника парада 24 июня 1945 года с 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Военные и юнармейцы Сахалинской области написали письма ветеранам в рамках акции к 9 Мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Военные и юнармейцы Сахалинской области написали письма ветеранам в рамках акции к 9 Мая

«Адмирал Нахимов»: самый сильный корабль в мире или плавучая братская могила?
Материал, выбранный редакторами МиртесенБАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

«Адмирал Нахимов»: самый сильный корабль в мире или плавучая братская могила?

Побежденные и победители: как в Красной армии распределялись немецкие трофеи
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖизнь - театр

Побежденные и победители: как в Красной армии распределялись немецкие трофеи

Во Владивостоке ожидают «Поезд Победы»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Во Владивостоке ожидают «Поезд Победы»

Военнослужащие ВВО отрепетировали праздничный салют к 9 Мая в Бурятии
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Военнослужащие ВВО отрепетировали праздничный салют к 9 Мая в Бурятии

Артиллеристы ВВО провели репетицию салюта к 9 Мая в Белогорском гарнизоне
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Артиллеристы ВВО провели репетицию салюта к 9 Мая в Белогорском гарнизоне

Сергунина рассказала о специальной программе культурных площадок Москвы к 9 Мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенMetro новости

Сергунина рассказала о специальной программе культурных площадок Москвы к 9 Мая

Наступление Талибана в провинции Баглан
Материал, выбранный редакторами МиртесенФейков нет. Только достоверные новости

Наступление Талибана в провинции Баглан

По всей стране проходят персональные парады для ветеранов Великой Отечественной
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

По всей стране проходят персональные парады для ветеранов Великой Отечественной

5 книг советских писателей о войне
Материал, выбранный редакторами МиртесенAntennaDaily

5 книг советских писателей о войне

День Победы в Крыму: программа мероприятий
Материал, выбранный редакторами МиртесенТуристический портал Республики Крым

День Победы в Крыму: программа мероприятий

Шойгу отчитался перед Путиным о ходе подготовки к параду Победы в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Шойгу отчитался перед Путиным о ходе подготовки к параду Победы в Москве

Подвиг Новороссийска в годы Великой Отечественной войны
Материал, выбранный редакторами МиртесенВК Пресс

Подвиг Новороссийска в годы Великой Отечественной войны

Битва за лагерь «Холодный»: неизвестные страницы сражения за Сочи
Материал, выбранный редакторами МиртесенВК Пресс

Битва за лагерь «Холодный»: неизвестные страницы сражения за Сочи

Мотострелки Северного флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Моторина
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Мотострелки Северного флота поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Моторина

Командующий Каспийской флотилии лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Командующий Каспийской флотилии лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы

Группа высшего пилотажа «Стрижи» отметила 30-летие
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Группа высшего пилотажа «Стрижи» отметила 30-летие

Я был под Ковелем убит. Жизнь майора Благирева
Материал, выбранный редакторами МиртесенБАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

Я был под Ковелем убит. Жизнь майора Благирева

ФАН подготовил топ-10 стрелкового оружия Красной армии в годы Великой Отечественной
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

ФАН подготовил топ-10 стрелкового оружия Красной армии в годы Великой Отечественной

Набор основных наград ВОВ
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбопытности и невероятности

Набор основных наград ВОВ

Мечтал о доме, а встретил смерть. Истории омичей о тех, кто пережил войну
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Мечтал о доме, а встретил смерть. Истории омичей о тех, кто пережил войну

Приглашаем всех на День Победы возле ТРК «ЛОТОС PLAZA»!
Материал, выбранный редакторами Миртесенkarelinform

Приглашаем всех на День Победы возле ТРК «ЛОТОС PLAZA»!

Наталья Сергунина: Культурные площадки Москвы подготовили специальную программу ко Дню Победы
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Наталья Сергунина: Культурные площадки Москвы подготовили специальную программу ко Дню Победы

Летчики ЦВО поздравят ветеранов с Днем Победы с борта крупнейшего в мире вертолета
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Летчики ЦВО поздравят ветеранов с Днем Победы с борта крупнейшего в мире вертолета

Бочаров назвал работу поисковиков лучшим уроком истории
Материал, выбранный редакторами Миртесенnovostivolgograda

Бочаров назвал работу поисковиков лучшим уроком истории

Картина дня

наверх