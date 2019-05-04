«Космическая свадьба» Терешковой и Николаева

3 ноября 1963 года в Москве, в правительственном особняке на Ленинских горах, состоялась свадьба космонавтов Андриана Николаева и Валентины Терешковой. Среди гостей был Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. О своем первом браке сама Терешкова рассказывать никогда не любила. Единственная известная фраза, которую она публично произнесла о своем первом муже: «в работе — золото, дома — деспот»! Этот «звездный» брак окутан тайной и поныне.

Когда 26-летняя Валентина в июне 1963 года благополучно приземлилась после полета, она моментально стала мировой легендой, хотя сам полет дался ей крайне тяжело. Все трое суток, что Терешкова была на орбите, ее непрерывно тошнило и рвало. А при катапультировании космонавт ударилась головой о шлем и приземлилась с большущим синяком на лице и была почти в бессознательном состоянии. Знаменитые на весь мир кадры, где ее улыбающуюся достают из капсулы — обыкновенная постановка, снятая позже.

Через пять месяцев после полета — 3 ноября 1963 года — Терешкова неожиданно для многих вышла замуж за космонавта Андриана Николаева. Никто не мог взять в толк, почему именно этот человек стал ее мужем. Поговаривали, что она была влюблена в Гагарина, но он уже был женат.

Главной причиной , что этот брак состоялся было то, что сосватал их сам Хрущев — брак «звездной» пары являлся отличным пропагандистским аргументом в пользу «правильности» советских людей. А выбор в качестве супруга именно Николаева объясняется просто — он был единственным холостым мужчиной в команде космонавтов.

Однако мало кто знает, что этот брак стал идеологическим трюком советской космической программы под названием «космическая свадьба», который специально организовал глава советского государства Никита Хрущев. Именно Хрущев заставил их, как подопытных собачек, пожениться ! Дело в том , что медиков волновал вопрос потомства у тех, кто побывал в космосе, как полет повлияет на детородные функции человеческого организма. Ни для кого не было секретом, что такие опыты проводились с собаками, побывавшими в космосе. Щенки рождались мертвыми либо с врожденными пороками и умирали спустя пару месяцев. Знали это Николаев и Терешкова.

В Доме приемов на Ленинских горах, где проходила свадьба, собралось множество высокопоставленных гостей. Тосты, подарки, поздравления… Когда же слово взял Никита Сергеевич и пожелал поскорее завести первого космического ребенка, молодоженам было уже не до веселья. Они хорошо понимали, чем это может для них обернуться. Но особого выбора у них не было. После нескольких месяцев отдыха в пансионатах Валентина Терешкова наконец-то забеременела. Правда, беременность протекала очень тяжело. Практически весь срок Валентина Владимировна провела в госпитале под наблюдением врачей. К счастью, девочка, которую назвали Аленкой, родилась , правда, больной и довольно слабенькой, в результате чего ее долгое время прятали от народа. К счастью, со временем она закончила медицинский институт, вышла замуж и подарила Валентине Владимировне внуков. К сожалению, с Николаевым у Терешковой жизнь не сложилась и через семь лет последовал разрыв звездной пары, который потряс общественность не меньше свадьбы !