19 самых забавных заблуждений и мифов о разных странах

О разных странах по всему миру существует столько разнообразных заблуждений и создано столько мифов! Иногда бывает сложно разобраться, где заканчивается правда и начинается выдумка. Некоторые предрассудки рождаются из особенностей культуры, происхождение других бывает сложно даже объяснить. Недавно был задан вопрос об этом на одной интернет-платформе. Комментарии пользователей доказали, что несмотря на все достижения цифровой эпохи, у многих людей до сих пор есть весьма дикие и очень неправильные представления о многих странах. Самые нелепые из них далее в обзоре.

1. Румыния

Киношный граф Дракула - всего лишь вымысел. Жаль, наверное.

«В это сложно поверить здравомыслящему человеку, но очень многие люди всерьёз думают, что у нас есть вампиры», - написала одна девушка. «Но за 700 лет своей жизни здесь я ни одного не видела. Я спросила своих друзей, которые живут вместе со мной в замке. Они тоже никого не видели, а они здесь дольше меня», - шутливо добавила она.

2. Ирландия

Они стремятся стать первыми!

«Очень обидно, что все считают ирландцев самыми большими пьяницами в мире. Это очень подло и совсем не соответствует истине! Ведь мы занимаем по пьянству всего лишь второе место.

3. Великобритания

От всей души надеемся в следующем году стать первыми!» - рассказал один ирландец.

Страшно поверить, что есть британцы, которые не пьют чай!

«Все люди думают, что британцы — это либо чопорные ботаники, либо футбольные хулиганы. Между этими социальными группами целый мир! Некоторые из нас даже не любят футбол. Один из моих друзей ДАЖЕ НЕ ПЬЁТ ЧАЙ! Не уверен, почему он до сих пор мой друг, если честно», - так писали англичане.

4. Австралия

Диких животных на самом деле довольно тяжело встретить.

«Я — австралиец. Все думают, что жизнь здесь чертовски опасна. Стоит тебе только высунуть нос за дверь своего дома и тебя тут же атакует дикая кошка, собака, змея или на худой конец ядовитый паук. Конечно, не буду отвечать за вашу безопасность в том случае, если вы встретив указанное животное захотите ткнуть его палкой, к примеру. В ином случае будет всё в порядке. Агрессивные ехидны, пауки-дервиши, морские крокодилы и медведи не живут в пригородах. Вам нужно зайти в кусты, чтобы увидеть простую ящерицу. Правда и она сбежит, как только услышит ваши шаги или звук проезжающего мимо автомобиля».

5. Япония

Выглядит на самом деле впечатляюще.

«Эта страна просто невероятно эффективна и футуристична... Так думают о моей стране. Мне смешно, когда слышу нечто подобное. Да, всё настолько футуристично, что я даже не могу оплачивать свои счета онлайн. Если же я захочу настроить автоматическую оплату счёта, мне нужно запросить форму по почте, заполнить её и затем лично отнести в банк. Не говоря уже о том, что я должен отправлять все свои ежемесячные отчёты по факсу».

6. США

Так почему-то представляют американцев.

Об Америке высказались с иронией: «Не все мы являемся толстяками, одетыми в футболки с американским флагом Old Navy и шорты цвета хаки. Только 60% из нас».

7. Шотландия

«Ну и ладно, мы все запойные алкоголики, ненавидящие англичан и бегаем среди холмов в наших «юбках», крича «СВОБОДА», - писали шотландцы.

Были такие.

8. Голландия

Об этой стране один пользователь пошутил так: «Согласно популярному мнению, я должен быть фермером, который курит травку, разводит тюльпаны и живёт на ветряной мельнице. Догадайтесь, откуда я?»

Идиллия. Жаль, что это не так.

9. Кения

Да, есть там отличные бегуны.

«Все думают, что кенийцы умеют хорошо бегать на длинные дистанции, живут в хижинах, не говорят по-английски и разводят диких животных. Развенчаю всё по очереди. Отлично бегают лишь парни из одного племени, называемого календжинами, что составляет около 15% населения. Далее, Кения по-прежнему является развивающейся бедной страной, но в ней много современной архитектуры. Затем, страна занимает 18 место из 100 в рейтинге владения английским языком. И наконец: вы можете подать заявку на получение специального разрешения, чтобы завести, к примеру рысь. Охрана дикой природы — дело серьёзное. Совсем не факт, что разрешение вы получите. Потом же Служба охраны дикой природы Кении будет проводить регулярные визиты, чтобы убедиться, что животное содержится в подобающих условиях».

10. Чехия

Уже давно не Чехословакия.

«Это не совсем миф, но по сей день довольно приличное количество людей всё ещё думает, что Чехословакия существует. Мы разделились в 1993 году... Мы уже Чехия, а не Чехословакия».

11. Нигерия

Как-то так.

