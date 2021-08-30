Дуэйн Джонсон является одним из самых известных рестлеров, ставших актёрами. Он широко известен как борец WWA "Скала", но знаете ли вы, как начиналась его карьера?



Джонсон не только актёр, но и талантливый человек, а также предприниматель. Он оказал влияние на жизнь многих людей по всему миру, и не только посредством телевидения, но и через благотворительность и волонтёрство.



Вот 28 интересных фактов про Дуэйна Джонсона.









1. Дуэйн Дуглас Джонсон (Dwayne Douglas Johnson) родился 2 мая 1972 года в городе Хэйворд, штат Калифорния, США.



2. Часть своего детства Джонсон провёл в Новой Зеландии вместе с семьёй своей матери. Он учился в начальной школе Ричмонд-Роуд (Richmond Road) в районе Грей-Линн (Grey Lynn).



3. Он признаётся, что до 17 лет его неоднократно арестовывали за воровство и драки.











4. Рост Дуэйна Джонсона составляет 6 футов 5 дюймов (196 см). Когда он учился в старшей школе, он был ростом 6 футов 4 дюйма (193 см) и весил 225 фунтов (102 кг). Многие его одноклассники думали, что он — полицейский под прикрытием.



5. Джонсон родился в семье борцов: его отец и дедушка были профессиональными рестлерами, а его бабушка была пионером полинезийского профессионального рестлинга.



6. Изначально Джонсон хотел работать в ФБР, поэтому изучал криминологию в университете в Майами, Флорида.



16. Джонсон любит играть на гитаре, а в 2010 году он сказал в шоу The Tonight Show, что Вилли Нельсон, известный кантри-певец, подарил ему гитару на день рождения.



17. В 2012 году Джонсон основал собственную продюсерскую компанию Seven Bucks Productions ("Семь баксов продакшнс"). Именно столько денег было у Джонсона в кошельке, когда его исключили из Канадской футбольной лиги.



18. В 2013 году журнал Forbes поместил его на 25-е место в списке 100 самых влиятельных знаменитостей.



19. В 2015 году Джонсон перечислил 1500 долларов краудфандинговой платформе GoFundMe на оплату операции брошенной собаке.



20. В 2015 году Дуэйн Джонсон установил мировой рекорд Гиннесса за наибольшее количество селфи, сделанных за 3 минуты.







21. В 2015 году Джонсон усыновил двух французских бульдогов, которые были братьями, и назвал их Хоббс и Брут.



22. Дублёром Джонсона является его дальний родственник Таноай Рид (Tanoai Reed), работающий вместе с ним уже более 15 лет. Они связаны через своих прапрадедушек.



23. В 2017 году Джонсон раскрыл, что персонаж Мауи в фильме "Моана" был основан на его дедушке. Помимо того, что Джонсон озвучивал Мауи, он оказал некоторое влияние на дизайн персонажа, вдохновлявшись своим дедушкой, который был легендарным самоанским рестлером.



24. Джонсон любит рыбалку. Среди многих хобби рыбалка — это одно из его любимых времяпрепровождений. В интервью 2017 года он сказал, что выращивает собственных окуней на своей ферме.



25. После наводнения на Гавайях в 2018 году Дуэйн помог некоммерческой организации "Малама Кауаи" (Malama Kauai) устранить повреждения, нанесённые стихией.



26. В 2019 году Джонсон был удостоен награды журнала Time "100 самых влиятельных людей мира".



27. В 2019 году Джонсон стал ведущим серии соревнований NBC под названием "Игры титанов" (The Titan Games).



28. По состоянию на 2020 год чистый капитал Дуэйна Джонсона оценивается в 280 миллионов долларов. Источник : https://spletnik.temaretik.com/2292358212945447777/ Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Жуков—сталинский мясник(https://otari.mirtesen.ru/blog/43456369299/) Василий Сталин: как воевал и сколько на самом деле сбил немецких самолётов «сын Вождя»? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43552529799/) Василий Чапаев: из-за чего предок комдива получил такую фамилию (https://otari.mirtesen.ru/blog/43564374492/)

7. Впервые Джонсон появился в WWE в 1996 году под именем Рокки Майвиа (Rocky Maivia). Этот псевдоним был сочетанием имени его отца (Рокки) и фамилии его матери (Майвиа).8. Он получил травму колена и не мог драться до 1997 года, после чего на первом же выступлении вышел под своим новым именем "Скала" (The Rock).9. Джонсон появился в одном из эпизодов фильма "Звёздный путь: Вояджер" в 2000 году, сыграв инопланетного гладиатора.10. В 2002 году во время съёмок "Короля скорпионов" Джонсон случайно ударил своего коллегу по съёмочной площадке Майкла Кларка Дункана, играя сцену боя. Локоть Джонсона так сильно стукнул о подбородок Дункана, что вырубил его.11. Вы видели его татуировку? В 2003 году Джонсон сделал татуировку, которая простирается от груди до левой руки. Татуировка основывается на традиционном полинезийском тату-стиле самоанской культуры.12. На создание татуировки Джонсона ушло 60 часов. Она рассказывает историю его семьи и происхождение, поскольку он — наполовину самоанец.13. Джонсон был вторым актёром, которого выбрали на роль Вилли Вонка в фильме "Чарли и шоколадная фабрика" Тима Бертона.14. В 2006 году был основан фонд Дуэйна Джонсона. Этот благотворительный фонд работает с неизлечимо больными детьми и неблагополучными детьми.15. В 2007 году Дуэйн Джонсон попал в Книгу рекордов Гиннесса как актёр, получивший наивысший гонорар за свою первую главную роль. Этим фильмом был фильм 2001 года "Мумия возвращается". За участие в нём актёру заплатили 5,5 млн долларов.