Иудейский обряд: зачем на Руси детям делали обрезание

В это сложно поверить, но обрезание, которое считается традиционным для мусульман и иудеев, применялось и на Руси. Данная практика не получила широкое распространение, однако в некоторых регионах в Средние века согласно библейским предписаниям 8-дневным малышам делали обрезание.

Как возникла традиция

Согласно предположениям советского этнографа Сергея Токарева, обряд обрезания существует со времен жертвоприношений. Данный способ позволял принести в жертву не целиком, а лишь часть младенца во имя его спасения. Колхи, египтяне и эфиопы первыми ввели данную традицию.

На культуры народов активно оказывало влияние соседство с различными племенами. Подобным путем обряд обрезания был принят иудеями и попал в Ветхий завет. В Библии указано, что каждый младенец подлежит обрезанию на восьмой день после рождения, и это является волей Бога. Почитатели Творца в такой способ на всю жизнь запечатлеют его завет.

Отношение к заповеди на Руси

Многие обряды и традиции, описанные в Ветхом завете, стали использоваться русскими после принятия христианства. Некоторые из них запрещали употреблять в пищу определенные продукты, прочие касались непосредственно быта и богослужения. Одна из заповедей требовала удалять крайнюю плоть у младенцев.

Переход к христианству осуществлялся жесткими методами. Все языческие идолы уничтожались, нежелающие принять новую веру и те, кого подозревали в язычестве, подлежали суровой каре. Основной причиной возникшего религиозного рвения являлся страх перед жестоким наказанием за неповиновение. В те времена обрезание не считалось обязательной процедурой, но многие следовали и этой заповеди.

Когда про эту традицию стали забывать

Существенные изменения в традициях и обрядах, применяемых русичами, произошли после реформы, которую провел патриарх Никон. В связи с ней в середине XVII на Руси были введены новые традиции, а про большинство старых было решено забыть. Приверженцы былых обрядов были покараны после проведения Московского собора в 1656 году.

В перечне отверженных традиций оказалось и обрезание, которое русские перестали делать своим младенцам. С течением времени обряд стали считать свойственным для иудеев. Для православных стало существовать так называемое «духовное обрезание» — принятие заповедей Творца и крещение.

Источник : https://cyrillitsa.ru/tradition/171928-iudeyskiy-obryad-zach...

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