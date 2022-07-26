Какие иконы поставить в доме: защита жилища

Присутствие святых изображений в жилище дисциплинирует каждого хозяина, заставляя его чаще обращаться к Богу.

Даже если владелец квартиры или дома не считает себя слишком ревностным христианином, случайный взгляд, брошенный на стену с иконой, поневоле заставляет остепениться и пересмотреть свои желания.

Какие иконы должны быть в доме?

Самые главные святыни

В своих молитвах верующие обращаются чаще всего к Иисусу Христу и Богородице. Поэтому имеет смысл изображения с Сыном Божиим и Девой Марией иметь в обязательном порядке. Такие обереги необходимы в каждом доме или квартире.

Иконы в доме

Размещать их следует в такой комнате, в которой чаще всего человек бывает в одиночестве. К примеру, в спальне. Тогда вы поневоле будете начинать и заканчивать свой день с обращения к святым заступникам. Это дисциплинирует мысли, приносит успокоение в душах и умах верующих.

Совет. Следует иметь образ Божьей матери в детской комнате, словно отдавая под защиту высших сил любимое чадо. Дева Мария стала образцом материнской любви к единственному своему сыну, к ней чаще всего обращаются родители больных деток.

Не меньшим почетом среди верующих пользуется изображение Матроны Московской. Канонизированная церковью женщина еще при жизни славилась даром предвидения и способностью помогать больным.

Считается, что молитва с обращенными к ней словами просьбы о здоровье помогает при различных болезнях.

Важно, чтобы над иконами и рядом с ними не было вещей, мешающих духовной сущности благополучно выполнять свои защитные функции:

фотографий родственников, как живых, так и покинувших этот мир;

плакатов с изображениями знаменитостей в мире шоу-бизнеса;

культовых предметов различных языческих обрядов;

охотничьих трофеев и коллекций холодного оружия и прочее.

Наивное дитя, мало искушенное в вопросах светских соблазнов также будет по-своему обращаться к Боженьке, тем самым прося у образа защиту и помощь в решении собственных, юношеских проблем.

Мирликийский чудотворец