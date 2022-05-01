2 доллара США: загадка редкой купюры

Рассказываем, что это за загадочная банкнота, почему на неё охотятся коллекционеры и какие мифы с ней связаны.

Как выглядят 2 доллара?

На лицевой стороне банкноты изображён третий президент США Томас Джефферсон, возглавлявший страну с 1801 по 1809 год. С обратной стороны современной купюры вы увидите оттиск картины «Декларация Независимости» Дж. Трамбулла. Картина запечатлела подписание Декларации Независимости 4 июля 1776 года и провозглашение выхода 13 колоний Северной Америки из-под власти Великобритании. Именно Томас Джефферсон внёс неоценимый вклад в написание текста декларации.

История выпуска

Первые купюры выпустили в 1862 году, но популярности среди американцев они не получили. Внешний вид отличался от нынешнего, ведь портрет Томаса Джефферсона появился на аверсе только в 1869. Американское правительство старательно популяризировало новый денежный знак: купюру клали в конверты с жалованием государственных служащих, а по всей стране проводились лотереи по номерам банкнот именно этого номинала. Но принятые меры мало влияли на ситуацию, и несколько лет двухдолларовые банкноты совсем не выпускали.

В 1976 году в честь двухсотой годовщины независимости купюру вновь отпечатали. На этот раз банкнота была принята хорошо, и коллекционеры начали активно скупать её. Обычные люди тоже не спешили расставаться с новыми деньгами, сохраняя на будущее или сразу перепродавая коллекционерам, из-за чего в обиходе этого номинала снова почти не осталось. Сейчас эти 2 доллара, как говорят бонисты, стоят немало. На этот раз банкнота была принята хорошо, и коллекционеры начали активно скупать её. Обычные люди тоже не спешили расставаться с новыми деньгами, сохраняя на будущее или сразу перепродавая коллекционерам, из-за чего в обиходе этого номинала снова почти не осталось. Сейчас эти 2 доллара, как говорят бонисты, стоят немало.

В XXI веке власти США снова предприняли попытку ввести двухдолларовую купюру в оборот. В 2003 году 3 банка выпустили коллекционные серии ограниченным тиражом по 16 тысяч экземпляров в каждой.

Буква B в начале серийного номера означает, что деньги выпущены банком Нью-Йорка

Буква K — в Далласе

Буква G — в Чикаго

Эти экземпляры и сейчас представляют интерес для коллекционеров, но найти их не так просто.

В этом же году вышла серия I тиражом 121 миллиона купюр. Но из-за широкого распространения ценности она не представляет.

После этого банкноты выпускали в 2009 и 2013 годах. Их тоже покупают в коллекции, но их стоимость лишь немного выше номинала.

Почему двухдолларовые банкноты так непопулярны?

С тех самых пор, как эту купюру ввели в обращение, американцы по разным причинам не хотят ею пользоваться. Несколько раз за всю историю выпуска она почти пропадала из обихода.

Объективной причиной можно считать то, что в кассовых аппаратах не хватало ячеек для еще одного денежного знака. Кассиры сначала складывали новые деньги к однодолларовым, что вызвало путаницу, а потом стали отказываться принимать их.

Одно время считалось, что столько стоит голос избирателя на американских выборах президента, поэтому население с высокими моральными принципами старалось избавиться от двух долларов.

Банкнота часто использовались на скачках: игроки делали ставки и получали выигрыш чаще всего 2-долларовиком. Чтобы не прослыть азартным человеком в окружении, проще было вообще не иметь таких банкнот.

Так как редкая двухдолларовая банкнота в то или иное время пользуется успехом у коллекционеров, обыватели «придерживают» отдельные экземпляры для перепродажи внутри страны и за рубеж. А некоторым просто удобнее пользоваться купюрами по 1 доллару, так как с них проще получить сдачу, чем с 2.

Приносят ли 2 американских доллара удачу?

Удивительно, но единого мнения на этот счёт так и не сложилось. Большинство утверждает, что эта купюра, хранящаяся в кошельке, приумножит деньги. Её дарят на день рождения, на свадьбу и в качестве пожелания финансового успеха. Любители азартных игр также считают 2-долларовую банкноту талисманом: если прийти с ней в казино, то во время игры будет сопутствовать удача. Это ещё одна причина маленького оборота двух долларов, ведь если они попадают в руки, то каждый второй оставляет их «на счастье». Лишь небольшой процент населения Америки считает эту купюру «несчастливой» и стремится как можно скорее избавиться от неё.

Сколько стоят двухдолларовые?

Цена коллекционных банкнот напрямую зависит от редкости, года выпуска и состояния. Например, образец 1976 года не будет дорогим, так как был широко распространён, но ценность всё же имеет, так как выпускался к юбилею принятия Независимости. Банкноты с погашенными марками обойдутся чуть дороже.

Самым дорогим считается двойной доллар 1800 года выпуска – его стоимость доходит до нескольких тысяч нынешних долларов.

В 2003 году банки выпустили коллекционные серии. Из-за ограниченного тиража и редкости они могут стоить до нескольких сотен долларов. А вот экземпляры этого же года, но из серии I довольно дешёвые – они есть у каждого 2-го. Именно их чаще всего высылают по запросам, дарят или продают в качестве сувенира или талисмана удачи.

Кстати, среди коллекционеров есть интересное направление — собирать 2-долларовики по печатям Федерального резервного банка, на которой отпечатана литера выпускающего учреждения.

Всего в США 12 банков, поэтому для полной коллекции нужны купюры с 12 разными литерами.