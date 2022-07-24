6 реальных людей, которые обманули смерть

Пусть этот пост станет очередным напоминанием о том, что все мы смертны, а наши тела всего лишь тленные мешки с мясом и костями. Конечно, хочется встретиться с Создателем в почтенном возрасте, прожив интересную жизнь и исполнив все мечты, но, увы, порой смерть приходит быстрее, чем хотелось бы.

Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Но иногда некоторым счастливчикам все же удается перехитрить старуху с косой. И вот шесть удивительных историй об этом.

1. Как автомобильные ключи спасли от маньяка

Этому парню не зря дали прозвище Ночной Сталкер, уж он-то знал толк в убийствах. Чуть больше чем за год в середине 80-х серийный убийца Ричард Рамирес отправил на тот свет по меньшей мере 13 человек. Поэтому удивительно, что одной из его потенциальных жертв все же удалось спастись из лап такого талантливого душегуба.

Однажды ночью Рамирес столкнулся с Марией Эрнандез и последовал за ней от машины к дому. Услышав позади себя шум, женщина обернулась, и Рамирес выстрелил ей в лицо. К счастью, пуля срикошетила от автомобильных ключей, которые Мария все еще держала в руке. Она отделалась сломанным пальцем, но сообразила упасть на землю и притвориться мертвой. Рамирес, уверенный в том, что застрелил свою жертву, ради забавы попинал ее ногами, а потом переступил через тело и направился в квартиру к Эрнандез, где ее соседку ожидала явно худшая участь.

Мария смогла подняться и с трудом добрести до дома как раз в тот момент, когда серийный убийца выходил из него. Женщина умоляла Рамиреса не стрелять в нее снова. И он почему-то послушался ее. Наверное, тогда Рамиресу больше хотелось сменить штаны, чем убивать, ведь он увидел ту, которую имел все основания считать призраком. Это было большой ошибкой с его стороны, ведь благодаря тому, что женщина выжила, у полиции появилось первое словесное описание портрета убийцы. Позднее преступника арестовали, и все последующие годы жизни он провел в камере смертников.

2. Как клизмы помогли семейству выжить в течение 38 дней посреди океана

В 1971 году 10-летний Нейл Робертсон предложил своему отцу рискнуть и отправиться в кругосветное путешествие. Старший Робертсон согласился с сыном, продал семейную ферму и приготовился к отплытию на 13-метровой шхуне «Люсетта». Семейство в полном составе — мать, отец и четверо детей — отправилось в долгий переход из Фалмута (Англия) на Галапагосские острова.

Сначала все шло довольно хорошо. Семья находилась в плавании полтора года и почти добралась до Центральной Америки. Но однажды на судно напала стая косаток. Огромные киты-убийцы пробили днище шхуны, она стала тонуть. Робертсоны успели пересесть в имевшуюся на корабле резиновую лодку, но, оценив ситуацию, поняли, что воды у них осталось всего на 10 дней, а еды — и того меньше. А они находились посреди океана на утлом суденышке. Чтобы хоть как-то выжить, они переделали одно из весел в копье, с помощью которого убивали черепах и акул и пили их кровь, борясь с обезвоживанием.

Когда это им не помогло, мать семейства, которая когда-то работала медсестрой, нашла необычное решение. Она начала собирать дождевую воду и, переделав резиновые перекладины лестницы в трубки-клизмы, стала вводить себе, мужу и детям собранную пресную воду через задний проход. Пить дождевую воду, которая представляла собой грязный тошнотворный коктейль с кровью убитых животных, было невозможно. Однако толстая кишка способна усваивать жидкость, поэтому мореплаватели получали воду, избегая отравлений и тошноты. Такой хитрый маленький трюк позволил семье продержаться в океане долгие 38 дней, пока их, наконец, не спас японский рыболовный траулер.

3. Как акробат пережил крушение дирижабля благодаря тому, что был акробатом

Навыки акробата мало применимы в обычной жизни. В сущности, акробатика полезна только для двух занятий: необычного секса и, собственно, акробатических выступлений. Но, как оказалось, акробату гораздо легче, чем обычным людям, выбраться из горящего дирижабля. Это на собственном примере доказал Йозеф Шпа, переживший 3 мая 1937 года крушение знаменитого воздушного судна «Гинденбург».

