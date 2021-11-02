Брачный контракт: за и против

Брачный договор — тема, к которой многие до сих пор относятся с опаской. Особенно в России. В каких случаях его стоит заключать, а когда он может сыграть с инициатором злую шутку? Попробуем разобраться.

Ирина — девушка из любящей, но небогатой семьи, с хорошим образованием, доброжелательная и открытая, пришла на консультацию за две недели до свадьбы. Свадьба распланирована, гости приглашены, но будущий муж, Андрей, неожиданно сообщил невесте, что ей нужно приехать с паспортом к нотариусу, чтобы подписать брачный контракт. Ирина растерялась: этот вопрос прежде ни разу не поднимался, и она полагала, что семья — это навсегда, а все семейное имущество общее.

По договору, составленному Андреем, имущество становилось собственностью того супруга, кем оно приобретено и на кого оформлено. То есть все имущество, которое будет куплено в браке, пока Ирина не работает (а не работала она по настоянию Андрея), будет единоличной собственностью мужа.

Представив себе картину будущего развода и одинокого бедственного существования — возможно, с детьми — Ира отказалась подписывать его. И вот она плачет: почему любимый мужчина так резко поменял отношение? Почему не принимает во внимание ее интересы, почему так ведет себя в имущественных вопросах?

Ирина сообщила Андрею, что поторопилась, согласившись связать с ним жизнь. Тот извинился, и на следующую консультацию они пришли вместе.

Нам привычнее прятать голову в песок, надеяться, что конфликты и необходимость отстаивать свое обойдут нас стороной

Выяснилось, что друг Андрея недавно пережил неудачный развод: жена развелась с ним всего через год после свадьбы, отсудив купленную мужем квартиру и приличную сумму денег. Андрей вспомнил признания Ирины в боязни нищеты, истории ее детства, и решил не рисковать. Ира не поддалась на импульсивные требования партнера и попыталась разобраться в ситуации, а он смог признать свои страхи и недоверие. Брачный контракт пара заключила, но на взаимовыгодных условиях.

О чем эта история? Прежде всего о тревоге, с которой связаны представления о брачном контракте. Нам привычнее прятать голову в песок, надеяться, что конфликты и необходимость отстаивать свое обойдут нас стороной, хотя в глубине души нам страшно за свое положение в случае развода и раздела имущества.

Брачный контракт как защита

Юлия — обеспеченная девушка, довольно успешно строит карьеру. Вадим — творческий молодой человек, мало зарабатывает, карьере предпочитает клубы, сон до обеда и встречи с единомышленниками. Понимая, что они с Вадимом слишком разные, и оценив риски, Юля настояла на заключении брачного контракта. После его подписания купила себе дорогую машину и отправилась с друзьями в путешествие. Вадим бы тоже хотел и машину, и отпуск, но «ты не можешь себе этого позволить, милый», — пожала плечами Юля.

Благодаря брачному контракту в семье возникла ясность: стали понятны зоны ответственности и права. В итоге Вадим открыл студию и начал хорошо зарабатывать. Защищая свои интересы, Юля изменила отношение партнера к его личным целям и ценностям, мотивировала превратить хобби в бизнес.

Брачный контракт как нападение

У Сергея и его отца был крупный бизнес. Сергей поступил на госслужбу в другом регионе и заключил с женой, Инной, брачный контракт, по условиям которого собственником его доли в бизнесе становилась она.

Год спустя Инна призналась, что встретила другого. Она предложила Сергею обеспечить ее безбедное существование («Я же мать твоих детей!»), а в обмен пообещала не продавать оформленную на нее долю в бизнесе.

На консультацию Сергей пришел в подавленном состоянии. Инна шантажировала, а он даже не защищался. Его мучило чувство вины: ведь это он оставил жену с детьми, уехав на службу, редко их навещал. Кроме того, мужчина не знал, как признаться во всем отцу. Распутывать этот клубок страстей, страхов и угроз оказалось сложно, долго и дорого, а виной всему оказался брачный контракт.

Иногда в договоре прописываются «штрафы»: для жены — за каждый лишний килограмм веса

Таким образом, этот контракт может как укреплять, так и разрушать отношения, по-разному влияя на них в разные периоды супружеской жизни.

Во многих западных странах брачный договор регламентирует не только имущественные отношения супругов (как в России), но и аспекты их частной жизни. Иногда в нем прописываются «штрафы»: для жены — за каждый лишний килограмм ее веса, для мужа — за превышение оговоренного количества просмотренных матчей. В некоторых штатах США контракт позволяет договориться о частоте сексуальной близости в паре и даже установить штраф за неверность.

В России брачный договор позволяет защищать только имущественные интересы супругов, которые, в свою очередь, влияют и на уровень доверия и уважения в паре, и на отношение к детям, и на другие аспекты.

Чтобы решить, стоит ли вам заключать брачный контракт, ответьте на следующие вопросы:

Брачный договор — тема, к которой многие до сих пор относятся с опаской. Особенно в России. В каких случаях его стоит заключать, а когда он может сыграть с инициатором злую шутку? Попробуем разобраться.

Ирина — девушка из любящей, но небогатой семьи, с хорошим образованием, доброжелательная и открытая, пришла на консультацию за две недели до свадьбы. Свадьба распланирована, гости приглашены, но будущий муж, Андрей, неожиданно сообщил невесте, что ей нужно приехать с паспортом к нотариусу, чтобы подписать брачный контракт. Ирина растерялась: этот вопрос прежде ни разу не поднимался, и она полагала, что семья — это навсегда, а все семейное имущество общее.

