Молитва за здравие больного человека, самая сильная

Самая сильная молитва за здравие больного человека — это молитва, произнесенная с глубокой верой, искренностью и чистосердечием.

Такая молитва работает даже на расстоянии, часто творит настоящие чудеса, порою оказываясь сильнее самых дорогостоящих медицинских препаратов.

Читать молитву за здоровье больного разрешается как в стенах храма, так и у себя дома, перед иконами святых. Просить о здравии и исцелении от болезни можно и за себя, и за своих родных и близких людей (родителей, детей, мужа, жену, других родственников и друзей). Однако перед обращением к святым с просьбой нужно обязательно удостовериться, что заболевший был крещен в церкви. Конечно, ничто и никто не запрещает молиться за здравие человека не крещенного, но в этом случае эффективность может значительно снизиться.

Помочь больному исцелиться от своей хвори может не только самый сильный молитвенный текст, но и церковный молебен за здравие. Он произносится священнослужителями в пределах богослужебного здоровья по предварительной просьбе заказчика. Заказывать молебен можно ежедневно, либо на месяц, либо на 40 дней. В любом случае, он значительно повышает шансы поверженного заболеванием человека на выздоровление.

Любая молитва — это положительный энергетический посыл, обладающей большой силой и дающий веру в излечение, надежду на светлое будущее.

Она позволяет передать больному позитивный настрой, в ходе которого состояние его здоровья начинает постепенно улучшаться, а недуг его — потихоньку отступать.

Часто течение болезни ухудшается из-за отсутствия у больного душевного равновесия — можно сказать, человек болеет душой. Молитва же о здравии, в этом случае, улучшает душевное состояние заболевшего, возвращает ему утерянный покой, помогает справиться с терзающими страхами и сомнениями.

Каким святым молиться о здоровье больного?

С молитвенными словами о здравии больного верующие чаще всего обращаются к самому Господу, к Пресвятой Богородице, к Блаженной старице Матроне Московской и к Николаю Чудотворцу.

Причина, по которой люди молятся за здравие Всевышнему и Богоматери, понятна и без разъяснения: в иерархической лестнице Высших сил они занимают самые верхние позиции. В руках Господа сосредоточена судьба всего живого на Земле, в том числе и человечества. Пресвятая Богородица, давшая этому грешному миру Спасителя, всегда являлась заступницей слабых, укрывала их своих надежным материнским крылом.

К Матронушке и Николаю Угоднику верующие обращают свои просьбы потому, что эти святые в православном христианстве являются одними из наиболее любимых и почитаемых. Ещё при земной своей жизни Блаженная Матрона и Николай Чудотворец прославились своим даром врачевания, немалому количеству людей помогли обрести чудо исцеления. Свидетельство тому — тысячи историй, записанных в церковных книгах и на православных сайтах (Матрона Московская), сохранившихся в древних рукописях, в христианских легендах и преданиях (Николай Угодник).

Самые сильные православные молитвы за здравие больного

Высшим силам об исцелении

Особенность данной молитвы в том, что в ней идет обращение не к какому-то определенному представителю Высших сил, а ко всем: к самому Господу, к Богоматери, ко всем святым и ангелам. Именно поэтому она считается одной из наиболее сильных молитв. Читать её, по возможности, лучше в стенах храма. Вместо скобок необходимо называть имя больного, которому требуется излечение от хвори. Текст следующий:

К Господу

Молитвы с просьбой об исцелении и здоровье, адресованные Господу Богу, читать следует перед иконой Спасителя, при зажженных свечах. Делать это можно как в церкви, так и у себя дома, если возможности посетить храм, в силу каких-либо причин, пока не имеется.

Первую молитву, текст которой представлен ниже, можно читать как для себя, так для своего родного или близкого человека. Словосочетания “Божья раба” можно заменить на “Божий раб”, вместо скобок называть имя захворавшего человека. Слова:

Другая молитва, обращенная к Богу, также считается одной из наиболее сильных. В ней просят о выздоровлении. Сила можно многократно увеличить, заказав в храме сорокоуст о здравии. Текст:

Пресвятой Богоматери

Первая молитва, адресованная Пресвятой Деве Марии, дает крепкое здоровье. Читать её также разрешается как в церкви, так дома, и обязательно — перед святым образом Богоматери. Молитвенные слова произносить можно для себя, для людей родных и близких. Текст:

Молитвенное правило второй молитвы о здравии, обращенной к Богородице, схоже с молитвенным правилом первой. Для произнесения этого текста обязательное условие — чтобы больной был крещенным. Желательно читать этот священный текст перед иконой Божьей Матери “Всех скорбящих радость”.

Слова:

Матроне Московской

Блаженную старицу Матрону просить о здоровье и исцелении можно с помощью универсальной молитвы, известной каждому глубоко верующему человеку. Текст её уже неоднократно мелькал на нашем сайте, но приведем его еще раз:

Существует еще одна специальная молитва, с помощью которой просят Матронушку о здоровье. Слова в ней такие:

Молитвы Блаженной Матроне также читать необходимо перед ее ликом. Только вот не в каждой церкви можно отыскать икону Матронушки. Но вы можете без труда выйти из ситуации, если купите икону с изображением святой старицы себе домой и станете молиться дома. Матрона обычно никому не отказывает в помощи, ибо дала обещание помогать людям и после своей смерти.

Для повышения эффективности Церковь рекомендует перед ее произнесением окружить себя добрыми поступками: подавать милостыню, помогать всем нуждающимся, вносить пожертвования в храм. Матрона Московская обязательно оценит ваше милосердие и великодушие.

Николаю Угоднику

Николаю Чудотворцу молятся те, кто желает избавиться от недугов и обрести здоровье. Молитва читается перед образом святого старца (как в храме, так и дома). Читать молитвенный текст разрешается и для себя, и для своих родственников и близких, вместо скобок подставляя имя больного человека. Текст:

Важно!

Обращаясь к представителям Высших сил об исцелении и здоровье, нельзя отказываться от медикаментозного лечения и всех необходимых медицинских обследований. Нужно помнить о том, что Высшие силы иногда помогают нам через других людей. Поэтому произнесение молитв и медицинское лечение должны идти параллельно, служить дополнением друг к другу, а не противостоять.

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