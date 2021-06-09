Куда несёт нас рок событий... 3 случайности, изменившие ход мировой истории

Как часто мы досадуем на так некстати помешавшие случайности, а порой, наоборот, радуемся нечаянно выпавшей на нашу долю удаче. Да, случайности существуют, и их роль в нашей жизни огромна. Но она ничуть не меньше в масштабах истории человечества. Не верите? Готовы привести вам как минимум три подобных примера и удивиться вместе с вами, насколько порой ход событий — непредсказуемая штука.

С чаем шутки плохи

Британская Ост-Индская компания, которая как раз торговлей чая и занималась, в конце XVIII века была практически банкротом. А причина была в том, что в казну полагалось платить налог величиной с четверть стоимости чая при ввозе в страну. Естественно, при таком раскладе ни о какой конкуренции с более бюджетным чаем из Голландии речь и не шла. Правда, он доставлялся контрабандой, но кого это волновало.

Британский парламент решил помочь компании и отменил грабительский налог, а вместо этого ввел пошлину для американских колоний. Стоит ли говорить, насколько сильное возмущение эта мера вызвала среди американцев? Гордо ответив, что налогами их могут облагать лишь те представители парламента, которых они выбрали сами, и не ограничиваясь словами, они подтвердили свое несогласие конкретным деянием, которое позже стало известно как «Бостонское чаепитие».

И такому необычному названию была вполне объективная причина. Действительно, 16 декабря 1773 года колонисты тайно прокрались на суда, принадлежавшие британцам и торжествующе выбросили за борт абсолютно весь чай, который смогли найти. Оскорбившись такой наглостью, Британия ввела в ответ войска. Именно так началась та самая Война за независимость.



Раскрашенная гравюра «Бостонское чаепитие», 1789 год. Купер

От ранения до озарения

Вера — предмет, не подходящий для критики или для шуток, то личное дело каждого. Но очень интересно, как порой совершенно атеистически настроенный человек не только становится верующим, но и приходит к такому жизненному выбору очень необычным образом. В XVI веке некий житель Испании Игнатий де Лойола был в числе воинов, обороняющих город Памполону. Он был тяжело ранен и перенес несколько достаточно сложных операций.

После этого отважный защитник оказался вынужден много отдыхать, согласно советам врачей. Чтобы хоть как-то избавиться от гнетущей его скуки, Игнатий попросил принести ему книги для чтения, например, какие-нибудь рыцарские романы. Однако в библиотеке нашлись лишь книги религиозного содержания. Прочитав ряд таких трудов, Игнатий был поражен их содержанием и обрел самую что ни на есть глубокую веру. Настолько, что решил заняться религиозной деятельностью и даже основал всемирно известный орден иезуитов. Так что не был бы он ранен, вряд ли орден вообще появился бы на свете.



Так Игнатий де Лойола выглядел до начала своего религиозного пути







А так после

Неправильная карта

Сегодня даже любому школьнику известен совершенно уникальный переход полководца Александра Суворова через Альпы, ставший просто легендарным событием в военной истории. Напомним, что такой экзотический путь российским военным косвенно пришлось проделать по приказу императора Павла I. Он желал помочь жителям Мальты, которых захватили французы.

Одним из военных отрядов, призванных на помощь мальтийцев командовал как раз Александр Суворов, второй возглавлял его тезка — Александр Римский-Корсаков. Два полководца должны были выйти из Италии и Швейцарии, чтобы позже оказаться в Цюрихе и объединить свои силы для совместной атаки неприятеля. Суворову подполковником австрийского штаба был предложен маршрут через Альпы, заинтересовавший его. Да вот беда, точность карты оставляла желать лучшего. Великий полководец, ориентируясь по ней, основательно сбился с намеченного им пути, а Римского-Корсакова так и вовсе разбили. И именно из-за этой неточной карты Франция продолжала свое противостояние еще долгие годы, не будучи во время наголову разбита.





«Переход Суворова через Альпы», 1899 год. Василий Суриков