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Куда пропал квадрат? Поразительная иллюзия ДиЛанда

Порой наши глаза и мозг обманывают нас. Но в некоторых случаях это не страшно, а, наоборот, очень даже увлекательно. Если бы не такие ошибки, то мы не смогли бы видеть оптические иллюзии!

Мы показываем читателю три занимательные иллюзии ДиЛанда, объяснения которых вас удивят!

Иллюзия исчезнувшего квадрата

Куда пропал квадрат? Поразительная иллюзия ДиЛанда

Разноцветные части треугольника меняются внутри него местами, при этом сам размер большого треугольника не изменяется. Однако при перетасовке из ниоткуда возникает белый квадратик. Это самый обычный и в то же время яркий пример иллюзии ДиЛанда.

Иллюзия с картами

Куда пропал квадрат? Поразительная иллюзия ДиЛанда

В начале на картинке представлено шестнадцать карт. Но при разрезании этой картинки на три части остаётся всего пятнадцать карт.

Иллюзия с человечками

Изначально на изображении представлено двенадцать человечков. Но при перестановке фрагментов изображения выходит, что человечков стало тринадцать. Откуда же появляется новый персонаж?

Ответы

Куда пропал квадрат? Поразительная иллюзия ДиЛанда

Принцип возникновения иллюзии недостающего или внезапно появлявшегося фрагмента во всех головоломках один. Карты и человечки на рисунках располагаются с определённым интервалом. Поэтому при перестановке одна часть от каждой карты и каждого человечка подставляется к следующему объекту, а уже из этих «кусочков» получается новый.

Куда пропал квадрат? Поразительная иллюзия ДиЛанда

А в треугольнике площади разноцветных фигур не изменяются, но вот гипотенуза главного треугольника немного неровная — в первом случае она немного выгнута, а во втором — наоборот, искривлена наружу, и это незаметно на первый взгляд. Именно за счёт такого искривления и возникает «лишний» квадратик.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2242354907719928227/

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