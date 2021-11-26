5 амулетов для красоты и молодости

Сохранить молодость и красоту женщины стремились всегда. Косметические средства изобрели не вчера, они существовали много тысячелетий назад. Наши прабабушки умело использовали дары природы, чтобы заботиться о своей внешности. Рецепты отваров и настоев трав бережно передавали из поколения в поколения, но кроме этого, женщины умели обращаться к магическому потенциалу Матери Природы.

Некоторые минералы, например, обладают такой сильной энергетикой, что способны влиять на наш организм. Среди камней есть те, что берегут красоту и здоровье. Обереги с такими камнями дарят женщинам привлекательность, и обаяние, притягивают мужские взгляды.

Если создать амулет на красоту и молодость своими руками, то можно зарядить его сильной позитивной энергетикой, так как вы сами вложите в него свои чувства и желания. Но покупные амулеты с правильными камнями тоже обладают волшебной силой.

Бирюза.

Вот не зря бирюзу называют камнем счастья. Энергетика минерала настолько сильна, что укрепляет иммунитет и защищает даже от неблагоприятных экологических факторов. Бирюза помогает сохранить молодость, если оправить ее в золото или серебро. Идеальный талисман для тех, кто заботится о своем здоровье.

Изумруд.

Красивый драгоценный камень не только дополнит ваш образ, но и защитит от головных болей и бессонницы. Амулеты с изумрудами – залог долголетия.

Агат.

В мире стресса и сумасшедших ритмов без агата не обойтись. Именно он приумножает жизненные силы организма, помогает справляться с потрясениями, сохраняет молодость кожи. Оправу для этого камня лучше выбрать из меди, чтобы он отдавал вам еще больше своей энергии.

Гранат.

Очень сильный камень, но подходит только взрослым женщинам. До 30 лет его лучше не носить. Обновляет организм на клеточном уровне, а еще облегчает роды. Оправа должны быть из серебра или золота, иначе гранат не сможет проявить всю свою силу.

Сердолик.

Этот камень не только позаботится о вашей красоте, но и поможет в любовных делах. Экстрасенсы используют сердолик в ритуалах, направленных на отношения между мужчиной и женщиной. Благодаря амулету с сердоликом, ваша кожа будет сияющей и здоровой в любом возрасте. Его по праву можно назвать камнем красоты и неувядаемой молодости.