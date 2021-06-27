Куда пропал квадрат? Поразительная иллюзия ДиЛанда

Порой наши глаза и мозг обманывают нас. Но в некоторых случаях это не страшно, а, наоборот, очень даже увлекательно. Если бы не такие ошибки, то мы не смогли бы видеть оптические иллюзии!

Мы показываем читателю три занимательные иллюзии ДиЛанда, объяснения которых вас удивят!

Иллюзия исчезнувшего квадрата

Разноцветные части треугольника меняются внутри него местами, при этом сам размер большого треугольника не изменяется. Однако при перетасовке из ниоткуда возникает белый квадратик. Это самый обычный и в то же время яркий пример иллюзии ДиЛанда.

Иллюзия с картами

В начале на картинке представлено шестнадцать карт. Но при разрезании этой картинки на три части остаётся всего пятнадцать карт.

Иллюзия с человечками

Изначально на изображении представлено двенадцать человечков. Но при перестановке фрагментов изображения выходит, что человечков стало тринадцать. Откуда же появляется новый персонаж?

Ответы

Принцип возникновения иллюзии недостающего или внезапно появлявшегося фрагмента во всех головоломках один. Карты и человечки на рисунках располагаются с определённым интервалом. Поэтому при перестановке одна часть от каждой карты и каждого человечка подставляется к следующему объекту, а уже из этих «кусочков» получается новый.

А в треугольнике площади разноцветных фигур не изменяются, но вот гипотенуза главного треугольника немного неровная — в первом случае она немного выгнута, а во втором — наоборот, искривлена наружу, и это незаметно на первый взгляд. Именно за счёт такого искривления и возникает «лишний» квадратик.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2242354907719928227/

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