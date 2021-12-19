Многие до сих пор не знают некоторые факты о Красной Армии, которые не разглашались советскими историками

За историей каждого государства, особенно крупного, всегда находятся мифы и домыслы. Были такие и в советское время. Отдельной их частью были рассказы о Красной Армии.

Иллюстрация "Красная армия"

23 февраля 1918 года

Красивая история о том, что именно в эту торжественную дату была создана советская армия не более чем сказка. На самом деле документ об организации таковой действительно был, причем подписал его Владимир Ильич почти на месяц раньше.

Только прошло почти тридцать дней с момента подписания указа, а на местах еще не создали ни одного из учреждений армии. Вот и придумали праздник. Приурочили его к подвигу красноармейцев, которые боролись с войсками кайзера недалеко от Пскова, спасали Петроград. И все это история, которая не основана на фактах.

Иллюстрация "Красная армия"

В этот день войск кайзера в тех краях вообще не было. Приблизились они к этим территориям только спустя дней семь. Причем в это время большевики уже были согласны на подписание с немцами мира, и принимали любые условия. Выходит, ни о каких сражениях 23 февраля не могло идти и речи, поскольку в этот день и биться было не с кем в тех местах.

Тогда почему же и как возник всем известный праздник в феврале? 1919 год.

Красная Армия была не единственной

Гражданская война в самом разгаре. Пролетарских бойцов нужно было как-то развеселить и подбодрить. Вот и сказали, что пришло время отмечать годовщину создания армии. Правда, как всегда опоздали, а потому выбрали день отмечать профессиональный праздник в день придуманного подвига. Еще два года о памятной дате не вспоминали вовсе. А вот к пятилетию РККА Троцкий ту самую легенду задокументировала и зафиксировал дату 23 февраля, которую отныне принято было считать торжественной.

Изначально вступить в ряды армии можно было только на добровольных основах, да еще и по «рекомендации» двух сотрудников «демократических организаций». Только в конце зимы восемнадцатого года, когда кайзеровские войска активно наступали, стало очевидно, что такая армия никого не спасет. Именно в этот период создали еще и народную армию, которая и должна была сражаться с иностранными захватчиками.

Иллюстрация "Красная армия"

Причем народная армия была лишена всякой политической окраски. Более того, принимали в нее на контрактной основе. Даже бывшие офицеры царской армии были совершенно не против заработать. Только к лету восемнадцатого года началась волна массовой мобилизации в ряды РККА, и народная армия стала ее частью. К тому же название «народная» было дискредитировано, поскольку именно так себя именовали противники большевиков.

Дисциплина хромала

С дисциплиной в первые годы были серьезные проблемы. Это отмечали в своих донесениях офицеры. Полное отсутствие понимания ответственности и гражданского долга было характерно для всех новобранцев. Приказы не исполнялись, а командующий состав не уважали. Откалывались целые отряды, вместе с вооружением. Занимались мародерством и собирали золото и серебро у местного населения, а с немцами воевать отказывались.

Иллюстрация "Красная армия"

Чтобы навести порядок в рядах новый армии, Троцкий был вынужден ввести, жесткую меру. За неподчинение расстреливали каждого десятого по жребию. Только советские источники молчали об этом факте. Да и вообще о том, что именно Троцкий был одним из главных основателей Красной Армии.

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