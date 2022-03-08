Почему быть "мальчиком для битья" на самом деле было почётной работой?

Думаю, каждому известен фразеологизм «мальчик для битья». Выражение это употребляется в презрительном ключе: абсолютно невинному человеку приходится отвечать за чьи-то чужие проступки. Тем не менее, этот нелицеприятный смысл эвфемизм приобрёл лишь после выхода романа Марка Твена «Принц и нищий». До этого – напротив, фразеологизм обозначал название должности, и не абы какой, а вполне себе престижной и желаемой.

Иоганн Петер Газенклевер. Первый день в школе

В XVI в Англии по инициативе короля Генриха VIII был принят ряд законов, ограничивавших влияние папы Римского. В их числе так называемый Акт о супрематии – монарх получал верховные полномочия в Англиканской церкви, став, фактически, наместником Бога на Земле. Соответственно, и его сыновьям, наследным принцам, приписывалось святое происхождение.

Роль, которая отводилась наследникам, означала, что никому не может быть дозволено их ругать и, тем более, телесно наказывать, помимо правителя. Воспитательный же процесс в те времена без наказаний не представляли. Как выходить из положения?

Оказалось очень просто. Если принца нельзя бить, значит, нужен специальный человек, как правило, мальчик того же возраста, который должен на себя принимать все предназначавшие для сына венценосной особы удары розгой.

Кто попало, однако, на эту работу не годился. «Мальчика для битья» выбирали из среды детей благородного сословия. Родители были счастливы, если на их ребёнка падал выбор, потому что «мальчик для битья» рос, воспитывался и учился вместе с наследником. Фактически он становился его самым близким другом.

Генрих VIII

Учителя, в свою очередь, завязавшиеся дружеские отношения между детьми использовали в своих целях. Чтобы преподать урок принцу, они на его глазах могли высечь «мальчика для битья», чтобы вызвать в нём жалость и стыд за свои действия. Насколько, однако, хорошо работал этот метод нам неизвестно.

Практика использования «мальчиков для битья» надолго не прижилась. Уже в следующем столетии подбирать на эту должность детей прекращают, и последующие упоминания её приобретают полулегендарный характер.

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