Иерусалимская икона Божией Матери, по преданию, была написана в 15-й год по Вознесении Господнем (48 г. н.э.), в Гефсимании, и была первой из 70 икон Богородицы, созданных святым Евангелистом Лукой. Предназначалась икона для иерусалимской общины. По некоторым свидетельствам, именно этот образ, находившийся некогда в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, явился той чудотворной иконой Богородицы, от которой изшел глас к преподобной Марии Египетской, обративший ее от греховного пути.

В 463 году, при византийском императоре Льве Великом (457—474) Иерусалимская икона была перенесена в Константинополь и помещена в храме Богоматери, именуемом «Пигий», (греч. «Источник»). При императоре Ираклии (575—641), когда на Константинополь напали скифы, по всенародной молитве перед Иерусалимской иконой, произошло чудо избавления города и он не был взят. В память об этом образ перенесли в один из главных храмов Византии — Влахернскую церковь, где он и оставался в течение почти трех столетий, до царствования Льва VI Философа.

В 988 году, Иерусалимская икона была перенесена в крымский город Херсон, или Корсунь, и передана в дар великому равноапостольному князю Владимиру, покорившему этот город и крестившемуся в нем.

Князь Владимир взял икону в Киев. Но не долго хранился чудотворный образ в Киевском княжестве. Когда святое крещение и обращение в христианство приняли в Новгороде, князь Владимир даровал сей образ новгородцам.

Более 400 лет образ Богородицы пребывал в Софийском соборе Великого Новгорода. Его почитанием здесь обусловлена особая любовь к Иерусалимской иконе во многих градах и весях Русского Севера.

В 1571 году царь Иоанн Грозный перенес икону в Московский Успенский собор. Икона была помещена среди других святынь, покровительствовавших прежним удельным княжествам. Окруженная всеобщим почитанием, икона пребывала в Кремле до 1812 года.

Во время нашествия Наполеона в 1812 году Иерусалимская икона исчезла. По некоторым источникам, чудотворная икона была захвачена французами и увезена во Францию. В Париже, в соборе Парижской Богоматери, икона хранится и по сей день. Однако в 1977 году главный инспектор по памятникам истории Франции на запрос о судьбе Иерусалимского образа Пресвятой Богородицы ответил, что такая икона в инвентаре собора не значится.

Сейчас в Успенском соборе Московского Кремля, за патриаршим местом хранится старинный список с Иерусалимской иконы, принесенный сюда из церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что на Сенях. На полях этого списка помещены изображения святых апостолов Петра и Павла, Луки, Симона, Филиппа, Матфея, Марка, Иакова, Фомы и Варфоломея и святых мучеников Прокопия, Георгия и Меркурия.

Чудотворные списки с иконы

После 1812 года на утешение москвичам остались два точных списка с Иерусалимской иконы Богородицы. Первый, как уже отмечалось выше, был принесен в Кремль из церкви Рождества Богородицы на Сенях, располагавшейся в жилых палатах московских царей, и помещен за патриаршим местом в алтаре Успенского собора.

Второй чудотворный список Иерусалимского образа Божией Матери находится в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове.

Иерусалимская Икона Божьей Матери. Измайловский список

Он был написан во второй половине XVII века в Оружейной палате Кремля. Кроме исцелений во время чумы 1771 года, эта икона помогла остановить эпидемию холеры, надвигавшуюся на Москву с юга. Жители сёл, находящихся на территории современного Южного округа, попросили отпустить к ним чудотворную икону для совершения общественных молебнов, что и было сделано 15 сентября 1866 г. После молебнов перед образом Иерусалимской Божией Матери в Коломенском, Дьякове, Сабурове и остальных селах ни один человек больше от холеры не умер. Икона пребывала в Покровском соборе до 1932 года, когда закрытый пятью годами ранее собор был разорен. Удалось сохранить лишь несколько икон. Среди них была и «Иерусалимская», которая была передана в храм Рождества Христова в Измайлове. После восстановления Покровского собора икона была возвращена на прежнее место, где почерневший образ вскоре чудом обновился. По бокам ковчега чудотворной иконы изображены апостолы и трое мучеников.

Другие местночтимые списки с Иерусалимской иконы

Древние списки с чудотворной иконы находятся также:

— в церкви Воскресения Словущего на Иерусалимском подворье,

— в церкви Живоначальной Троицы в Вешняках (г. Москва),

— в Новом Иерусалиме, г. Бронницах (Московская епархия) и других местах.

На Афоне, в русском Афонском Пантелеимоновском монастыре («Русике»), над царскими вратами соборного Покровского храма также есть чтимый Иерусалимский образ Божией Матери. Икона эта представляет собой точный список с Кривоезерской Иерусалимской иконы. Написан этот образ в 1825 году Никоном, иеромонахом Нило-Сорской пустыни.

Икона Божией Матери Иерусалимская Гефсиманская

Икона Божией Матери Иерусалимская Гефсиманская находится в непосредственной близости от Гефсиманского сада, в гробнице Божией Матери, где три дня пребывало пречистое её тело.

Гробница Божией Матери

Гроб Божией Матери - небольшая купольная часовня с очень низким и узким входом.

Позади гроба Божией Матери, в каменном киоте – чудотворная икона Божией Матери Иерусалимская

Икона Богоматери Иерусалимская Гефсиманская русского письма в каменном киоте в православном храме Успения Богородицы в Гефсимании (Иерусалим)

Икона Богоматери Иерусалимская Гефсиманская

Икона Богоматери Иерусалимская Гефсиманская, находящаяся в православном храме Успения Богородицы в Гефсимании (Иерусалим) была написана относительно недавно (100-120 назад) русской

монахиней-иконописицей одного из монастырей Иерусалима, которой явилась Пресвятая Дева и повелела написать Ее образ. Образ и был написан и Богородица изображена на нем такой, как предстала в видении.

