Как Пётр I планировал прорубить окно в Индию

К тому времени, как Пётр Первый водрузился на царствование, государства Западной Европы, имея более развитый флот, успели колонизировать почти все известные заморские земли.

Однако деятельного царя это не смутило – он решил снарядить экспедицию на Мадагаскар, чтобы сделать остров зоной российского влияния. Целью такого манёвра была Индия – страна с богатейшими ресурсами, которые влекли к себе в тот период все крупные морские державы.

Кто первый, или зачем русские наперегонки со шведами плыли к Мадагаскару

Карта острова Мадагаскар. Создана между 1702 и 1707 г.

Мадагаскар – остров в юго-восточной части Африки, который стал известен в 16 веке благодаря португальским мореплавателям. Позже он попал под власть французам, а к началу 18 века Мадагаскаром завладели корсары, контролировавшие торговые пути в Индию из Европы и обратно. Слабые попытки англичан, французов и голландцев бороться с пиратами, организуя для этого карательные экспедиции, заканчивались ничем.

В 1721 году Швеция, проиграв Северную войну и надеясь на новые источники дохода, решила заключить с мадагаскарскими пиратами взаимовыгодный союз. Но уже в процессе подготовки экспедиции, главой которой должен был стать вице-адмирал Даниэль Вильстер, обнаружилось, что бюджет настолько истощён, что его не хватит и на половину снаряжения и продовольствия для похода.

Между тем несостоявшийся начальник экспедиции Вильстер, видя плачевное положение дел в стане шведов, прибыл в Петербург. Попав на приём к Петру I под предлогом важного государственного дела, он раскрыл планы Швеции, предложив русскому царю воплотить их в жизнь. Описывая корсарский остров, пронырливый морской офицер называл его Мадагаскарским королевством, намекая, что договор с пиратами реально заключить мирным путём, без военного давления.

В действительности же королевством прозвали остров сами пираты, организуя жизнь в своих поселениях на свободных началах, без какой-либо государственной структуры.

Как готовилась мадагаскарская экспедиция русского царя

На подготовку мадагаскарской экспедиции из казны тайно выделили 3000 рублей золотом.

Пётр настолько загорелся предложенной идеей, что, не мешкая, начал подготовку к экспедиции. Памятуя о раскрытых планах шведов, и не желая такой же участи, царь засекретил все приготовления к походу, в первую очередь от Даниэля Вильстера. Последнего от греха подальше сослали в крепость Рогервик, где тот находился практически в положении узника до самого отплытия в качестве руководителя операции.

Между тем, втайне от Коллегии иностранных дел и Адмиралтейства, в штабе командующего флотом была разработана стратегия экспедиции. На неё царь распорядился, соблюдая такую же секретность, выделить из казны три тысячи золотых рублей. В документах, связанных с мадагаскарским походом, не встречался даже намёк на пункт конечного назначения – вместо него фигурировала расплывчатая фраза «следовать в заданное вам место».

Два военных судна – 32-пушечные фрегаты, участвовавших в экспедиции, отправлялись под торговым флагом. Однако из-за невозможности скрыть истинное предназначение кораблей, маршрут для них наметили не через Английский канал (он же пролив Ла-Манш), а в обход – вокруг британских островов. При отплытии, капитаны судов получили запечатанные секретные предписания, вскрыть которые они обязались только после выхода в Северное море. Благодаря такой скрытности, удалось избежать огласки о подготовке, цели и конечном пункте экспедиции: до отплытия кораблей о ней так и не узнал ни один иностранный подданный.

Как Пётр I был готов вступить в союз с пиратами, чтобы прорубить окно в Индию и получить доступ к её сказочным богатствам

Пират Генри Эвери, сопровождаемый рабом.

Пётр Первый планировал, что, прибыв на остров, Даниэль Вильстер передаст послание царя «мадагаскарскому владыке», после чего установит с пиратской властью дипломатические и торговые отношения. Также царь надеялся на организацию в будущем посольства Мадагаскара в российском Петербурге. Закончив дела на острове, Вильстер должен был отплыть в Индию, чтобы установить аналогичные отношения с империей Великих Моголов.

Насильственная колонизация не предусматривалась ни в том, ни в другом случае – все строилось на договорах мирного характера. Мадагаскар планировалось использовать в качестве перевалочного пункта по пути в Бенгалию, как в старину называли Индию. Сама же Индия представляла объект, где было выгодно закупать разнообразный товар ввиду очень недорогих цен.

Почему Мадагаскарская эпопея Петра I не была реализована

Пётр I так и не смог реализовать свои планы.

Отплытие кораблей «Амстердам-Галей» и «Декронделивде», на борту которых находилось в общей сложности 400 человек, состоялось 21 декабря 1723 года. Однако, благополучно отправившись с пристани, суда, не добравшись даже до королевства Дании, попали в сильный шторм. В результате один из фрегатов получил пробоину, а другой потерял остойчивость – способность возвращаться из состояния крена в положение равновесия. Продолжать путь с такими проблемами не представлялось возможным, а потому фрегаты просто вернулись в свой порт.

Неудача не отбила у Петра Первого охоту попасть на Чёрный континент – он начал новую, более тщательную и продуманную подготовку ко второй экспедиции. Однако довести задуманное до конца помешала смерть императора, после чего на проекте поставили крест. Впрочем, даже если бы планы Петра и воплотились в реальность, устанавливать дипломатические отношения на Мадагаскаре было уже не с кем – в скором времени, в результате успешной военной операции англичан, корсары утратили контроль над островом.

Впоследствии, крах мадагаскарской экспедиции русский историк военно-морского флота Феодосий Веселаго объяснял несколькими причинами. Среди них: отсутствие опыта океанической навигации моряков – особенно в условиях штормовой непогоды; недостаток выделенных финансовых средств на саму подготовку операции; слабая техническая оснащённость кораблей из-за юности российского флота.

Хотя с последним пунктом соглашались не все современники Феодосия Фёдоровича, утверждая, что в годы перед кончиной Петра Первого, русский флот уже стоял вровень с лучшими в Европе. К тому же на морской службе у царя состояло немало опытных иностранцев, которые знаниями и практикой помогли поднять российский флот до существующих в то время мировых стандартов.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Загадка "Списка Шелдона": искать пришельцев опасно для жизни? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43597333799/)

«Запад не хочет войны с Россией»: почему Украину не принимают в НАТО (https://otari.mirtesen.ru/blog/43071331558/)

Кто отравил российского дипломата Виталия Чуркина? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43557730017/)