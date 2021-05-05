«Прощай, немытая Россия»: какие русофобские цитаты известных личностей на самом деле подделка

Всем пользователям сети Интернет хорошо известен феномен ложных цитат, приписываемых известным историческим личностям, актерам, деятелям искусства. Только уже разоблаченных с подробным разбором лживых, явно русофобских цитат различных политических и культурных деятелей можно насчитать больше десятка.

В отличие от огромного объема вполне реальных русофобских высказываний различных иностранных деятелей, отечественных радикальных либералов и политиков, цитаты, приписываемые известным и уважаемым людям, поэтам, литераторам, деятелям искусства, политикам, более опасны. Они якобы исходят от неангажированных личностей и могут всерьез запасть кому-то из поклонников творчества или сторонников этих людей в душу.

«Выбирают самого лживого предводителя»

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, известнейший русский писатель и журналист XIX века и без всяких «ложных» цитат был ярым критиком пороков государственного строя, а также российского общества. Его произведения, содержащиеся в них едкие образы и цитаты, его настоящие высказывания критического характера известны многим, как и его оппозиционный настрой.

Видимо, поэтому Салтыков-Щедрин и стал одной из главных жертв приписывания авторства различных русофобских цитат.

Так, широко распространилось якобы принадлежащая ему цитата: «Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают, грабят, насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время их церковь провозглашает его святым».

Салтыков-Щедрин хоть и был злым и циничным критиком, но жестоким пропагандистом его вряд ли можно назвать. Тем более, что при изучении творческого наследия писателя такой цитаты исследователи не обнаружили. Внимательные энтузиасты и специалисты, сумели отыскать источник, где эта цитата впервые прозвучала.

Это случилось в эфире радио «Свобода» 25 февраля 2005 года. Один из слушателей, дозвонившись в студию, произнес пространную речь и «процитировал» мысль и сослался на Щедрина. Неизвестно, чем руководствовался слушатель, однако, те, кто растиражировал это лживое высказывание, как минимум продемонстрировали явную недобросовестность.

«Пьют и воруют»

Другая, куда более известная цитата Салтыкова-Щедрина, ставшая почти историческим «мемом», также ему не принадлежит.

Речь идет о знаменитом высказывании: «Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: пьют и ворую». Эта цитата произносится всеми и повсюду, даже вполне патриотичными гражданами, недовольными положением дел в Отечестве.