«Коротко: не все здесь обманывают людей и принцев тут не так много».

12. Сингапур

Сингапур - это не Китай.

Сингапурец высказался серьёзно: «Нет, мы не часть Китая. Мы даже не находимся в одном регионе. Да, 60% населения составляют этнические китайцы, но это не делает нас частью Китая, как и США - частью Великобритании. На самом деле существует проблема расизма в отношении китайцев с материковой части, поскольку местные жители не склонны видеть в них «настоящих» сингапурцев. Это усугубляется тем фактом, что многие китайцы с материковой части страны довольно про-китайские (нарушения прав человека и всё такое), в то время как местные китайцы не очень любят Китай. В культурном отношении мы ближе к Тайваню.

Ходить голым в собственном доме - не противозаконно. Просто эта проблема родилась из-за того, что 90% населения живут в государственных квартирах. Были времена, когда извращенцы любили демонстрировать свои прелести у окна. Так и появился подобный закон.

Жевать жевательную резинку можно. Привозить и продавать тоже. Просто часто бывало такое, что хулиганы буквально заклеивали ею двери поездов и это было проблемой. Правительство мирилось с этим несколько месяцев, а потом сказало, что хватит.

Правительство больше не штрафует людей за каждый мелкий проступок. Раньше так и было, но за последние два десятилетия правоприменение стало мягким. На практике, это к сожалению означает, что там, где раньше был порядок, сейчас кучи мусора. Тем не менее, возможно, вам не захочется мусорить или плевать прямо на глазах у полицейских».

13. Бельгия

Во всём виноват Эркюль Пуаро.

Бельгиец написал: «Люди обычно считают, что если вы из Бельгии, вы обязательно говорите по-французски. Хотя большая часть страны и является франкоязычной, большинство населения - фламандцы (говорящие по-голландски). Я виню в этом заблуждении в основном три фактора:

- люди, в основном приезжают в Брюссель (который является двуязычным, но в нём франкоязычное большинство),

- американцы, в основном, находились во франкоязычной части страны во время Второй мировой войны,

- Эркюль Пуаро».

14. Германия

Германия.

«У нас нет чувства юмора и мы живём только для того, чтобы работать... Кроме того, у всех немцев есть некие секретные знания о Второй мировой войне, которыми они хотели бы поделиться с другими. Меня часто об этом спрашивали, когда я жил в Лондоне. Как мне ответить на подобный вопрос, если даже моих родителей не было на свете в то время? Я всё знаю точно так же, как и вы — из уроков истории», - досадливо написал один немец.

Немцы не являются обладателями неких сакральных знаний о Второй мировой.

15. Африка

Не вся Африка такая.

«Несмотря на все достижения современной цивилизации и общедоступность образования, многие думают, что Африка - это страна. Я живу в ЮАР. Огромное количество людей до сих пор верит, что у нас есть дикие животные, бродящие вокруг, люди, живущие в хижинах и так далее. Это действительно происходит в определённых частях Африки, но я живу в пригороде Кейптауна, у нас Интернет лучше, чем в некоторых странах первого мира».

16. Россия

Откуда взялся этот миф?

«О России сложено так много небылиц, что сложно выбрать что-то одно. Самое главное: здесь не все постоянно пьяны от водки, играют на балалайке, сидя в ушанке, подмигивая бродящим вокруг медведям. Да, проблема с алкоголизмом есть. А в какой стране не подобных проблем? Я никогда не видел медведя и не знаю ни одного человека, играющего на балалайке. Мы совсем не злые. Мы, как и все, люди с эмоциями. Ушанки — это очень классные и тёплые шапки на самом деле. Их носят некоторые люди, но далеко не все. Есть люди, которые живут бедно. Опять же, а где их нет? Все достижения современной цивилизации общедоступны», - написала россиянка.

17. Швеция

Швеция.

«Самое распространённое мнение, что Швеция — это просто социалистический рай. На самом деле это никакой не социализм и совсем не рай. Хоть жизнь в этой стране довольно приятная, если не считать погоды», - пишут шведы.

18. Бразилия

Бразилия.

«Бразилия по мнению многих людей — это огромные тропические джунгли, в которых живут люди, говорящие по-испански. На самом деле тут есть и довольно крупные города и обособленные поселения. Например, Сан-Паулу - это огромный разросшийся мегаполис с таким же количеством жителей, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес вместе взятые. В некоторых южных районах страны бывает снег. Кроме этого, мы были португальской колонией, поэтому говорим по-португальски».

19. Египет

Египетские пирамиды.

«Я американец, но какое-то время жил в Египте. Невероятно, но большое количество моих взрослых знакомых всерьёз интересовались у меня, жил ли я в пирамиде...», - написал один молодой человек о Египте.

Источник : https://turizm.mirvokrugnas.com/2455207998684924367/

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