Иконография

Образ Иерусалимской иконы схож с ГРУЗИНСКОЙ иконой Божией Матери и принадлежит к иконографическому типу «ОДИГИТРИЯ» (Путеводительница).

Одигитрия (греч. «Путеводительница») — один из наиболее распространённых типов изображения Богоматери с младенцем Иисусом. Этот тип богородичных икон получил необычайно широкое распространение во всем христианском мире, а особенно в Византии и в России. К этому типу относятся такие широко почитаемые на Руси иконы, как Тихвинская, Смоленская, Казанская, Грузинская, Иверская, Троеручица, Споручница грешных и др.

Это поясное изображение Богоматери с Младенцем на правой или левой руке. Единственное различие состоит только в положении Христа: Он обращен и фигурой и лицом к Божией Матери и, подняв к Ней голову, держит на левой руке на коленях свиток, а правой благословляет двуперстным сложением. В силу этого обращения Младенца к Матери, и Она сама, склонив голову и обратившись к Нему лицом, смотрит на Него, слегка прижимая одну руку к груди.

Пропись Иерусалимской иконы Божией Матери

Различные варианты Иерусалимской иконы Божией Матери

Существует несколько различных вариантов Иерусалимской иконы. Наиболее распространены два вида: икона, на полях которой помещены изображения святых апостолов и мучеников, и икона с предстоящими святыми праведными Иоакимом и Анной – родителями Пресвятой Богородицы.

Икона Богоматери «Иерусалимская» считается целительной. Известны многие случаи избавления от различных болезней, но более всего молитва перед Иерусалимским образом помогает при заболеваниях глаз, вплоть до слепоты, от паралича (его в старину называли расслаблением). В годы эпидемий холеры общая молитва перед Иерусалимской иконой Божьей Матери помогала остановить наступление болезни. Молитва перед ней избавляет от пожаров, от вторжения врагов в пределы Отечества.

Празднование иконы Божией Матери Иерусалимская совершается Церковью 12/25 октября.

Матермал подготовил Сергей ШУЛЯК

для Храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах

Тропарь

Твоего предстательства уверение / и милосердия Твоего явление / икона Иерусалимская нам, Владычице, показася / пред нею же души наша в молитве изливаем / и верою Тебе вопием: / воззри, Милосердая, на люди Твоя, / вся скорби наша и печали утоли, / утешение благое в сердца наша низпосли / и спасение вечное душам нашим, Пречистая, испроси.

Кондак, глас 5

Не отрини, о Милосердая Мати, слез и воздыханий наших, но прошения наша милостивно приимши, пред Иерусалимскою иконою Твоею молящихся людей веру укрепи, умилением сердца их исполни, и крест земнаго жития нести им помози, елика бо хощеши можеши.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем, с верою притекающим.

Молитва первая

О Пресвятая и Преблагословенная Мати Господа и Спаса нашего Иисуса Христа Пречистая Приснодево Богородице Марие, Покровительнице и Заступнице наша! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою и чудотворною Иерусалимскою иконою и смиренно молимся Тебе, вонми гласу молитв наших от души приносимых Ти, виждь скорби и искушения наша, и яко воистинну любвеобильная Матерь потщися помощи нам безпомощным, унылым, во многия грехи впадающым и присно прогневляющым Господа и Создателя нашего. Егоже умоли, Владычице, да не погубит нас со беззаконии нашими, но ради Твоего предстательства явит нам человеколюбную Свою милость, испроси нам, Всеблагая, здравие душевное и телесное, покаяние во гресех совершенное, преспеяние в добродетелех христианских, благодатное, мирное и благочестное житие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, дожди благовременны и благословение свыше на вся благая дела и начинания наша. Сохрани и соблюди ны в мире и благоустроении, и споспеши всем нести иго Христово благое и легкое в терпении и смирении, во спасение душ наших, ограждая нас Матерним покровом Твоим от искушений диавольских и всякого зла.

О, Царице всепетая, Мати Божия всеблагая! Простри богоноснии руце Твои на умоление к возлюбленному Сыну Твоему, Господу нашему Иисусу Христу и приемь сомолитвенники к Нему, вкупе с Тобою на иконе Твоей изображенная, праведныя родители Твоя, Иоакима и Анну, с ними умоли Его помиловати нас и избавити от погибели вечныя, и якоже иногда в скорби велицей пред сею иконою Твоею молившемуся Нилу утешение и обетование благое даровала еси, тако и ныне нас смиренных и грешных молящихся, услыши и яви нам великия Твоя щедроты: болящий исцели, скорбящыя уте-ши, бедствующыя от бед избави, путешествующыя и мореплавающыя невредими сохрани, и вся ны сподоби благочестно житие наше земное скончати, благую христианскую кончину получити, Святых Тайн при-частницы быти, и небесное царствие унаследовати: да во свете и радости святых поем и величаем милосердие Твое и Рождшагося от Тебе Господа нашего Иисуса Христа. Емуже со безначальным его Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение, во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, упование всех уповающих на Тя, Заступнице печальных, Прибежище отчаянных, вдов и сирот Питательнице! Услыши и помилуй ны, грешныя и недостойныя рабы Твоя, со умилением ко пречистому Твоему образу припадающия: умоли, Милосердая Владычице, Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, да отвратит от нас праведный гнев Свой, да простит грехи и беззакония наша, яко да сподобимся благостию Его скончати житие наше в покаянии и получити милость Его со всеми избранными Его, яко благословена и препрославлена еси во веки веков. Аминь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2224862150033934669/

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