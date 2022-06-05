Оноре де Бальзак – интересные факты из биографии

Знаменитый французский писатель Оноре де Бальзак вырос в крестьянской семье и посвятил всего себя литературе, несмотря на желание отца, чтобы сын начал карьеру адвокатом. О нем, его жизни и творчестве известно немало интересных фактов, которые известны общественности.

1. Когда Бальзак собирался написать новое произведение, он запирался в своей комнате, закрывал ставни так, чтобы они не пропустили ни одного солнечного луча, и приступал к работе в халате при свете нескольких свечей. Как правило, написание занимало несколько месяцев. Каждый день Бальзак уделял ему восемнадцать часов.

2. Когда писатель вступил в брак с любимой женщиной, ему шел пятьдесят первый год. Через несколько месяцев после свадьбы Бальзак умер.

3. Однажды Бальзак прочитал книгу в двести страниц всего лишь за тридцать минут.

4. Бальзак пил очень много крепкого турецкого кофе без молока – приблизительно пятьдесят чашек за день. Когда возможности сварить кофе не было, писатель клал в рот горсть кофейных зерен и жевал их в сухом виде.

5. Один раз Бальзак сидел на парковой лавочке и был погружен в свои мысли, когда к нему подошла нищенка. Она начала просить писателя, чтобы он помог ей, поскольку у нее умер муж, а на руках остались дети.

Бальзак, который сам нуждался в деньгах, вынырнул из потока творческих размышлений и дал женщине "хороший" совет:

– А вы опустите их на землю.

6. Бальзак родился в бедной семье, за что в начале своего литературного пути испытывал сильную нужду в плане финансов. Ему приходилось ежедневно приходить к скупому редактору и просить у него денег в счет своего будущего гонорара.

В один из таких раз его остановил секретарь, извинившись и сказав, что сегодня редактор никого не принимает. Бальзак с улыбкой ответил:

– Это ничего, главное, чтобы давал.

7. Однажды ночью в дом писателя забрался грабитель и начал переворачивать вверх дном ящики в поисках денег. Через некоторое время он услышал, как из темноты раздался смех:

– Дружище, ты напрасно в темноте ищешь то, что я не могу найти днем.