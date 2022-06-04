7 простых правил, чтобы второй брак оказался крепче первого

Вместе к экспертом разбираемся, какие правила необходимо соблюдать, чтобы новые отношения не закончились разочарованием.

Вступая в первый брак, многие люди, особенно в юном возрасте, мечтают об идеальной совместной жизни, в которой нет места ссорам, упрекам и недопонимаю. Но с течением времени, мы, как правило, начинаем реальнее смотреть на вещи, лучше понимать себя, свои потребности и желания, осознавать, чего на самом деле хотим и с чем мириться не станем.

Второй брак — это про жизнь, в которой сбываются настоящие, а не надуманные мечты. Но порой, вступая в новые отношения после развода, мы переживаем, что снова сделаем что-то не так, и нас снова будет ждать разочарование — мы подсознательно проигрываем всевозможные негативные сценарии в надежде на то, что подобное поведение поможет подготовиться к трудностям и защитит от неудач. На практике же такие мысли только отравляют наше «здесь и сейчас». Для построения гармоничной связи важно переместить фокус внимания с негатива на позитив — пока вы боитесь повторить ошибки, вы закрываетесь от всего нового и прекрасного. Психолог-консультант Екатерина Костяшова рассказывает о семи правилах, которые помогут сделать второй брак успешным.

Правило №1: сделайте выводы

Чего вам не хватило в первом браке? Подумайте и ответьте максимально конкретно. Возможно, вы хотели бы иметь больше совместных интересов или, напротив, больше времени только для себя. Подумали? А теперь обсудите это с новым избранником — вы же уже знаете, что даже самые любящие и заботливые люди не умеют читать мысли, а потому диалог — это то, что поможет наладить коммуникацию и укрепит отношения.

Правило №2: задавайте вопросы

Например, спросите своего избранника, какой он видит вашу семейную жизнь. Многие люди не задумываются об этом и еще реже обсуждают этот вопрос в паре, но часто в их подсознании живут определенные образы — они могут быть основаны на том, как строились отношения между родителями, друзьями семьи, страшимы родственниками. Не бойтесь спрашивать и уточнять — так вы сможете понять, каким ваш партнер видит совместное будущее, и подходит ли оно для вас.

Правило №3: рассказывайте о своих потребностях и желаниях

Расскажите о том, что вам нравится. Мы все очень разные. Для одной женщины любовь — это цветы на последние деньги, а для кого-то — квитанция о погашении кредита. Одна будет рада, если ее разбудят пораньше, чтобы позавтракать вместе, а другая оценит, что муж дал ей возможность поспать лишний час. Какая вы? Открыто расскажите партнеру об этом.

Правило №4: рассказывайте о том, что вам не нравится

У каждого человека есть нелюбимое занятие. Если говорить о совместном быте, важно распределить обязанности так, чтобы оба партнера были довольны расстановкой сил — например, жена может взять на себя готовку, закупку продуктов, ведение счетов, а муж будет заниматься уборкой, ремонтом, глажкой. Конечно, этот пример является отвлеченным, но суть его кроется в том, что партнеры должны научиться обсуждать важные вопросы и договариваться между собой.

Правило №5: синхронизируйте свои цели

К чему вы стремитесь? Что будет через год, два, пять? Вы мечтаете о домике с садом, а он о новом автомобиле? Теперь вы — семья, и пусть глобальные цели будут общими, ведь вместе добиваться желаемого не только легче, но и веселее.

Безусловно, у каждого из партнеров также могут быть свои мечты и цели, которых они вправе добиваться, но эти желания не должны идти вразрез с общей стратегией вашей пары.

Правило №6: оставьте время только для себя

Не так важно, будет ли этого времени много или мало — кому-то достаточно пятнадцати минут, а кто-то мечтает регулярно проводить выходные в полном одиночестве. В этом вопросе важно заранее все обговорить — подумайте о том, что наполняет вас энергией, что приносит удовольствие и удовлетворяет ваши потребности, а затем оцените, сколько времени вам необходимо для этого, и поделитесь своими размышлениями с партнером (который, вероятно, тоже захочет иметь время для себя).

Правило №7: не сравнивайте

Новая жизнь начинается с новых мыслей и новых правил. Возможно, вам кажется, что ваш новый избранник похож на первого мужа, или, напротив, вы считаете, что партнер — полная противоположность предыдущего. Какую бы форму ни приобрела эта мысль — гоните ее прочь. Сейчас рядом с вами находится совсем другой человек, он — уникален, и отношения с ним не должны сравниваться с тем, что было в вашей жизни раньше. Ищите подход именно к нему, не пытайтесь строить брак по шаблону, изучайте ваши новые возможности вместе и не оглядывайтесь назад.

Но главное правило — дайте место чуду. Иногда полезно отбросить сомнения, наслаждаться тем, что происходит, и искренне верить в успех вашего совместного дела.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2479722251180574966/

А вы знали об этом?

Строгие неписаные законы, по которым жили запорожские казаки, категорически исключали возможность появления женщин на Сечи. Это был не просто запрет, а настоящее табу, нарушение которого каралось смертью. Семейная жизнь отрицалась в принципе, ведь она отвлекала казака от ратного дела, усложняла рядовые будни, наносила непоправимый вред и препятствовала неустанным демонстрациям воинских доблестей.

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