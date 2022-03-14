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Зачем дикие гуси летают вверх ногами

Зачем дикие гуси летают вверх ногами

Часто ли мы встречаем странные и необычные вещи? С развитием интернета люди стали достаточно часто встречаться с разного рода вещами, причем далеко не всегда это является правдой. Так и мне совсем недавно попало фото, на котором гусь летел вверх ногами. Сначала я подумал, что это типичный фотомонтаж, но разобравшись в теме поглубже понял, что это далеко не так. Давайте разбираться!

Зачем дикие гуси летают вверх ногами

Аэродинамические свойства

В английском языке существует термин «whiffling», что дословно переводится, как «перевернутое планирование»которое даже рассматривалось в авиастроенииСуть перевернутого планирования в том, что при стандартном полете аэродинамические свойства направляют предмет или птицу вверх. В таком случае, если птица чувствует опасность и ей нужно быстро опуститься на землю, то при стандартном положении скорость снижения высоты будет намного ниже, чем в случае, когда птица перевернута.

Таким образом, птица может пикировать, а также снижать и повышать свою высоту достаточно быстро, что позволят спасаться от хищника.

Зачем дикие гуси летают вверх ногами

Таким образом становится понятно, что данное свойство гусей реально, но крайне редко встречается. Птица может как пугать и отгонять конкурентов и хищников от себя или самки, также быстро снижать высоту в ситуациях когда птица в опасности.

А как считаете вы, почему гуси летают вверх ногами? Пишите в комментариях!

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