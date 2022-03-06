Единственные, помимо людей, у кого есть ритуал захоронения — слоны

Слоны – общественные животные и очень привязаны к членам своей семьи. Поэтому нередко они помогают больным и оказавшимся в беде собратьям, а также «хоронят» погибших слонов и долгое время навещают их останки. О своеобразном ритуале, который слоны совершают после смерти особи своего вида, ученые узнали недавно.

Обычно исследователям доводится наблюдать такую картину. Увидев останки сородича, слоны осторожно прикасаются к ним хоботами или пытаются поставить на ноги недавно умершего слона. Но как только животные понимают, что слон мертв, они начинают трубить, поднимая большой шум. А потом внезапно затихают. После этого, они, как правило, начинают «хоронить» умершего: бросают на останки листья и землю, пытаясь полностью закрыть их.

В последующую пару дней слоны будут навещать «могилу», проводя много времени рядом с ней. Причем, такой ритуал слоны проводят не только после смерти одного из членов своей семейной группы, но и после гибели чужака, останки которого они случайно встретили на своем пути. Интересно, что слоны дольше других животных проявляют заботу об умерших сородичах. Даже обезьяны не могут соперничать с ними в этом. Так, биологи однажды обнаружили шимпанзе, который долгое время не покидал своего мертвого родственника, однако как только тело начало разлагаться, шимпанзе покинул его.

Стадо, которое случайно натолкнулось на неизвестного, одинокого, мёртвого слона, проявит подобное отношение. Кроме того, науке известны случаи, когда слоны хоронили мёртвых людей, которых они нашли, таким же образом.

Вот вам и дикие животные...Слоны — единственные, кроме людей, у кого есть ритуал захоронения. Обычно продолжительность жизни слона составляет 60-80 лет.

Источник : https://nat-geo.ru/fact/pokhoronnyy-ritual-u-slonov/

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