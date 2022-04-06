Разные интересные факты на все случаи жизни

Как говорится, лишних знаний не бывает. Возможно, некоторые из перечисленных фактов вам пригодятся и вам удастся блеснуть эрудицией в кругу знакомых. Ну и в целом, узнавать что-то новое — это всегда приятно и интересно.
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