Шпа сидел в баре дирижабля, беседовал с другими пассажирами, предвкушая долгожданную встречу с женой, до которой оставались считаные минуты. Но тут дирижабль начал падать… Храбрый пассажир разбил окно и выбрался из него, но, повиснув с внешней стороны гондолы, больше ничего не мог предпринять. Выбор был невелик: на одной чаше весов была смерть в огне, а на другой — падение с 12-метровой высоты. Немного поразмыслив, Шпа решил рискнуть и выбрал второй вариант. Следует отметить, что Шпа был цирковым артистом, известным под псевдонимом Бен Дова.

В подобной ситуации обычный человек переломал бы себе все кости, но Шпа пригодилась его акробатическая подготовка. Он описал свое падение следующим образом: «Я сгруппировался перед прыжком, приземлился на ноги, подпрыгнул в воздухе и упал лицом вниз». Тогда Шпа отделался только вывихом ступни. Сила удара отбросила его от места приземления, которое и стало пылающей могилой «Гинденбурга».Катастрофа была заснята пятью кинооператорами, прибывшими по случаю прилета «Гинденбурга». Благодаря этим кадрам вы можете оценить масштаб бедствия.

4. Как 16 заблудившихся в море людей неделю жили на грудном молоке

В начале нулевых в Доминиканской Республике разразился экономический кризис, из-за чего многие бежали в Пуэрто-Рико. Там беглецов, конечно, сразу же арестовывали, но только в том случае, если им посчастливилось туда добраться. Ведь многие путешественники терялись в море на пути от одного острова к другому, хоть их разделяли всего 160 километров. Так в один прекрасный день в Пуэрто-Рико отправились 16 пассажиров, заплатив две своих месячных зарплаты за перевозку в крошечной лодке, у которой на беду оказался сломан компас. Среди этих людей была Фаустина Мерседес, добрая женщина, которую теперь называют «маленьким морским ангелом».

Лодка затерялась в открытом море и 12 дней дрейфовала по воле волн. Запасы еды закончились через три дня. Очень скоро люди стали страдать от отсутствия пресной воды. На пятый день дрейфа они были очень обезвожены. Тогда Фаустина предложила своей сестре пососать ее грудь. Дело в том, что дома у женщины осталась годовалая дочка, которую она до отплытия кормила грудным молоком. И именно грудное молоко спасло тогда жизни всех пассажиров. Восемь мужчин и семь женщин целую неделю по очереди сосали грудь Фаустины. Чтобы кормить себя, спасительница давала молоко своей сестре, Елене Мерседес, а та выливала ей молоко из своего рта. К счастью, течение прибило их к берегу на 12-й день дрейфа.

5. Как пожарный спасся от пожара с помощью огня

Вы когда-нибудь слышали об огненной воронке? Это торнадо из огня. В августе 1949 года в горах Монтаны несколько таких торнадо преследовали пожарных, которые спустились на парашютах в район обычного, как они думали, лесного пожара.

Молодые пожарные пытались спастись, но огню как-то удавалось следовать за ними. Быстро исчерпав все варианты спасения, огнеборцы стали быстро взбираться на гору. Конечно, если бы они лучше учили физику в школе, то поняли бы, что это плохая идея. Но кто мы такие, чтобы судить людей, которых охватывала все большая паника. Между прочим, они так быстро взбирались на склон под углом 76 градусов, что, возможно, поставили новый рекорд. И это вам не шуточки: когда есть такая мотивация, как горящий огонь, и не такое сделаешь…

Когда волна огня опасно приблизилась к отряду, главный пожарный Вэг Додж направился к ближайшему участку с травой и поджег его. Идея заключалась в том, что этот «спасательный огонь», прогорев впереди отряда, обеспечит тонкую прослойку кислорода для всех, кто окажется в кольце огня. Для людей, окруженных пламенем, это может показаться безумным, и поэтому другие бойцы пожарной команды продолжили бежать. Всего в отряде было 16 человек, к сожалению, выжили тогда всего трое, включая Доджа.Двум другим уцелевшим удалось обежать вокруг гребня, который защитил их от огня, что, вероятно, было все-таки более разумным планом.

