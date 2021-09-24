3 сильных заговора для избавления от испуга

Пережив сильное потрясение, у человека на длительное время остается неустойчивое эмоциональное состояние. Полученный при неподготовленной психике испуг впоследствии может перерастать в беспочвенную фобию, от которой крайне трудно избавиться самостоятельно.



Многие знают, насколько сильным и мощным может быть слово. А потому для снятия напряжения, тревожного состояния и прочих последствий испуга заговоры как никогда будут самыми полезными и действенными.

Заговор No 1

Для взрослого (читать вечером):

«Как на закате Солнце прячется за горизонтом, так мои тревоги и переживания исчезают навсегда, оставляя мне блаженное спокойствие и умиротворение».

Для получения наиболее сильного эффекта желательно слова заговора произносить при зажженной свечке, пристально глядя на пламя.



Заговор No 2

Для ребенка: читать на убывающую Луну, повторить слова такое количество раз, сколько малышу лет. Прежде чем отчитывать, усадите ребенка на табурет (без спинки) лицом к входной двери. Накройте его плечи вещью родного человека (мама, папа, бабушка). С двух сторон (слева и справа от малыша) разместите церковные свечки и запалите их.



Далее читайте:

«Прошу помощи у Высших Сил, чтобы избавили моего дитя от муки мученой, от испуга злющего.

Заговор No3

Убираю из каждой клеточки тревогу, оставляю лишь спокойствие. Испуг в землю уходит, мой малыш спокойным становится».Каждый раз, как будете читать, в это время поглаживайте своего малыша: начиная от макушки и заканчивая ножками. В конце встряхните вниз руки, как будто стряхиваете все плохое.

Для взрослых и детей (читается на святую воду, избавляет от любых фобий и навязчивых тревог). Итак, ждем, когда наступит убывающая Луна. В этот день отправляемся в церковь, берем там святую воду и покупаем тринадцать свечек.

В центре комнаты поставьте открытую емкость со святой водой, а по кругу расставьте все свечки и зажгите их. Глядя по очереди на пламя каждой из них, начинайте читать:



«Заговариваю воду от испуга любого, слабого и сильного, от тревог мучительных, навязчивых и ненавязчивых. Чтобы каждый, кто хотя бы глоток сделает, смог избавиться от любого переживания и вернуть себе душевное спокойствие».





Читайте заговор, пока свечки догорят чуть ли не до конца. Берем оставшиеся огарки в салфетку и относим их в церковь, где покупали свечки. Оставляя там сверток, подумайте о том, что вместе с ним вы оставляете и все тревоги. Заговоренную воду плотно закройте и храните в темном месте. Когда вы или кто-то из ваших близких испытывают тревогу, страх или испуг, используйте эту воду. Нужно сделать несколько глотков и протереть смоченным в этой воде платочком, лицо и руки.

Казалось бы, все очень просто. Достаточно лишь произносить определенные слова, и все получится. Но только помните, что без искренней веры никуда. Если вы будете просто читать, не подкрепляя свои слова верой, заговор может не подействовать и соответственно, не принесет никакого эффекта.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2306789332881770721/

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