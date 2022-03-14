Зачем дикие гуси летают вверх ногами

Часто ли мы встречаем странные и необычные вещи? С развитием интернета люди стали достаточно часто встречаться с разного рода вещами, причем далеко не всегда это является правдой. Так и мне совсем недавно попало фото, на котором гусь летел вверх ногами. Сначала я подумал, что это типичный фотомонтаж, но разобравшись в теме поглубже понял, что это далеко не так. Давайте разбираться!

Аэродинамические свойства

В английском языке существует термин «whiffling», что дословно переводится, как «перевернутое планирование», которое даже рассматривалось в авиастроении. Суть перевернутого планирования в том, что при стандартном полете аэродинамические свойства направляют предмет или птицу вверх. В таком случае, если птица чувствует опасность и ей нужно быстро опуститься на землю, то при стандартном положении скорость снижения высоты будет намного ниже, чем в случае, когда птица перевернута.

Таким образом, птица может пикировать, а также снижать и повышать свою высоту достаточно быстро, что позволят спасаться от хищника.

Таким образом становится понятно, что данное свойство гусей реально, но крайне редко встречается. Птица может как пугать и отгонять конкурентов и хищников от себя или самки, также быстро снижать высоту в ситуациях когда птица в опасности.

А как считаете вы, почему гуси летают вверх ногами? Пишите в комментариях!

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