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Савелий Дмитриев: что вынудило советского ефрейтора совершить покушение на Сталина

Савелий Дмитриев: что вынудило советского ефрейтора совершить покушение на Сталина

Инцидент, который произошел в ноябре 1942 года на Лобном месте Красной площади, до сих пор считается одной из самых загадочных страниц отечественной истории. Дело в том, что ефрейтор Савелий Дмитриев, открывший стрельбу по правительственному автомобилю, не слишком распространялся о мотивах своего поступка. Впрочем, кое-какие версии по этому поводу у современных исследователей все-таки имеются.         

Стрельба на Лобном месте

Все произошло 6 ноября 1942 года около трех часов дня. Именно в это время правительственный автомобиль выехал из Кремля через Спасские ворота в сторону улицы Куйбышева. По словам Алексея Богомолова, автора книги «Вожди СССР в откровениях соратников, охраны и обслуги», внезапно перед машиной появилась гужевая повозка. Водителю пришлось объезжать препятствие, благодаря чему автомобиль приблизился к Лобному месту Красной площади, где в тот момент и находился ефрейтор 1-го зенитного полка ПВО Савелий Дмитриев. Военнослужащий трижды выстрелил по автомобилю. Одна из пуль угодила в лобовое стекло.                             

Охрана среагировала быстро: из второй машины выпрыгнул сотрудник НКВД Милорадов. К месту происшествия подоспели и несколько работников Управления Коменданта Московского Кремля.

Однако Дмитриев, по-видимому, сдаваться не собирался: он продолжал отстреливаться даже тогда, когда офицер по фамилии Цыба бросил в его сторону гранату. Впрочем, как пишет Сергей Романюк в своей книге «Сердце Москвы. От Кремля до Белого города», после взрыва второй гранаты ефрейтору все же пришлось пойти на попятную. Только во время следствия Савелий Дмитриев узнал о том, что в правительственном автомобиле находился Анастас Микоян.

Савелий Дмитриев: что вынудило советского ефрейтора совершить покушение на Сталина

Мотивы преступника

Савелий Дмитриев был разочарован: мало того, что в машине оказался не Сталин, а Микоян, так еще в результате покушения никто не пострадал. Ефрейтор мечтал уничтожить самого вождя, но, по его собственным словам, его устроил бы и кто-нибудь помельче. В остальном Дмитриев был не так откровенен. Даже мотивы поступка военнослужащего остались до конца невыясненными. Однако, согласно одной из версий, которую упомянул на страницах своей книги «Иосиф Сталин – беспощадный созидатель» историк Борис Соколов, Дмитриев происходил из старообрядческой семьи и попросту хотел отомстить властям за репрессированных родителей.                                                                                                                                                                         

Хотя известный публицист Николай Зенькович, автор книги «Покушения и инсценировки: от Ленина до Ельцина», утверждает, что на следствии Савелий Дмитриев якобы заявил о своем недовольстве ходом войны. Ефрейтор сообщил о том, что советское правительство всех обмануло, сказав, что военные действия будут идти исключительно на немецкой территории. Но враг сумел подобраться даже к Москве. Поэтому Дмитриев и решился устроить так называемый самосуд, приговорив власть к смерти за обман народа. BETWEENDIGITAL 

Долгое следствие

Вот только жизнью пришлось поплатиться самому Савелию Дмитриеву. Правда, в ожидании казни он провел почти 8 лет. Столь длинный срок следствия по данному делу был вызван рядом странностей, которыми сопровождалось покушение. Взять хотя бы извозчика с возом сена, перегородившего дорогу автомобилю Микояна, из-за которого водителю пришлось отклониться от маршрута. О гужевой повозке упоминает в издании «Государственная охрана России» и Евгений Муров. Кроме того Дмитриев, выдавая себя за часового комендантского патруля, беспрепятственно простоял на Красной площади в ожидании жертвы больше часа.           

По перечисленным выше причинам Савелия Дмитриева подозревали в участии в каком-то масштабном заговоре, запланированном контрреволюционной организацией. А в связи с тем, что в то время шла Великая Отечественная война, ефрейтор мог оказаться и сотрудником немецкой разведки. Однако ни то, ни другое не подтвердилось: Савелий Дмитриев был обычным террористом-одиночкой. Как утверждает Андрей Хорошевский, автор книги «Загадки истории. Тайны Советской империи», Военная коллегия Верховного суда СССР в 1950 году приговорила Дмитриева к смертной казни. Он был расстрелян 25 августа того же года.             

Юлия Попова

Источник : https://russian7.ru/post/saveliy-dmitriev-chto-vynudilo-sove...

А вы знали об  этом?

Как-то Алексей Николаевич Толстой, работая над своим романом «Петр Первый» ,  принес Сталину документ, а именно некое письмо, которое явно свидетельствовало о том, что Петр I по своему происхождению — вовсе не русский, как считалось ранее, а грузин! Примечательно, но Сталин столь необычному инциденту нисколько не удивился. Более того, после ознакомления с документами попросил Толстого сей факт утаить, дабы не давать ему возможности стать публичным, аргументировав свое желание достаточно просто: «Оставим им хоть одного «русского», которым они могут гордиться!».  

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