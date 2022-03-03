Удивительные снимки и интересные факты о природе

Можно прочитать множество книг по естественным наукам и быть настоящим знатоком природы. Но теоретические знания невозможно сравнить с практикой, когда можно увидеть чудеса природы своими глазами. Матушка-природа всегда держит пару козырей в рукаве, чтобы нас удивить. Давайте посмотрим.
1.
Эту бабочку называют «Кровавой медведицей»
2.
Баобаб на острове Мадагаскар
3.
Взаимовыгодное сотрудничество: морские игуаны носят на голове лавовых ящериц, которые защищают их от надоедливых насекомых
4.
Морской анемон Actinia schmidt. На ощупь как твердое желе, а на вид — как подтаявшая хурма
5.
Это корень дерева и не ветка, а спекшийся грунт, который образуется от мощного удара молнии в песок или горную породу. Он называется фульгурит
6.
Радужные горы Виникунка в Перу
7.
Камни самостоятельно перемещаются по высохшему озеру Рейстрек-Плайя
8.
Это Анабас или рыба-ползун. С помощью плавников она умеет ползать по земле и лазить по деревьям. Также рыба способна несколько дней обходиться без воды
9.
Американская зеленая кваква и ее удивительная способность вытягивать шею
10.
Радужный обсидиан
11.
Необычный цветок сирени
12.
Это «арбузный снег». Такой оттенок получается из-за снежных хламидомонад — одноклеточных водорослей, которые просыпаются при потеплении
13.
Черные петунии
14.
Мадагаскарский жук-жираф
15.
Ящерица-единорог со Шри-Ланки
16.
Моховая лягушка
17.
Белый опал
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