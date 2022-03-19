Интересные факты о современной России

Фото: Denis Fedotov / Pixabay

Откуда взялась корейская морковка, с какой буквы начинается наибольшее количество слов русского языка, каков статус советских паспортов в современной России, и многое другое — читайте в во второй части подборки интересных фактов о современной России и не забудьте заглянуть в первую часть!

Никто не знает зачем «призрачная» радиостанция УВБ-76 вещает белый шум

В России есть «призрачная» радиостанция УВБ-76, которая вещает на частоте 4625 кГц из окрестностей Санкт-Петербурга. Почти всё время УВБ-76, прозванная «Жужжалкой», передаёт монотонный белый шум, изредка прерываемый женским голосом. Голос произносит числа или непонятные, ни с чем не связанные слова: «грузинский», «Ульяна», «землевед» и т. п. Никто не знает, зачем УВБ-76 работает и для кого вещает — в сигнале нет абсолютно никакой информации.

Олимпийские медали с метеоритом

Десять золотых медалей Олимпийских игр в Сочи содержали фрагменты Челябинского метеорита, взорвавшегося в 2013 году на высоте 23 км в окрестностях Челябинска.

Советские паспорта всё ещё действительны в России

Российская Федерация в настоящее время является единственным государством, в котором до сих пор действуют паспорта СССР — во всех бывших союзных республиках они считаются устаревшими и подлежат замене.

Откуда взялась корейская морковка

В 2003 году Верховный суд РФ постановил, что советские паспорта не имеют срока годности и для всех граждан, владеющих таким паспортом, он будет действителен до конца жизни.

Корейская морковь — не совсем корейская. Такое блюдо в Корее не готовят и не едят. Корейская морковь и другие подобные салаты, соленья и закуски пришли к нам из кухни советских корейцев, переселённых, преимущественно, в Казахстан и Узбекистан в результате депортации 1937 года. Эти корейцы, оказавшись на незнакомых землях, пытались готовить и питаться так, как привыкли, мастеря национальные блюда из имеющихся под рукой продуктов и специй. С оригинальной корейской кухней эти блюда роднит только способ приготовления: всё квашеное, солёное и острое.

Наибольшее количество слов русского языка начинаются с «П»

Наибольшее количество слов русского языка начинается с буквы «П». Из четырёх томов словаря Даля на «П» отведён целый том.

Загадочное сооружение из костей мамонтов

В 2014 году в России, на берегах Дона, был обнаружен невероятный образец архитектуры ледникового периода возрастом 25 тысяч лет, построенный из костей по меньшей мере 60 шерстистых мамонтов. Археологи пока не знают, для чего был построен этот объект диаметром в 12 метров, и как он использовался.

Фото: National Geographic

Раф-кофе изобрели в России

Раф-кофе — самый известный кофейный напиток, изобретённый в России. Согласно легенде, он появился примерно в 1996 году в московском кафе, когда один из постоянных посетителей по имени Рафаэль («Раф») попросил бариста придумать что-нибудь новенькое. И тот придумал — рецепт включал в себя, помимо кофе и сливок, ванильный сахар. Вскоре раф-кофе разошёлся по окрестным кофейням, а сейчас его готовят и подают во всех кофейнях страны.

Как появляются байкальские «дзен-камни»

На озере Байкал встречаются «дзен-камни», стоящие на ледяных «ножках»-пьедесталах. «Ножки» образуются когда большая часть льда стаивает на солнце, а они остаются, так как находятся в тени камня.

Фото: National Geographic

Сколько стоит вся вода Байкала

Вся вода в озере Байкал стоит 236 триллионов долларов, подсчитал географ Л. Г. Колотило, исследователь Байкала.

Россия первая признала киберспорт спортом

Россия была первой страной, официально признавшей киберспорт настоящим видом спорта. Это произошло ещё 2001-м году.

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