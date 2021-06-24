Животные, у которых можно поучиться верности и любви

Мы привыкли считать, что эталоном верности и самопожертвования по отношению к избраннику является человек. Но оказывается, что и среди животных есть настоящие романтики и однолюбы, которые буквально хранят клятву «быть вместе в горе и в радости, пока смерть не разлучит нас».

Пингвины

Эти птицы сохраняют тепло в своих сердцах в суровых условиях Антарктиды. Они создают семейные пары на долгие годы. Мама и папа по очереди высиживают яйца и кормят малышей.

Белые лебеди

Лебеди хранят верность на протяжении всей жизни. Семейная жизнь лебедей характеризуется прекрасными качествами: дружбой, заботой друг о друге, состраданием.

Орланы

Видимо, орлан был выбран символом национальной эмблемы США из-за своей натуры однолюба.

Гиббоны

Кроме того, что союзы этих животных необычайно крепкие, так они еще и умудряются иметь равные права во взаимоотношениях.

Альбатросы

Секрет крепких отношений альбатросов — длительные командировки мужа и бестолковые, но любвеобильные ритуальные танцы жены.

Волки

Волк очень трепетно и нежно относится к волчице, и разлучить их сможет только смерть.

Бобры

Главной в семье является бобриха, так что секрет долгих и счастливых отношений этой пары — в бесконечной женской мудрости.

Горлицы

Во многих произведениях горлицы появляются парами, и со временем они стали символом любви и преданности. Они даже воодушевили Шекспира на написание стихотворения «Феникс и голубка».

Сипухи

Самец почти год трепетно ухаживает за своей избранницей. Затем строит дом и приглашает ее стать его хозяйкой. Если сипуха соглашается и у пары появляется потомство, самец полностью берет на себя заботу об обеспечении своей семьи.

Лисицы

Если самка лисы умирает, то самец больше никогда не ищет себе пару и проживает остаток жизни «холостым».

Источник : https://sreda.temadnya.com/2242262936290068864/

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