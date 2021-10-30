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Загадка на логику: кто из людей не тот, за кого себя выдает?

Мы предлагаем более легкий и реальный вариант, который не отнимет много времени и ваших сил. Все, что от вас требуется — немного внимательности к мелочам и анализа собранных фактов. Перейдем к задаче: посмотрите внимательно на картинку, кто из этих персонажей хочет похитить ребенка?

Присмотритесь внимательно, кто-то явно задумал похищение, но кто же из присутствующих пойдет на преступление? Кто из них явно неискренен?

Не спешите листать ниже, если не хотите узнать ответ раньше времени.

Загадка на логику: кто из людей не тот, за кого себя выдает?

Обращайте внимание на детали.

Итак, готовы дать ответ?

Загадка на логику: кто из людей не тот, за кого себя выдает?

Рассказываем!

Загадка на логику: кто из людей не тот, за кого себя выдает?

Ответ: женщина, которая только притворяется беременной! Она на каблуках, что явно не состыкуется с ее беременностью, ведь в таком состоянии дополнительная нагрузка идет на ноги, так что каблуки явно не лучшая обувь для беременной женщины. А еще у нее покрашены волосы, чего тоже не рекомендуют делать, и уж тем более обратите внимание, что она пьет кофе! Кофеин не пойдет на руку малышу, так что эта женщина явно не знает тонкостей начала материнства, что ведет нас к тому, что она притворяется, чтобы похитить ребенка!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2332672200617757141/

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