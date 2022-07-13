Кутузов и повязка, которой никогда не было

Так уж получилось, что большинство людей представляют себе Кутузова с повязкой на глазу. Этот образ насаждается детям буквально со школьной скамьи. К счастью, так происходит не всегда.

Но на сей раз матрица дала сбой и после того, как я "репетировал" ученика по английскому языку, пришло время учиться мне:

-Сергей, а что у Кутузова на голове?

-эээ.. Повязка? - не думая, выпалил я.

-Нет, повязки у него на глазу не было.

Что поделать, раз осрамился, то надо, так сказать, устранять пробелы.

Кутузов предстал перед честным народом в повязке... Ага, в фильме "Гусарская баллада". Повязку ему, скорее всего, присобачили для большей "крутизны", пускай, дескать, будет как Адмирал Нельсон, он же вон какой сУрьезный, с повязкой. 😆

Еще раньше он мелькает в повязке и в фильме 1943 года, но, судя по всему, не везде. Весь фильм не смотрел, сознаюсь сразу =)

Однако, порывшись еще, мы узнаем, что Нельсон повредил глаз в 1794 году... И повязку он не носил! Повязку ему на глаз стали лепить "благодарные" потомки, чтобы увековечить его героически полученное увечье. Ирония в том, что слепой глаз выглядел настолько нормально, что Нельсон далеко не сразу смог оформить себе "инвалидность"...

Ну а что же с Кутузовым? Первое ранение в глаз он получил в 1774 году - будучи подполковником.

Московского легиона подполковник Голенищев-Кутузов, приведший гренадёрский свой баталион, из новых и молодых людей состоящий, до такого совершенства, что в деле с неприятелем превосходил оный старых солдат. Сей штабофицер получил рану пулею, которая, ударивши между глазу и виска, вышла на пролёт в том же месте на другой стороне лица…

После этого повязок он, кстати, не носил, вот сохранились его портреты. Увечье он особо не афишировал, но поврежденный глаз заметен.

Прикрываться глаз, как в черно-белом фильме, у него стал уже ближе к старости.

Второе ранение он получил позже, и оно было столь чудовищным, что выжил он не иначе как чудом - то был штурм Очакова. Либо взрыв гранаты, либо пулевое ранение, но он точно остался без части зубов и даже , вероятно, без части челюсти. Вернуться к службе он смог только через год.. Но зрения так и не утратил!

Штурм Очакова

На портретах уже заметен чуть прикрытый глаз, и он всегда повернут другой щекой в сторону зрителя на своем портрете. Так что повязка как у пирата ему была явно ни к чему.

Определенным кругом историков сейчас принято полагать, что серьезно поврежден у Кутузова был отнюдь не глаз, а... мозг. Дескать, даже по причине травмы он принимал нестандартные решения, как то оставить Москву и т.д. Это перемежалось периодами "пассивности", которую он якобы проявлял при Бородино. Что на этот счет думаете вы?

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению, история России полна мистификаций и ложных мифов!Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить, многие доктора наук и историки обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором требовали не ставить памятник Кутузову и не называть проспект в Москве Кутузовским! Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им.

Подобное требование было продиктовано тем, что, проиграв Бородино и оставив без боя Москву, в которой преступно заживо сгорели 30 тысяч русских раненых, Кутузов, который фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение, недостоин такой почести!Любопытно также, что тактику партизанской войны разработал не Кутузов, а Барклай-де-Толи, который разработал "скифскую стратегию" выматывания противника партизанской войной.

Однозначно русская армия была уничтожена именно в Бородинском сражении,потеряв почти половины регулярного состава, а около 30% оставшихся в живых превратились в мародеров.В этом безусловно был виноват Кутузов, поскольку неправильно расположил войска и бездарно руководил боем. Даже тогда, когда Наполеон уже отступал из России, русские потеряли ещё больше военных: Кутузов вывел из Тарутино 130 тысяч, а привел в Вильно 27 тысяч солдат!

Вместе с тем Кутузов был сексуальным маньяком и педофилом! В противовес порядочной семейной жизни фельдмаршал предпочитал разгульную жизнь. Александр I за похождения Кутузова прозвал его «одноглазым старым сатиром», поскольку 64-летний старик, одноглазый, толстый, уродливый не мог существовать без того, чтобы иметь при себе трех, четырех женщин!…

Согласно современным юридическим законам сегодня бы Кутузова судили бы за злостную и рецидивную педофилию! Весной 1811-1812 гг. он вместо активной деятельности на турецком фронте развлекался с 14-летней молдованочкой. ИзвестныЙ турецкий историк Ахмед Алтынай рассказывает о посещении Кутузовым гарема с 10-летними девочками, практиковавшими оральный секс.

Любопытно также , что после смерти полководца в небольшом городке Бунцлау, ныне это Болеславец в Польше,по распоряжению Александра I тело Кутузова забальзамировали и перевезли на родину. 25 июня 1813 года его захоронили в Санкт-Петербурге, в Казанском соборе.Однако вскоре появились слухи о том, что сердце полководца было похоронено не в Санкт-Петербурге, а на кладбище рядом с Бунцлау. Сообщалось даже, что такова была воля самого Кутузова, который завещал тело отвезти в Россию, а сердце похоронить на месте смерти, чтобы русские воины знали, что сердцем он навсегда остался с ними.

Вскоре на местном кладбище появился холмик с оградой и скромным постаментом. В 1933 году руководитель Ленинградского обкома ВКП(б) Сергей Миронович Киров распорядился создать комиссию, вскрыть склеп в Казанском соборе, чтобы окончательно убедиться – где находится сердце Михаила Кутузова? Раскрыв крышку склепа, исследователи увидели сердце, неплохо сохранившееся в какой-то прозрачной жидкости!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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