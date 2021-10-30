Загадка на логику: кто из людей не тот, за кого себя выдает?

Мы предлагаем более легкий и реальный вариант, который не отнимет много времени и ваших сил. Все, что от вас требуется — немного внимательности к мелочам и анализа собранных фактов. Перейдем к задаче: посмотрите внимательно на картинку, кто из этих персонажей хочет похитить ребенка?

Присмотритесь внимательно, кто-то явно задумал похищение, но кто же из присутствующих пойдет на преступление? Кто из них явно неискренен?

Не спешите листать ниже, если не хотите узнать ответ раньше времени.

Обращайте внимание на детали.

Итак, готовы дать ответ?

Рассказываем!

Ответ: женщина, которая только притворяется беременной! Она на каблуках, что явно не состыкуется с ее беременностью, ведь в таком состоянии дополнительная нагрузка идет на ноги, так что каблуки явно не лучшая обувь для беременной женщины. А еще у нее покрашены волосы, чего тоже не рекомендуют делать, и уж тем более обратите внимание, что она пьет кофе! Кофеин не пойдет на руку малышу, так что эта женщина явно не знает тонкостей начала материнства, что ведет нас к тому, что она притворяется, чтобы похитить ребенка!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2332672200617757141/

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