По договору, составленному Андреем, имущество становилось собственностью того супруга, кем оно приобретено и на кого оформлено. То есть все имущество, которое будет куплено в браке, пока Ирина не работает (а не работала она по настоянию Андрея), будет единоличной собственностью мужа.

Представив себе картину будущего развода и одинокого бедственного существования — возможно, с детьми — Ира отказалась подписывать его. И вот она плачет: почему любимый мужчина так резко поменял отношение? Почему не принимает во внимание ее интересы, почему так ведет себя в имущественных вопросах?

Ирина сообщила Андрею, что поторопилась, согласившись связать с ним жизнь. Тот извинился, и на следующую консультацию они пришли вместе.

Нам привычнее прятать голову в песок, надеяться, что конфликты и необходимость отстаивать свое обойдут нас стороной

Выяснилось, что друг Андрея недавно пережил неудачный развод: жена развелась с ним всего через год после свадьбы, отсудив купленную мужем квартиру и приличную сумму денег. Андрей вспомнил признания Ирины в боязни нищеты, истории ее детства, и решил не рисковать. Ира не поддалась на импульсивные требования партнера и попыталась разобраться в ситуации, а он смог признать свои страхи и недоверие. Брачный контракт пара заключила, но на взаимовыгодных условиях.

О чем эта история? Прежде всего о тревоге, с которой связаны представления о брачном контракте. Нам привычнее прятать голову в песок, надеяться, что конфликты и необходимость отстаивать свое обойдут нас стороной, хотя в глубине души нам страшно за свое положение в случае развода и раздела имущества.

Брачный контракт как защита

Юлия — обеспеченная девушка, довольно успешно строит карьеру. Вадим — творческий молодой человек, мало зарабатывает, карьере предпочитает клубы, сон до обеда и встречи с единомышленниками. Понимая, что они с Вадимом слишком разные, и оценив риски, Юля настояла на заключении брачного контракта. После его подписания купила себе дорогую машину и отправилась с друзьями в путешествие. Вадим бы тоже хотел и машину, и отпуск, но «ты не можешь себе этого позволить, милый», — пожала плечами Юля.

Благодаря брачному контракту в семье возникла ясность: стали понятны зоны ответственности и права. В итоге Вадим открыл студию и начал хорошо зарабатывать. Защищая свои интересы, Юля изменила отношение партнера к его личным целям и ценностям, мотивировала превратить хобби в бизнес.

Брачный контракт как нападение

У Сергея и его отца был крупный бизнес. Сергей поступил на госслужбу в другом регионе и заключил с женой, Инной, брачный контракт, по условиям которого собственником его доли в бизнесе становилась она.

Год спустя Инна призналась, что встретила другого. Она предложила Сергею обеспечить ее безбедное существование («Я же мать твоих детей!»), а в обмен пообещала не продавать оформленную на нее долю в бизнесе.

На консультацию Сергей пришел в подавленном состоянии. Инна шантажировала, а он даже не защищался. Его мучило чувство вины: ведь это он оставил жену с детьми, уехав на службу, редко их навещал. Кроме того, мужчина не знал, как признаться во всем отцу. Распутывать этот клубок страстей, страхов и угроз оказалось сложно, долго и дорого, а виной всему оказался брачный контракт.

Иногда в договоре прописываются «штрафы»: для жены — за каждый лишний килограмм веса

Таким образом, этот контракт может как укреплять, так и разрушать отношения, по-разному влияя на них в разные периоды супружеской жизни.

Во многих западных странах брачный договор регламентирует не только имущественные отношения супругов (как в России), но и аспекты их частной жизни. Иногда в нем прописываются «штрафы»: для жены — за каждый лишний килограмм ее веса, для мужа — за превышение оговоренного количества просмотренных матчей. В некоторых штатах США контракт позволяет договориться о частоте сексуальной близости в паре и даже установить штраф за неверность.

В России брачный договор позволяет защищать только имущественные интересы супругов, которые, в свою очередь, влияют и на уровень доверия и уважения в паре, и на отношение к детям, и на другие аспекты.

Чтобы решить, стоит ли вам заключать брачный контракт, ответьте на следующие вопросы:

Знаете ли вы, что в семье принадлежит лично вам, что супругу, а что — вам обоим?

Известно ли вам, что может угрожать вашему имуществу?

Вы уверены, что можете защитить то, что считаете своим, без брачного контракта?

Если вы настроены заключить контракт, знаете ли вы, в каких случаях он поможет вам отстоять свои права? Брачный контракт не панацея, у него есть ряд ограничений, а некоторые пункты легко оспорить.

Допустим, вы твердо решили заключить контракт, осталось лишь обсудить эту тему с партнером. Как это лучше сделать? Определившись, зачем он лично вам, вы поймете, как его обсуждать с супругом.

Уважайте ценности и потребности супруга. Что для него важно, что тревожит? У обоих есть право на противоречивые чувства при обсуждении вопросов прав на имущество, нажитое в браке. Целью брачного контракта должно быть соблюдение баланса личных интересов и интересов супруга, семьи в целом. Брачный контракт не должен значить больше, чем партнер.

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