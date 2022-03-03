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Удивительные снимки и интересные факты о природе

Можно прочитать множество книг по естественным наукам и быть настоящим знатоком природы. Но теоретические знания невозможно сравнить с практикой, когда можно увидеть чудеса природы своими глазами. Матушка-природа всегда держит пару козырей в рукаве, чтобы нас удивить. Давайте посмотрим.

1.

Эту бабочку называют «Кровавой медведицей»

Удивительные снимки и интересные факты о природе

2.

Баобаб на острове Мадагаскар

Удивительные снимки и интересные факты о природе

3.

Взаимовыгодное сотрудничество: морские игуаны носят на голове лавовых ящериц, которые защищают их от надоедливых насекомых

Удивительные снимки и интересные факты о природе

4.

Морской анемон Actinia schmidt. На ощупь как твердое желе, а на вид — как подтаявшая хурма

Удивительные снимки и интересные факты о природе

5.

Это корень дерева и не ветка, а спекшийся грунт, который образуется от мощного удара молнии в песок или горную породу. Он называется фульгурит

Удивительные снимки и интересные факты о природе

6.

Радужные горы Виникунка в Перу

Удивительные снимки и интересные факты о природе

7.

Камни самостоятельно перемещаются по высохшему озеру Рейстрек-Плайя

Удивительные снимки и интересные факты о природе

8.

Это Анабас или рыба-ползун. С помощью плавников она умеет ползать по земле и лазить по деревьям. Также рыба способна несколько дней обходиться без воды

Удивительные снимки и интересные факты о природе

9.

Американская зеленая кваква и ее удивительная способность вытягивать шею

Удивительные снимки и интересные факты о природе

10.

Радужный обсидиан

Удивительные снимки и интересные факты о природе

11.

Необычный цветок сирени

Удивительные снимки и интересные факты о природе

12.

Это «арбузный снег». Такой оттенок получается из-за снежных хламидомонад — одноклеточных водорослей, которые просыпаются при потеплении

Удивительные снимки и интересные факты о природе

13.

Черные петунии

Удивительные снимки и интересные факты о природе

14.

Мадагаскарский жук-жираф

Удивительные снимки и интересные факты о природе

15.

Ящерица-единорог со Шри-Ланки

Удивительные снимки и интересные факты о природе

16.

Моховая лягушка

Удивительные снимки и интересные факты о природе

17.

Белый опал

Удивительные снимки и интересные факты о природе

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