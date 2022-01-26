Магические жесты для привлечения денег, любви и установки защиты

Магические жесты способны преобразить жизнь. С их помощью получится оградиться от зла и проблем, обрести счастье в личной жизни и открыть финансовый поток, ведущий к материальному благополучию.

Жесты, привлекающие любовь

Жесты или мудры — способ воздействия на собственное подсознание, благодаря чему получается запрограммировать себя на определенные действия и привлечь нужные события.

Выполнить мудру для обретения второй половинки можно следующим образомобразом. Соединить ладони, сложить пальцы чашечкой и соединить подушечками большие, средние и мизинцы. Руки, сложенные таким образом, подносят к солнечному сплетению, закрывают глаза и сосредотачиваются на дыхании. Повторяют упражнение ежедневно в удобное время.

Привлечь к себе внимание и насладиться комплиментами получится, если регулярно выполнять такой магический жест. Средний и безымянный пальцы прижимают к ладоням, а остальные вытягивают вверх. Руки сгибают в локтях, а ладони выворачивают так, чтобы внешними сторонами пальцы соприкасались друг с другом.

Мудры денег и богатства

Обрести достаток и не спускать средства без остатка на ненужные покупки или вещи поможет такой жест. Правую руку сжимают в кулак, поднимая большой палец, а затем кладут ее на ладонь левой руки, согнутую в форме чаши.

Защитные жесты

Руки держат у живота таким образом, чтобы подушечка большого пальца правой руки смотрела вправо. Такую практику нужно выполнять в утреннее время на протяжении трех дней.Привлечь в жизнь финансовое благополучие поможет следующий жест. Руки поднимают на уровень солнечного сплетения домиком таким образом, чтобы кончики пальцев соприкасались. Постепенно пальцы сжимают, чтобы они соприкасались, одновременно приближая ладони друг к другу. Такой жест выполняют в утренние часы перед работой.

Обрести защиту от злых людей, завистников или манипуляторов поможет простой жест. Его выполняют как с утра, так и непосредственно при столкновении с нежелательным человеком. Большим пальцем левой руки надавливают на впадинку между безымянным пальцем и мизинцем, выпрямляя и растопыривая свободные пальцы. Одновременно большим и средним пальцем правой руки обхватывают запястье.

Оградить себя от неурядиц получится, если перед выходом из дома повторить такой жест. Мизинцы переплетают в замок, большие пальцы обеих рук разводят в стороны, а остальные пальцы прижимают к ладоням. Такое упражнение поможет создать невидимую защиту, которая оградит от неожиданных и неприятных ситуаций.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2399529076426017432/

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