Почему советские женщины-снайперы были вынуждены скрывать свое "темное" прошлое

Ряды советской армии в период Великой Отечественной войны регулярно пополнялись не только мужчинами, но и женщинами. Последние не всегда служили в качестве медиков или сестер в лазаретах, очень часто женщины занимали и "мужские должности".

Так, в составе советской армии служили многие женщины-снайперы. Если женщина демонстрировала высокие показатели норм ГТО по стрельбе, успешно прошла соответствующее обучение, то ее отправляли на фронт, где наравне с мужчинами она воевала за интересы Родины.

Если в современное время женщины регулярно демонстрируют свои военные награды, а во многих странах мира женщины входят в состав регулярных армий на постоянной основе, и в обществе это поощряется, то в СССР большинство снайперов старались скрыть свое прошлое. Рассказывать о войне такие женщины не любили, а если и заходила речь о работе на фронте, то они скрывали, где именно были задействованы.

Награждались женщины точно так же, как и мужчины, но в отличие от советских солдат свои медали и ордена женщины предпочитали прятать, или демонстрировать только самым близким людям, причем преимущественно награды показывали матерям, и скрывали от отцов.

Менталитет советского общества воспринимал женщину как источник света, добра и терпимости, а такая профессия как снайпер не соответствовала этим качествам.

Уничтожение людей не имело ничего общего с добром и милосердием, и если для мужчин это считалось естественным, то для женщин такая деятельность воспринималась как противоречащая природе.

Мужчины опасались снайперов, часто относились к ним предвзято, и очень редко старались связывать с такими женщинами свою судьбу. Они считали, что подобная работа в долгие годы войны оставила неизгладимый отпечаток на женской психике, что в последующем может негативно сказаться на семейной жизни.

Те женщины, которые равнодушно относились к созданию семьи и считали это не главной целью в своей жизни, открыто рассказывали о военной службе и своих подвигах. Но женщины, в планах которых семья занимала главное место, умалчивали о подобном прошлом, старались как можно быстрее проработать возникшие психологические проблемы, и вернуться к мирной жизни, не вспоминая тяжелых военных лет.

В снайперском деле многие женщины превосходили мужчин, чему способствовала аккуратность, терпение и мелкая моторика. И это тоже являлось причиной замалчивания собственных подвигов. Женщины не хотели, чтобы мужчины переставали чувствовать себя героями, если их военные достижения превышали мужские подвиги.

В современное время такие предубеждения отсутствуют, и женщины давно являются открытыми участницами многих войн, гордятся своими наградами, и ведут активную открытую деятельность на фронте.

Но в советское время отношение к женщинам военнослужащим было совершенно другим, и по этой причине многие женщины смогли рассказать об участии в военных действиях и своих подвигах открыто только через много лет после окончания войны, когда в обществе отношение к ним хоть незначительно, но изменилось.

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