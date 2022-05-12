Клещи: почему они на самом деле не относятся к насекомым

Многие уверены в том, что клещи – это насекомые. Но на самом деле клещи относятся к животным. Хотя перепутать действительно просто. Однако есть верный способ для того, чтобы легко отличить животное от насекомого.

Микроскопические размеры

Многие считают, что клещи относятся к классу насекомых. Большинство людей в первую очередь смущают размеры клещей. Кажется, что клещи слишком малы для того, чтобы называться животными. Действительно, размеры некоторых клещей едва достигают 0,1 мм. А, к примеру, размер самки собачьего клеща обычно не превышает 0,5 мм. Впрочем, после кровососания тело самки может «раздуться» до 1 см.

Однако в судьбе клещей размеры играют двоякую роль. С одной стороны, благодаря малым размерам, клещи остановились на более низком эволюционном уровне. Но в то же время именно поэтому клещи распространились буквально повсюду: они обитают в воде, почве, пещерах, птичьих гнездах, паразитируют на других животных, человеке и растениях. Сегодня известно около 50 тысяч видов клещей, но считается, что это всего лишь 5-10 % от их истинного количества.

Образ жизни и питание

Вообще паразитизм получил очень широкое распространение среди клещей, и по своеобразию его форм эти животные превзошли даже насекомых. Малые размеры и тут сыграли решающую роль. Наряду с наружными паразитами, сосущими кровь животных или сок растений, возникли такие своеобразные микроскопические формы, как, например, чесоточные зудни, которые «просверливают» ходы в коже человека и животных, вызывая нестерпимый зуд.

Впрочем, самыми опасными считаются кровососущие клещи. Так как в этом клещи похожи на комаров, некоторые и относят их к насекомым. Причем, во многих случаях, как и у комаров, кровь сосут только самки клещей, которым это необходимо для откладывания яиц. Такой образ жизни, как указано в руководстве «Дерматовенерология» под редакцией Ю. К. Скрипкина, Ю. С. Бутова и О. Л. Иванова, к примеру, ведет крысиный клещ, способный вызывать крысиный клещевой дерматит.

Особенности строения

Беспозвоночных животных, к которым и относятся клещи, не так-то просто отличить от насекомых. Беспозвоночные не имеют внутреннего скелета. Тела их мягкие и гибкие либо защищены твердым внешним покровом, то есть своеобразным внешним скелетом. Примечательно, что тело насекомого также покрыто снаружи более или менее плотной кутикулой, которая играет роль наружного скелета и обычно образует панцирь. Поэтому перепутать клеща с насекомым легко.

Однако Наталья Королева, Елена Макаревич и Татьяна Шевырева, авторы учебника «Естествознание. Животные», предлагают простой способ, заключающийся в подсчете ног. Как утверждается в издании, у любого насекомого всегда 6 ног. У паука и скорпиона – 8 ног. У рака, краба, креветки – 10 ног. Клещ же по количеству ног стоит в одном ряду с пауком и скорпионом, то есть имеет 4 пары ног. Это еще один нюанс, доказывающий, что клещи все-таки животные.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Дорогой ты мой!В научном смысле к животным можно отнести все виды живых организмов , кроме человека!Так что насекомые тоже фактически животные!

Клещи относятся к классу паукообразных и составляют более половины их видового разнообразия. По разным систематикам клещей выделяют в ранге отряда или подкласса. По научной классификации паукообразные и насекомые относятся к членистоногим – тип первичноротых животных.

Для них характерно схожее строение: их тело разделено на сегменты и покрыто хитиновой оболочкой, а по бокам имеются симметрично расположенные конечности. Но на этом их сходство заканчивается.

Существенное отличие клещей, как и пауков, от насекомых заключается в отсутствии у них усиков, место которых занимают ротовые придатки – хелицеры. Кроме того, есть разница и в строении тел. У насекомых выделяют 3 отдельные части: голову, грудь и брюшко. У клещей и пауков же всего 2 сегмента, поскольку голова и грудь объединены в одну часть тела. Также не совпадает количество ножек, у клещей и пауков их всегда 8, у внасекомых – только 6. И это ещё не все.



Еще одно интересное отличие паукообразных от насекомых заключается в процессе питания, поскольку из-за особенностей ротового аппарата они просто не способны пережевывать пищу.



С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !





А вы знали об этом?

Самое сухое место на Земле находится в Антарктиде. Это место называется Сухие долины, и оно не видело никаких дождей почти 2 миллиона лет. Чистый прирост воды в этом регионе равен нулю. Озеро Бонни в Сухих долинах постоянно покрыто льдом толщиной от 3 до 5 метров, а вокруг этого озера обнаружены мумифицированные тела тюленей. Коровы повсеместно известны как мирные домашние животные. Поэтому такие слова, как «агрессивный» или «смертоносный зверь», используются для обозначения тигров, быков, крокодилов или акул, но никогда для коров. Однако данные показывают, что каждый год людей, убитых коровами, гораздо больше, чем убитых акулами. В июле 2006 года акулы напали на 5 человек за 12 дней, и четверо из них погибли. В 2009 году такое же количество людей было убито коровами только в Великобритании.Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43020728578/ ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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