6. Как реальный Робинзон Крузо подготовил целую армию котов

История Даниеля Дефо о «выживальщике» Робинзоне Крузо может показаться невероятной и увлекательной. Но вы удивитесь еще больше, узнав, что она основана на реальных событиях, которые были еще более удивительными. Подлинный Робинзон, шотландский боцман Александр Селькирк, был больше похож на Джека Воробья, чем на того скучного старикана, которого нам показывали в кино. Во-первых, реальный Робинзон не терпел кораблекрушения. Из-за его взбалмошного и неуживчивого характера моряка высадили на необитаемый остров Мас-а-Тьерра у побережья Чили. В реальности у него не было друга по имени Пятница. На острове его ожидали 4 года и 4 месяца полного одиночества.

Согласно воспоминаниям Селькирка, на острове он много времени проводил за молитвами и изучением Библии, но делал он это скорее от скуки, чем от набожности. Страдая от одиночества, он стал настоящим повелителем зверей. Испанские мореплаватели уже завезли на остров коз, крыс и котов, и Селькирк нашел всем им хорошее применение. Хотя сначала крысы стали для шотландца настоящим бедствием, пытаясь ночью отобедать его пальцами и пожирая его скудные запасы. Поэтому он выдрессировал для своей защиты армию свирепых котов.

Но настоящей страстью Селькирка были дикие козы, в обилии обитающие на острове. Пытаясь найти пропитание и одежду, Селькирк устроил на них настоящую охоту. Когда спички и порох стали подходить к концу, Селькирк нашел жестокий, но эффективный способ охоты. Моряк стал ловить козлят и ножом подрезать им сухожилия на ногах, чтобы они больше никогда не могли быстро бегать. Таким образом он обеспечил себе легкую охоту на будущие годы. Эксперты даже спорят по поводу того, насколько далеко заходила страсть Робинзона к козам — он, возможно, использовал их для своих низменных потребностей.

Кстати, пока Александр терзался одиночеством, корабль, с которого его ссадили, потерпел крушение, вся его команда погибла, поэтому высадка Селькирка на берег, как ни странно, спасла ему жизнь.

Источник

А вы знали об этом?

В апреле 1865 года, находясь на военной службе, доктор Пембертон получил сабельное ранение в грудь. Чтобы облегчить боль, он принимал морфин. Рана зажила, а зависимость от опийсодержащих лекарств осталась. Чтобы отвыкнуть от наркотика, Пембертон разрабатывает рецепт напитка на основе листьев коки, который также снимает боль, но не содержит опия. Доктор начал продавать своё изобретение под маркой «Французское кокаиновое вино Пембертона». Так начинается история всемирно известной газировки. В Индии же Кока-Колой опрыскивают посевы, поскольку она действует против вредителей вроде колорадских жуков. А ещё, что самое важное, стоит гораздо дешевле химикатов. От Кока-Колы может возникать смертельно опасная сердечная аритмия. Изначально в Кока-Кола добавляли свежие листья коки, содержащие наркотическое вещество. В конце 19 века кокаин не был под запретом и его часто использовали при производстве безалкогольных напитков для «тонизирующего эффекта». Но когда в 1903-м году в газете «New York Tribune» появилась статья, утверждавшая, что «упившиеся Кока-Колой негры из трущоб нападают на белых людей», рецепт напитка был навсегда изменён — в него стали добавлять листья коки, очищенные от наркотического вещества, а затем от них вообще отказались. Жёлтая крышечка на бутылке Кока-Колы означает, что напиток — кошерный: кукурузный сироп в нём заменён на обычный сахар.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Объективные и необъективные исторические причины русофобии. Часть 1 https://otari.mirtesen.ru/blog/43751599530/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!