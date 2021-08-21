Как найти Бога: молитвы, покаяние, чистота помыслов, искренность в вере и гармония души

Человеческая жизнь отличается от жизни животного поиском смысла существования. Религия предлагает людям найти путь к Богу и сделать его своей целью. Мистики и богословы веками пытаются найти способ обретения божественной любви и передать его. Как найти Бога? Это извечный вопрос, встающий однажды перед каждым человеком.

Как встать на путь обретения Бога

Мало кто имеет внутреннюю потребность в религиозной деятельности с детства. К этому детей привлекают родители. Водят их в храм, приобщая к поклонению Богу. Но вырастая и приобретая самостоятельность, дети отступают от тех принципов, которые закладывали родители.

Есть четыре типа людей, ищущих Бога:

Самая большая категория - попавшие в беду. Человек, находящийся в отчаянии, непроизвольно начинает искать утешение и защиту у высших сил. Люди, которые ищут материальное. Они строят отношения из корыстных соображений, выпрашивая хлеб насущный на каждый день. Любознательные. Они любят изучать религиозную мысль разных народов, философские трактаты в попытках найти зерно истины. К этой категории относятся ученые, переводчики священных текстов. Искренне ищущие Бога. Такие люди с детства не удовлетворены материальным существованием. Они отвергают ценности, предлагаемые обществом. Примером таких людей могут быть святые, такие как Серафим Саровский, который имел богатых родителей, но с детства желал посвятить себя Господу. Оставив в молодом возрасте мирскую жизнь, он начал духовный подвиг.

Как найти Бога? Самый действенный способ - общаться с людьми четвертой категории. Лишь они имеют настоящее желание встречи с Господом, не прося ничего взамен. Известно, что общение определяет сознание. Попадая в определенную среду, мы начинаем мыслить критериями этой среды. Поэтому для обретения божественной любви необходимо общение со святым - обладателем этой любви.

Что важнее: авторитет писаний или личный опыт

Священные писания - это самые древние книги на планете. Они были написаны людьми по вдохновению свыше. Шли годы, и знания, передаваемые из уст в уста, покрывались налетом искажений. Также изменения в тексты вносились сознательно правящими кругами. Чтобы понять суть писаний, нужно обладать сильным разумом или изучать их на начальном этапе под руководством наставников.

По мере продвижения в духовной практике верующий будет получать понимание божественных законов напрямую, от источника. И тогда он сам сможет объяснять трудные места в священных текстах, которые раньше казались противоречивыми.

Этапы обретения любви

Многие святые в своих трудах рассказали, как люди находят Бога. Также были описаны этапы обретения божественной любви. Несмотря на то что они являются условными, верующий человек может по ним определить свой духовный уровень.

Зарождение веры. Оно происходит по разным причинам. От общения с верующими, с писаниями. От неожиданной помощи в трудный момент. Скептики полагают, что вера в Бога не имеет под собой рациональной основы. Но религиозный человек видит, что его вера дана свыше.

Вовлечение в процесс поклонения. На этой стадии начинается общение с единоверцами, совместные обсуждения, появляется твердая вера в писания.

Процесс очищения. Здесь человек отказывается от старых привычек. Он не может жить старыми ценностями. Критика и злословие в адрес других ему становятся противны.

Вручение себя в руки Господа. На этом этапе верующий не думает, как найти Бога в душе, потому что ясно ощущает Его присутствие в своей жизни. И полностью Ему предается.

Рождение любви к Богу. Достигший этого уровня не желает ничего от мира материи. Внешне он может выглядеть отстраненным или душевнобольным. Но внутри него живет всепоглощающая любовь. Живых существ он рассматривает как детей божьих и чувствует единую связь с ними.

Предание себя

Ключевым моментом в жизни верующего становится вручение себя Богу. Несмотря на уже имеющуюся веру, именно это обстоятельство наполняет его духовной силой. Этим поступком человек дает понять, что он полностью зависит от божественной воли. Радости и невзгоды он принимает как божественную милость.

Видение того, что все идет на пользу, приводит психику в гармонию со Вселенной. Больше не приходится конкурировать с окружающим миром. Пропадает интерес к временным ценностям, а на первое место выходит спасение души.

Сомнения в вере

Духовный рост не всегда происходит стремительно. Бывают откаты, вплоть до потери веры. Как это происходит? Христианские святые объясняют это посяганием дьявола на духовный путь искателя. Они говорят, что враг через сердце посягает на предмет веры, и рекомендуют тщательнее совершать молитвы и покаяния. Также они рекомендуют не принимать эти побуждения ума за собственные и учиться от них абстрагироваться.

Святые индуизма полагают, что потеря веры происходит от общения с атеистами, а также в результате пренебрежительного отношения к верующим. Человек, ищущий недостатки в духовных братьях (независимо от веры), перестанет понимать, как найти Бога. И как следствие - его вера угаснет.

Вера и жизнь в миру: как совместить

Существование в светском обществе заставляет следовать принятым в нем нормам. Совмещать работу, заботу о семье с духовными занятиями непросто. С другой стороны, если оставить только материальную составляющую, то жизнь потеряет смысл.

Эта проблема описана в повести Льва Толстого "Отец Сергий". Здесь описывается жизнь бывшего князя, оставившего мирскую жизнь и принявшего отшельничество. Но спустя долгие годы он так и не нашел умиротворения. Божественное провидение приводит его к знакомой детства, которая, живя в миру, посвятила свою жизнь другим. На ее примере он понимает, как найти любовь Бога. Это произведение показывает, что выполнение долга перед близкими не становится помехой в духовном поиске.

Фанатизм: враг не снаружи, враг внутри

Одной из первых помех начинающего верующего становится фанатичное отношение к окружающим. Не имея квалификации и любви в сердце, он начинает проповедовать. Нести слово божье, как ему кажется. От этой проповеди начинают страдать в первую очередь родственники, живущие под одной крышей. Происходит это, потому что человек сам не знает, как найти Бога в жизни, и не понимает главных принципов религии. Их можно свести к двум основным заповедям:

возлюби Бога своего всем естеством, всей душой, всем разумением твоим;

возлюби ближнего своего, как самого себя.

Верующий человек, направляющий взор на поиск врагов, никогда не поймет, как найти Бога. Лишь взгляд, направленный на поиск своих недостатков, может привести к истине. Чем больше человек видит своих несовершенств, тем больше он видит достоинства других. И это меняет его отношение к окружающим. Так, постепенно снижая уровень эгоизма, душа приближается к Богу.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2283588190827186623/

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