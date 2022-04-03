Самое узкое государство в мире: как люди там живут?

Есть страны большие и маленькие, и даже карликовые. И о них известно практически всем. А вот о самой узкой в мире стране знают немногие. Что же это за государство? И где оно находится?

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Самой узкой страной в мире признано полинезийское государство Тувалу. Занимающее площадь в 26 квадратных километров, оно расположено в тихом океане немного южнее экватора, и представляет собой скопление атоллов и островов. На протяжение многих лет здесь живут местные жители, несмотря на то, что острова находятся друг от друга на большом расстоянии.

Наибольшее количество жителей Тувалу проживает на острове Ваитупу, являющемся центральным. Его площадь составляет около 5 квадратных километров. Наряду с этим есть в стране и самый маленький остров – Ниулакита с площадью 420 метров.

При отсутствии в стране гор и равнин, граждане имеют возможность ежедневно посещать чистые пляжи. Хотя есть и обратная сторона проживания на островном государстве. Катаклизмы, связанные с затоплением островов, не редкость. Известно о стихии 1972 года, когда были повреждены здания и деревья.

Столица Тувалу – город Фунафути, расположенный на отдельном острове. Его население составляет 5 тысяч жителей.

О политике и валюте государства

Местные жители в национальных костюмах. Источник фото: http://almode.ru

Несмотря на то, что Тувалу маленькая страна, она входит в состав ООН, являясь полноценным участником международных политических отношений. Спортсмены этого островного государства принимают участие в олимпийских играх.

Национальная валюта страны – доллар Тувалу, являющийся равным по ценности австралийскому доллару. Используется в обороте внутри страны. Однако, из-за не очень удобной формы выпуска (металлические монеты) местные жители часто используют другие валюты, в частности – австралийский доллар.

Тувалу с высоты птичьего полета. Источник фото: https://www.cruisegid.ru

В стране наиболее развит туризм, что и поддерживается местными властями. И так как эта сфера приносит основной заработок местным жителям, они радушно принимают многочисленных туристов.

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