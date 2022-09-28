Что не рассказали о Сталине в школе

Как Сталин "провалил" политику НЭПа, поставив "точку" в развитии страны. И как бы поступил Ленин, если бы был жив.

НЭП - это особый этап в развитии экономики России, когда воплощались в жизнь ленинские идеи о допущении элементов капитализма в строительстве социалистического государства. Новая Экономическая Политика проводилась в стране с 1921-1928 годы.

В основу НЭПа были положены идеи Ленина по вопросам финансов, ценообразования, кредитов. Главная ее цель - восстановление экономики после 1-oй мировой и гражданской войн. Рабочий одного из крупных предприятий того времени описал это так - " у человека две руки и он обязан одной работать для государства, а другой для себя и тогда все пойдет хорошо."

Чтобы понимать, почему была введена эта политика, нужно вспомнить обстановку в 1920 году. Встране продолжался кризис: голод, безработица, восстания против советского режима. На фоне этой ситуации Ленин принимает решение о смене экономического курса и введении новой системы управления.

Основные идеи НЭПа:

Свободный товарообмен, создание кооперативов, перевод отраслей промышленности в частные руки, частная торговля, введение продналога, наемный труд. Ленин говорил о том, что "НЭП вводится всерьез и надолго".

Многие его соратники не приняли эти идеи, пустив себе пулю в лоб. Были и те, кто использовал эту политику для отмывания денег, награбленных во время Гражданской войны.

Что было сделано в период НЭПа

В 1921 году создается Государственный банк. В 1922 году проходит денежная реформа и замена денег. В это же период вводится частная торговля, открываются биржа труда и небольшие рестораны, в которых меню кардинально отличалось от советских столовых, отменяется карточная система.

Хороший результат дает и привлечение иностранного капитала. К примеру, американский миллионер Арманд Хаммер построил фабрику по производству карандашей, которая существует и в наше время.

фото А.Хаммера,источник:istoriarusi.ru

Результаты проведения НЭПа :

· Рост промышленности к концу 1921 года составил 45%, а в 1925 году - 66%

· Восстановлена система образования и здравоохранения.

· Строятся ГЭС, решена проблема беспризорности, восстановлено

сельское хозяйство. Страна накормлена. В 1921 г. было заготовлено 38 миллионов центнеров хлеба, а в 1925 более 89 млн.

· Увеличилась рождаемость. В 1924 году - 94.4 млн. в 1929 г. - 105.7 млн.

· Введен серебряный рубль и золотой червонец, который стоил 6 долларов за рубль и считался твердой валютой.

· Инфляция перестала стоять в повестке дня, набирала силу кооперация, появилось огромное количество ярмарок, банков, начался подъем в промышленности.

· Были достигнуты основные цели - накормить, одеть, подняться.

· И все это в короткий срок. Но в 1928 году НЭП свернули. Почему?

Свернул НЭП Сталин. Именно он не

довел ее до логического завершения. Сталин отошел от экономики и идею развития страны перевел к политике. Именно в этот период стала создаваться основа будущей драмы 37 - 38 годов: репрессии, расстрелы, формирование карательных органов, которые обеспечивали решение хозяйственных задач путем обезвреживания вредителей.

источник:istoriarusi.ru

Курс страны был взят на отказ от НЭПа и был взят курс на индустриализацию страны. Сталин не довел эту политику до логического завершения. А если бы был жив Ленин? Могло ли все быть по другому?

Ленин считал, что государство должно быть основано на демократии и законности.

Сталин же ориентировался на контроль государства во всех сферах жизни, включая семью. После смерти Ленина развернулась борьба за власть, путем уничтожения сторонников Ленина: Бухарина, Рыкова, Томского... Все эти причины стали основой свертывания политики НЭПа, как упущенной возможности развития страны в будущем.

Началась перекачка средств из крестьянских хозяйств на проведение индустриализации. Ленинские идеи сворачивались. А часть его завещания - снять Сталина с должности Генсека так и осталась не выполненной .

Уроки НЭПа актуальны и сегодня .

Этот опыт активно используется в Китае. Страна достигла грандиозного успеха в своем развитии опираясь, в том числе, на ленинские идеи построения экономики.

Один из публицистов сказал: общество должно остановить некомпетентную личность за шаг до того, как она достигнет пика своей некомпетентности". Эта фраза четко отвечает на вопрос: "А если бы был жив Ленин?".

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Спасибо автору за столь правдивую статью,с которой доморощенные сталинисты однозначно не согласятся и будут критиковать ,все равно оправдывая палача народов Сталина, устроившего своему народу геноцид!

Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти. К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве. Именно из-за этого советской власти за все годы своего правления так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ (а ведь Российская империя в 1917 году занимала 3 место по ВВП в мире, была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» почти всю Европу)!

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России и отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать властям целиком выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири.

Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы .И разве можно простить палачу народов Сталину печально известный «остров людоедов» в среднем течении Оби, где в мае – июне 1933 г. 2000 спецпоселенцев мучительно умерли от голода и людоедства из-за прекращения подвоза продуктов!

Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство, которое проводилось в форме фактически нового закрепощения крестьянства, было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Именно поэтому аббревиатуру названия большевистской партии — ВКП(б) — стали расшифровывать как «второе крепостное право большевиков». Сейчас сталинскую коллективизацию часто называют «русским Холокостом». Фактически за индустриализацию наша страна заплатила гибелью русской деревни?

Любопытно, что Бухарин не стал соглашаться с вождем еще в 1928 году, когда резко осудил сталинскую коллективизацию и индустриализацию, назвав Сталина «мелким восточным деспотом». Это фактически перечеркнуло всю карьеру Бухарина, его вытеснили со всех руководящих постов, а потом и расстреляли!

Хотя коллективизация удалась с точки зрения получения ресурсов для форсированной индустриализации,однако она же заложила мину замедленного действия под созданную на ее основе советскую социально-экономическую и общественно-политическую систему. Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима! Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, белорусов и представителей малых народов.Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.!

Возникший ценой миллионов крестьянских жизней колхозный строй не смог накормить страну и в конечном итоге рухнул с распадом советской государственности как неэффективная экономическая модель, существовавшая исключительно ради удовлетворения нужд государства и в самую последнюю очередь – интересов сельских тружеников!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

"Сталин — величайший злодей и авантюрист современности"(https://otari.mirtesen.ru/blog/43788705379/)

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!